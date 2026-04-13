Если в течение двух недель после начала занятий вы поймёте, что школа не соответствует вашим ожиданиям или потребностям ребёнка, мы гарантированно вернём всю оплаченную сумму. Никаких скрытых пунктов, сложных формулировок или проволочек — просто сообщите о своём решении, мы оформим возврат моментально.

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