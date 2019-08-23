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Образовательные стандарты

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода)

Онлайн-школа
с 1 по 11 класс

  • Аттестат государственного образца
  • Бесплатная подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
  • Персональный подход к каждому ученику
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Онлайн-школа
с 1 по 11 класс

  • Аттестат государственного образца
  • Бесплатная подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
  • Персональный подход к каждому ученику
Бесплатная пробная неделя

Онлайн-школа
с 1 по 11 класс

  • Аттестат государственного образца
  • Бесплатная подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
  • Персональный подход к каждому ученику
Бесплатная пробная неделя

Онлайн-школа
с 1 по 11 класс

  • Аттестат государственного образца
  • Бесплатная подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
  • Персональный подход к каждому ученику
Бесплатная пробная неделя

Онлайн-школа
с 1 по 11 класс

  • Аттестат государственного образца
  • Бесплатная подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
  • Персональный подход к каждому ученику
Бесплатная пробная неделя

Онлайн-школа
с 1 по 11 класс

  • Аттестат государственного образца
  • Бесплатная подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
  • Персональный подход к каждому ученику
Бесплатная пробная неделя

Кому подойдет?

Любознательным
Нуждающимся в персональном подходе
Спортивным и творческим
Восприимчивым и чутким
Путешественникам

Любознательным

Ваши дети любопытны, и вы хотите дать им больше, чем классическое школьное образование. Учитесь у лучших преподавателей и не только базовым дисциплинам!
Любознательным
Нуждающимся в персональном подходе
Спортивным и творческим
Восприимчивым и чутким
Путешественникам

Нуждающимся в персональном подходе

Если вы столкнулись с проблемами здоровья или инвалидностью ребёнка. Дом знаний – то место, где вас поддержат. Вы учитесь удалённо, учителя создают доброжелательную атмосферу, а психологи заботятся о состоянии ребёнка.
Любознательным
Нуждающимся в персональном подходе
Спортивным и творческим
Восприимчивым и чутким
Путешественникам

Спортивным и творческим

Ваши дети достигают высот, но иногда нужно поставить учёбу на паузу. Наша школа поддержит вас индивидуальным графиком, а преподаватели удержат интерес к учёбе!
Любознательным
Нуждающимся в персональном подходе
Спортивным и творческим
Восприимчивым и чутким
Путешественникам

Восприимчивым и чутким

Ваш ребёнок столкнулся в школе с агрессией? Мы считаем это недопустимым, поэтому опытные тьюторы и психологи всегда поддержат ребёнка в трудной ситуации.
Любознательным
Нуждающимся в персональном подходе
Спортивным и творческим
Восприимчивым и чутким
Путешественникам

Путешественникам

Путешествия - лучший способ расширять кругозор ребёнка! Открывайте города и континенты, а мы позаботимся о школьных знаниях.
Получить бесплатную пробную неделю

C нами учиться увлекательно и полезно

Управляй расписанием как тебе удобно и занимайся любимым делом не отрываясь от учебного процесса
Любимое занятие -
не помеха
Квалифицированные
специалисты
по любым предметам
Индивидуальное сопровождение
Обучаясь в онлайн-школе, ваш ребёнок не упускает все этапы социализации
Социализация
Друзья по всему миру
Ребёнок познакомится с одноклассниками из России, Кипра, Великобритании, ОАЭ и других стран — так он сможет найти новых друзей и научится работать в команде.
Даём полезные
навыки
Курсы для учеников разных возрастов с удобным фильтром по направлениям и интересам
разработаны
нашими учителями
Миллион тестовых заданий
Авторские уроки, разработанные нашими методистами и учителями признанными лучшими в России
10 000+ красочных видеоуроков
Получить бесплатную пробную неделю
Как проходит обучение?
Презентация
Тестирование
Домашняя работа
Видеоуроки
Видеосопровождение
Авторские уроки, разработанные нашими методистами и учителями соответствующие образовательным стандартам ФГОС
Уроки дублируются в текстовой презентации для удобства при повторении

Ещё до встречи с учителем можно проверить, как ребёнок усвоил материал

Домашнюю работу ученики делают на компьютере или в тетради и показывают выполненное задание в личном сообщении учителю
Живая встреча с учителем по видеосвязи: обсуждение материала, возникших сложностей и выработка практического навыка. Если вашему ребёнку сложно даётся тема, можно запросить дополнительное сопровождение, за которое не придётся доплачивать.

