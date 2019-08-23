Каждый ученик онлайн-школы имеет свои особенности и склонности и соответственно может обучаться в своём уникальном темпе. Кто-то может делать упор на одни предметы, а другие проходить в обычном темпе, кто-то же может идти в быстром темпе по всем предметам. Наша школа предоставляет возможность заниматься именно в том режиме, который удобен ученику. Мы формируем группы в зависимости от темпа изучения тем по календарно-тематическому планированию предмета. Ученики, которые опережают общий рекомендованный темп обучения объединяются в отдельные группы и с ними учитель проводит занятия по тем темам, которые они изучили. Таким образом, групп в одном классе может быть несколько. Вызов на занятия происходит после того как учитель видит в системе в разделе Успеваемость, что ученики уже прошли те несколько тем, по которым планируется проведение видеосопровождения. Задача учителя мониторить прохождение контрольно-тематического планирования учениками и при необходимости "подгонять" ученика. Учитель может назначить индивидуальную беседу или занятие с учеником при необходимости. Индивидуальные видеосопровождения могут запросить также сами ученики, если возникают вопросы, в которых они самостоятельно не могут разобраться. Ученик может запросить консультацию через меню Урока или же обратиться к учителю в Чате. Задавая вопросы в Чате можно эффективно использовать время и получать необходимую информацию не создавая дополнительных видеовстреч.