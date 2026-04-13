Ребёнок не выпадает из учёбы
На живом уроке его опросят, поддержат и вернут внимание. На вебинаре легко «потеряться» и незаметно отстать – а родитель узнает об этом только по оценкам
Онлайн-школа с аттестатом для учеников 1–11 классов!
Онлайн-школа с аттестатом для учеников 1–11 классов!
Ребёнок не выпадает из учёбы
На живом уроке его опросят, поддержат и вернут внимание. На вебинаре легко «потеряться» и незаметно отстать – а родитель узнает об этом только по оценкам
Учитель видит именно вашего ребёнка
Замечает, что ему непонятно и объясняет иначе. В потоке из сотни зрителей это физически невозможно
Знания закрепляются на уроке
Вопросы, практика и разбор ошибок происходят здесь и сейчас – а не остаются домашней проблемой ребёнка и родителя
Именно поэтому обучение в «Доме Знаний» устроено вокруг живого урока.
Посмотрите, как проходит процесс обучения:
Онлайн – не значит «смотреть видео в одиночку». В «Доме Знаний» ребенок приходит на живой урок: с учителем, одноклассниками и общением в реальном времени. Всё как в обычной школе – просто из дома.
Живой онлайн-урок в Доме Знаний
Мини-группа до 10 человек
Двустороннее: ребёнок отвечает, спрашивает, участвует в реальном времени
Видит и слышит каждого ученика, знает по имени
Ребёнок задаёт вслух и получает ответ здесь же, на уроке
Подстраивается под группу; сложное объясняют иначе
Ребёнка обязательно спросят. «Отсидеться» не получится, он включён в работу
Ошибки разбирают сразу, на уроке
Вебинар
Поток из десятков и сотен зрителей или запись
Одностороннее: спикер вещает, ученик смотрит
Не видит конкретного ребёнка в потоке
В лучшем случае в чат – ответа может не быть
Один темп для всех или запись без темпа
Легко отвлечься и незаметно выпасть из урока
Ребёнок остаётся один на один с материалом
Государственный аттестат
По окончании 9 и 11 класса вы получаете официальный аттестат государственного образца. Ученики смогут поступать в любые колледжи и вузы России наравне с выпускниками обычных школ.
Обучение с 1 по 11 класс
Полноценная программа школьного образования с 1 по 11 класс по ФГОС.
Дистанционный формат из любого региона России
Учитесь из любой точки страны. Нужен только компьютер или ноутбук и интернет. Удобный график без привязки к месту.
Сопровождение тьютора/куратора
Тьютор и куратор помогают с организацией обучения, следят за успеваемостью, отвечают на вопросы и поддерживают мотивацию на протяжении всего учебного года.
Официальные документы
Выдаём официальные документы: табели, справки, личное дело, аттестаты и выписки. Все документы имеют полную юридическую силу.
Официальное образование без лишних сложностей
В школе без аккредитации ребёнок формально прикреплён к школе-партнёру и не зачислен официально.
Учится он в одном месте, а аттестацию сдаёт в другом.
Такая школа не отвечает за результат перед государством.
За аттестацию в школе-партнёре возможны отдельные платежи.
Программа может не соответствовать ФГОС.
Все, что важно для образования ребенка и спокойствия родителей
Как устроено в «Доме Знаний»
Ребенок официально зачислен, так как есть государственная аккредитация.
Обучение и аттестация проходят в одной школе.
Мы ответственны за качество обучения и результат каждого ученика.
Прозрачная стоимость — без скрытых платежей.
Программа соответствует всем требованиям ФГОС.
Государственная лицензия
№ Л035-01227-05/00183746
Аккредитация
Серия 05А01 № 0002151
Отвечаем за качество обучения и результат каждого ученика
Обучение по ФГОС
1-11 классы
Занятия в группах до 10 человек
Для лучшего восприятия и запоминания тем
Лучшие педагоги
Среди которых победители всероссийских конкурсов
Правильный выбор онлайн-школы
На что обратить особое внимание при выборе онлайн школы для своего ребенка?
Выбор смены обучения
Для того, чтобы оставалось время для занятий творчеством, музыкой, спортом
Живые уроки с преподавателями
А еще доступ к огромной библиотеке видеоуроков
Гибкий график оплат и льготы
Можно оплачивать обучение на любой срок, а также возможен возврат средств, если что-то не устроило
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ включена в обучение во всех тарифах, кроме Предметного и Заочного. От первых тем до уверенной сдачи экзамена.
Сравните, сколько вы потратите на репетиторов и на обучение в «Доме Знаний» за 7 шагов
Амина Бикчурина
Выпускница «Дома Знаний».
Баллы за ЕГЭ:
100
Английский язык
100
Литература
94
Русский язык
5
Математика (база)
Эльза Салихова
Выпускница «Дома Знаний».
Баллы за ЕГЭ:
92
Английский язык
95
История
94
Русский язык
5
Математика (база)
Сабина Фарманова
Выпускница «Дома Знаний». Успешно сдала ЕГЭ и поступила в МГУ
Я благодарна школе не только за знания, но и за то, что научила меня дисциплине. Именно она позволила мне успешно поступить в лучший вуз страны и с отличием окончить первый курс.