Психологическое сопровождение

Школьный психолог поможет быстро освоиться и социализироваться, проконсультирует по вопросам профориентации. Каждый ученик и родитель могут обратиться к психологу как лично, так и анонимно. Ребёнок справится с такими проблемами как:
Буллинг
Депрессия
Ученическая рассеянность
Стресс
Отсутствие мотивации
Нарушение концентрации внимания

Выдаем государственный аттестат

С нашим аттестатом вы сможете продолжить обучение в лучших ВУЗах России, так как наша школа имеет государственную аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность. Онлайн-школа не отличается от обычной школы.
Аттестат у нас не электронный, а такой же бумажный, как и в стандартных школах и имеет такую же юридическую силу при поступлении в ВУЗы.

Проектная деятельность

Образовательная деятельность онлайн-школы регулируется Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). В этих стандартах введено такое понятие как проектная деятельность.

Проектная деятельность — это самостоятельная деятельность, направленная на достижение определённого результата, цели или решение какой-либо проблемы (научной, личностной или социальной).
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Преподаватели
  • Учитель высшей категории
  • Почетный работник общего образования РФ
  • Отличник образования РД
  • финалист Всероссийского этапа конкурса «Учитель года России».
  • Педагогический стаж - 33 года.
Сергей Николаевич
Учитель ИЗО
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Кандидат физико-математических наук
  • Заслуженный учитель РД
  • Педагогический стаж - 17 лет
Марина Александровна
Учитель математики
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Педагогический стаж - 35 лет
Учитель физики
Татьяна Борисовна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Призёр муниципального конкурса «Учитель года 2015»
  • Победитель муниципального тура конкурса «Самый классный, классный 2015»
  • Педагогический стаж - 24 года
Учитель русского языка
Марина Алигаджиевна

  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года 2000»
  • «Самый классный, классный»
  • Педагогический стаж - 29 лет
Ирина Владимировна
Учитель музыки
  • Заведующая кафедрой иностранных языков
  • Окончила Манчестер колледж (Великобритания) по специальности многофункциональный английский язык
  • Педагогический стаж - 5 лет
Учитель английского языка
Асият Абдурахмановна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Мастер спорта РФ по прыжкам в высоту
  • Призер первенства и кубка России по прыжкам в высоту
  • Победитель конкурса «Учитель здоровья»
Учитель физкультуры
Анна Николаевна
  • Отличник образования РД
  • Призер республиканского этапа конкурса «Учитель года 2011»
  • Член Дагестанской региональной общественной организации участников конкурса «Учитель года Дагестана»
Учитель географии
Марина Владимировна

  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Почётный работник общего образования РФ
  • Педагогический стаж - 20 лет
Учитель химии
Татьяна Витальевна

  • Заведующая кафедрой начального образования
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Победитель республиканского этапа конкурса «Учитель года Дагестана -2018»
  • Педагогический стаж - 14 лет
Альбина Ахмедбековна
Учитель начальных классов
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Почётный работник общего образования РФ
  • Победитель ПНПО «Образование» 2007 г., 2017 г.
  • Педагогический стаж - 25 лет
Учитель истории
Сусанна Иллуевна
Учитель биологии
  • Почетный работник высшего образования РФ
  • Кандидат биологических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания
  • Победитель конкурсов на грант Главы Дагестана в области образования в 2014 г.
  • Педагогический стаж - 20 лет
Эльвира Бекбулатовна
  • Учитель высшей квалификационной категории
  • Член региональной общественной организации участников конкурса «Учитель года Дагестана»
Учитель обществознания
Елизавета Александровна
85
учеников
22000
прошли обучение
Средний балл
сдавших ЕГЭ в 2021г.
Одноклассники из:
ОАЭ
Германии
Японии
Австралии
США
Канады
Кипра
Тарифные планы
*Цены с учетом максимальной скидки
19 500
от
₽/месяц
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Обучение по тарифу
“С зачислением”, плюс все дополнительные услуги
Расширенный
2 000
от
₽/месяц
Рассчитать стоимость
*
*При оплате за 3 предмета
Видеоуроки и сервисы по необходимому вам перечню предметов
за 1 предмет
Предметный
8 500
от
₽/месяц
Рассчитать стоимость
Полное среднее образование
с 1 по 11 класс с выдачей аттестата государственного образца
С зачислением
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Видеоуроки и сервисы по всем предметам
7 000
от
₽/месяц
Без зачисления

Наши новости

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Играй и обучайся!

Внедряем инновационные методы обучения! Педантичные методисты пишут, а серьёзные разработчики в очках “кодят”. Все для того, чтобы учёба была в радость. Учись, играя с “Домом Знаний”!
Что было раньше, а что было позже?
Время истории
А как быстро ты умеешь считать?
Арифметик
Сразись с другом в интеллект баттле!
Борьба умов
Главное сосредоточиться
Тренажер внимания
Ещё одна игра на подсчёты в уме!
Арифметическая цепочка
ВетреНый или ВетреННый?
Грамматический шутер
Игра на пространственное мышление
Проекции
Отвечай на вопросы, собирай снаряды и уничтожай врагов
TanksQuiz
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﻿неделю обучения
Вы получите индивидуальный план занятий, консультацию с психологом, доступ к видеоурокам, домашним заданиям, тестам и тренажерам. И это все под чутким присмотром наших кураторов.
Вопросы - ответы
Общие вопросы
Входные тестирования
Юридические вопросы
У меня есть вопросы по учебному процессу. Кому я могу их задать?
В первую очередь с Вами по учебному процессу коммуницирует тьютор. Вы можете задать вопросы ему и в случае, если вопрос окажется не в его компетенции, он перенаправит вопрос и попросит специалиста связаться с Вами будь то куратор, юрист, психолог или кто-то другой.
Кто такой тьютор? Каковы его задачи?
Тьютор это первый помощник ученика в онлайн-школе. Основная задача тьютора содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития, духовно-нравственного формирования и развития личности.
Основные направления работы тьютора:
- мониторинг учебной деятельности;
- проведение классных часов;
- адаптация нового ученика;
- работа с родителями;
- изучение интересов, симпатий и запросов учащихся для помощи в их реализации;
- ведение личного дела;
- формирование и развитие различных интересов;
- формирование портфолио.
За всем этим лежит большой объем задач. Важно помнить, что работа тьютора основана на взаимодействии с родителями, учениками, учителями, а также другими специалистами онлайн-школы.
Какая роль у куратора?
Мы разделили функции куратора таким образом, что на входе - на пробной неделе с Вами взаимодействует куратор и консультирует по первым шагам в нашей школе. Он помогает составлять расписание занятий, знакомит с этапами работы и отвечает на возникающие вопросы. После того как обучающийся попадает в класс с ним продолжает работу тьютор.
Какие возможности взаимодействия с учителем есть у нас?
Каждый ученик онлайн-школы имеет свои особенности и склонности и соответственно может обучаться в своём уникальном темпе. Кто-то может делать упор на одни предметы, а другие проходить в обычном темпе, кто-то же может идти в быстром темпе по всем предметам. Наша школа предоставляет возможность заниматься именно в том режиме, который удобен ученику. Мы формируем группы в зависимости от темпа изучения тем по календарно-тематическому планированию предмета. Ученики, которые опережают общий рекомендованный темп обучения объединяются в отдельные группы и с ними учитель проводит занятия по тем темам, которые они изучили. Таким образом, групп в одном классе может быть несколько. Вызов на занятия происходит после того как учитель видит в системе в разделе Успеваемость, что ученики уже прошли те несколько тем, по которым планируется проведение видеосопровождения. Задача учителя мониторить прохождение контрольно-тематического планирования учениками и при необходимости "подгонять" ученика. Учитель может назначить индивидуальную беседу или занятие с учеником при необходимости. Индивидуальные видеосопровождения могут запросить также сами ученики, если возникают вопросы, в которых они самостоятельно не могут разобраться. Ученик может запросить консультацию через меню Урока или же обратиться к учителю в Чате. Задавая вопросы в Чате можно эффективно использовать время и получать необходимую информацию не создавая дополнительных видеовстреч.
У нас возникли технические сложности. Кто может нам помочь?