Сравните, сколько вы потратите на репетиторов и на обучение в «Доме Знаний» за 7 шагов
«Дом Знаний»
Существенная экономия
По сравнению с репетиторством
Подготовка включена в обучение
Опытные преподаватели
Системная программа и контроль
Домашние задания с разбором
Финансово выгоднее
Репетиторы
Переплата от 30 000 ₽ в месяц
По сравнению с подготовкой в «Доме Знаний»
Дополнительная нагрузка и время
Зависимость от одного преподавателя
Нет единой программы и контроля
Оплата за каждое занятие
Высокая стоимость
Гибкость и индивидуальный подход помогают каждому школьнику учиться эффективно и комфортно! Видеоуроки, тесты и библиотека знаний позволяют обучаться в удобное время.
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Физкультура
Азбука
Русский язык
Математика
Музыка
Математика
Русский язык
Труд
Русский язык
Азбука
Окружающий мир
ИЗО
Русский язык
Математика
Физкультура
Ученик заранее знает темы занятий и может планировать день, совмещая учебу с отдыхом и игрой.
3-4 занятия в день
Программа соответствует требованиям ФГОС
Возможность учиться в удобное время
Записи уроков доступны для повторения
Постепенное развитие самостоятельности
Максимум внимания вашему ребенкуОбучение в классах до 10 человек позволяет учителям уделить внимание каждому ученику. Ребенок понимает тему урока на все 100%.
Забота от персональных тьюторовТьюторы обеспечивают постоянную поддержку ученика на протяжении всего обучения и готовы ответить на любые вопросы родителей.
Поддержка психологаОпытный психолог оказывает психологическую помощь при любых трудностях, с которыми сталкивается ученик, даже личных.
Если вашему ребенку нужно подтянуть оценки в школе – этот тариф подойдет идеально
От 7 440 ₽/мес
Тариф для самостоятельных
От 4 650 ₽/мес
Изучить школьную программу с поддержкой преподавателей
От 10 230 ₽/мес
Пройти обучение без сдачи промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы сдаёте их в школе, к которой прикреплены).
От 19 530 ₽/мес
Получить государственный аттестат по окончании обучения
От 20 460 ₽/мес
Воспользоваться всеми преимуществами тарифа «С зачислением» и дополнительными возможностями для комфортного и эффективного обучения.
От 43 245 ₽/мес
Материнский капиталВы можете оплатить обучение в школе с помощью материнского капитала.
Налоговый вычетЕжегодно вы будете возвращать до 13% стоимости обучения с помощью возмещения НДФЛ.
Много скидокПри зачислении двух и более детей, оплате за год или специальным социальным группам.
Согласно установленным правилам, для получения доступа к урокам на нашей платформе необходимо предоставить следующие варианты документов установленного образца:
1. Заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в первый класс.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия) или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка).
4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (оригинал) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства.
5. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (копия).
Время зачисления в школу - 1 день!
Время может варьироваться в зависимости от работы почты и быстродействия самого родителя*
Прием осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей). Прием официально начинается с сентября.
Скачать анкету
Договор с АНОО Дом Знаний.docx
Заявление о приеме в 1 класс
Заявление о приеме во 2-11 классы
Согласие родителей на обработку персональных данных учащегося
Если Ваш ребёнок относится к числу иностранных граждан или лиц без гражданства, Вам необходимо дополнительно предоставить: документ, подтверждающий право на пребывание в РФ (миграционная карта, удостоверение беженца и др.). Все документы необходимо предоставить на русском языке или с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Обучение в нашей школе подходит тем, кто живет за границей и хочет совмещать учебу с увлечениями, спортом или путешествиями. Мы способны обеспечить обучение даже в период пандемии или иных ограничений. Вы сможете спокойно перевестись на онлайн-обучение в рамках учебного года.
Тестирование и устное собеседование, проводимое дистанционно, позволяет нам понять начальный уровень знаний ребёнка и его психологическую устойчивость. Результаты входного тестирования позволяют определить школе и ученику проблемные зоны, над которыми необходимо провести работу для прохождения дальнейшей программы. При наличии пробелов в знаниях за предыдущий период обучения, на основе результатов входных тестирований школа предлагает несколько вариантов их ликвидации.
Адаптация к онлайн-формату обучения начинается ещё на этапе бесплатной пробной недели, где ребёнок знакомится с тьютором, учителями, платформой, интерактивными уроками и тестами. Обучение проходит в небольших группах до 10 учеников, поэтому учитель организовывает индивидуальный подход к каждому. За процессом адаптации и социализации обязательно наблюдает наш психолог, который всегда готов прийти на помощь ребенку и проконсультировать родителей. У каждого класса есть персональный тьютор, который отвечает на вопросы. Он помогает ребенку стать другом себе и остальным ученикам. Важно поддерживать ребенка в этот период и обсуждать его впечатления и ощущения, чтобы он мог чувствовать себя спокойно, сразу прорабатывать появившиеся трудности и избегать стресса.