Если возникли вопросы по платформе или какие-то технические неполадки Вы можете обратиться к тьютору, описать ситуацию и попросить помочь. Тьютор передаст заявку нашему техническому специалисту, который свяжется с вами при необходимости и поможет в устранении всех сложностей. Либо Вы можете самостоятельно при возникновении сложностей или наличии вопросов по технической части написать на WhatsApp специалистам технической поддержки нажав на данную ссылку. Также можно позвонить по номеру телефона +7 964 049-80-82
Почему уроки длятся не 45 минут?
Формат обучения в онлайн-школе "Дом Знаний" предусматривает предварительное изучение темы и подготовку к занятиям, поэтому необходимость в проведении занятий по 45 минут отсутствует. Более того при онлайн взаимодействии такое длительное нахождение перед компьютером не рекомендовано СанПинами. Задача учителя на занятии провести общую оценку усвоенности материала и углубить знания по теме, а не заниматься пересказом темы и повторным объяснением. Тема должна быть изучена учеником до выхода на видеосопровождение. При наличии вопросов по ней ученик может пересмотреть материалы, ознакомиться с дополнительными материалами по теме, задать вопрос в чат учителю, запросить консультацию. На наших занятиях присутствует небольшое количество учеников и это так же способствует более эффективному усвоению и анализу материала изучаемых тем.
Зачем проводится входное тестирование и собеседование при подаче заявки на зачисление?
Тестирование и устное собеседование в, проводимое дистанционно, позволяет нам понять начальный уровень знаний ребёнка и его психологическую устойчивость. Результаты входного тестирования позволяют определить школе и ученику проблемные зоны, над которыми необходимо провести работу для беспроблемного прохождения дальнейшей программы. При наличии пробелов в знаниях за предыдущий период обучения, на основе результатов входных тестирований школа предлагает несколько вариантов их ликвидации.
Как можно устранить пробелы в знаниях для комфортного обучения по текущей программе?
Наличие пробелов в знаниях мешает эффективному обучению и развитию ученика и поэтому желательно в кратчайшие сроки попытаться устранить их. Мы предлагаем ученикам три способа. Первый способ предусматривает самостоятельное устранение выявленных пробелов, используя ресурсы, которые удобны для ученика. Второй способ подразумевает приобретение у нас доступа к материалам предыдущих классов и изучение глав и тем, требующих повторения, а также консультирование с нашими учителями для быстрого и эффективного овладения знаниями из уроков. Можно приобрести как полный доступ к предметам предыдущих классов, так и к отдельным предметам. Третий способ предполагает работу с репетитором по устранению пробелов. При необходимости мы готовы помочь в подборе репетитора и согласовании времени занятий с учеником. 
Возможно такое, что ребёнок может не ходить в школу?
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ предусмотрены два способа получения образования: как в образовательных организациях, так и вне их. Первый способ предусматривает как очную, так и заочную формы обучения. В онлайн-школе дети при выборе тарифа "С зачислением" обучаются на заочной форме. Второй вариант предполагает две формы обучения: семейное образование и самообразование.
В чем разница между семейным образованием и самообразованием?
Разница только в том кто определяет форму обучения. По образовательным программам начального общего, основного общего образования (с 1 по 9 класс) проходит в форме семейного образования и данную форму определяют родители. По образовательной программе среднего общего образования (10 и 11 класс) проходит в форме семейного образования и самообразования. И переход на обучение в форме самообразования определяет сам ученик.
Чем отличается семейное образование от заочного?
Семейное образование способ получения образования вне школы, школа не несёт ответственность за качество обучения семейников. При заочном обучении школа непосредственно влияет на процесс обучения, и ученики обязаны соблюдать все локальные акты школы.
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