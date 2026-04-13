Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Онлайн-школа с аттестатом для учеников 1–11 классов!

Онлайн-школа с аттестатом для учеников 1–11 классов!

  • Общеобразовательная онлайн-школа с 1 по 11 класс с выдачей государственного аттестата
  • Живые уроки с учителями в мини классах до 10 учеников
  • Аттестация внутри школы

Онлайн-школа с аттестатом для учеников 1–11 классов!

  • Общеобразовательная онлайн-школа с 1 по 11 класс с выдачей государственного аттестата
  • Живые уроки с учителями в мини классах до 10 учеников
  • Аттестация внутри школы
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Преимущества живых уроков в «Доме Знаний»

Ребёнок не выпадает из учёбы

На живом уроке его опросят, поддержат и вернут внимание. На вебинаре легко «потеряться» и незаметно отстать – а родитель узнает об этом только по оценкам

Школьный рюкзак

Учитель видит именно вашего ребёнка

Замечает, что ему непонятно и объясняет иначе. В потоке из сотни зрителей это физически невозможно

Девочка с ноутбуком

Знания закрепляются на уроке

Вопросы, практика и разбор ошибок происходят здесь и сейчас – а не остаются домашней проблемой ребёнка и родителя

Стопка книг

Именно поэтому обучение в «Доме Знаний» устроено вокруг живого урока.

Посмотрите, как проходит процесс обучения:

Живые онлайн-уроки

Онлайн – не значит «смотреть видео в одиночку». В «Доме Знаний» ребенок приходит на живой урок: с учителем, одноклассниками и общением в реальном времени. Всё как в обычной школе – просто из дома.

Количество учеников
Общение
Учитель
Вопрос ребёнка
Темп
Внимание
Обратная связь

Живой онлайн-урок в Доме Знаний

Количество учеников

Мини-группа до 10 человек

Общение

Двустороннее: ребёнок отвечает, спрашивает, участвует в реальном времени

Учитель

Видит и слышит каждого ученика, знает по имени

Вопрос ребёнка

Ребёнок задаёт вслух и получает ответ здесь же, на уроке

Темп

Подстраивается под группу; сложное объясняют иначе

Внимание

Ребёнка обязательно спросят. «Отсидеться» не получится, он включён в работу

Обратная связь

Ошибки разбирают сразу, на уроке

Вебинар

Количество учеников

Поток из десятков и сотен зрителей или запись

Общение

Одностороннее: спикер вещает, ученик смотрит

Учитель

Не видит конкретного ребёнка в потоке

Вопрос ребёнка

В лучшем случае в чат – ответа может не быть

Темп

Один темп для всех или запись без темпа

Внимание

Легко отвлечься и незаметно выпасть из урока

Обратная связь

Ребёнок остаётся один на один с материалом

Почему выбирают нашу школу?

Государственный аттестат

По окончании 9 и 11 класса вы получаете официальный аттестат государственного образца. Ученики смогут поступать в любые колледжи и вузы России наравне с выпускниками обычных школ.

Обучение с 1 по 11 класс

Полноценная программа школьного образования с 1 по 11 класс по ФГОС.

Дистанционный формат из любого региона России

Учитесь из любой точки страны. Нужен только компьютер или ноутбук и интернет. Удобный график без привязки к месту.

Сопровождение тьютора/куратора

Тьютор и куратор помогают с организацией обучения, следят за успеваемостью, отвечают на вопросы и поддерживают мотивацию на протяжении всего учебного года.

Официальные документы

Выдаём официальные документы: табели, справки, личное дело, аттестаты и выписки. Все документы имеют полную юридическую силу.

Государственная лицензия

№ Л035-01227-05/00183746

Аккредитация

Серия 05А01 № 0002151

Обычная онлайн школа vs «Дом Знаний»

Официальное образование без лишних сложностей

Чем рискуете в онлайн-школе без аккредитации

В школе без аккредитации ребёнок формально прикреплён к школе-партнёру и не зачислен официально.

Учится он в одном месте, а аттестацию сдаёт в другом.

Такая школа не отвечает за результат перед государством.

За аттестацию в школе-партнёре возможны отдельные платежи.

Программа может не соответствовать ФГОС.

Родитель и ребёнок за ноутбуком

Все, что важно для образования ребенка и спокойствия родителей

Как устроено в «Доме Знаний»

Ребенок официально зачислен, так как есть государственная аккредитация.

Обучение и аттестация проходят в одной школе.

Мы ответственны за качество обучения и результат каждого ученика.

Прозрачная стоимость — без скрытых платежей.

Программа соответствует всем требованиям ФГОС.

Государственная лицензия

№ Л035-01227-05/00183746

Аккредитация

Серия 05А01 № 0002151

Отвечаем за качество обучения и результат каждого ученика

Обучение по ФГОС

1-11 классы

Шесть причин учиться в «Доме Знаний»

  • Занятия в группах до 10 человек

    Занятия в группах до 10 человек

    Для лучшего восприятия и запоминания тем

  • Лучшие педагоги

    Лучшие педагоги

    Среди которых победители всероссийских конкурсов

  • Правильный выбор онлайн-школы

    На что обратить особое внимание при выборе онлайн школы для своего ребенка?

  • Выбор смены обучения

    Выбор смены обучения

    Для того, чтобы оставалось время для занятий творчеством, музыкой, спортом

  • Живые уроки с преподавателями

    Живые уроки с преподавателями

    А еще доступ к огромной библиотеке видеоуроков

  • Гибкий график оплат и льготы

    Гибкий график оплат и льготы

    Можно оплачивать обучение на любой срок, а также возможен возврат средств, если что-то не устроило

ОГЭ И ЕГЭ

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ включена в обучение во всех тарифах, кроме Предметного и Заочного. От первых тем до уверенной сдачи экзамена.

Сравните, сколько вы потратите на репетиторов и на обучение в «Доме Знаний» за 7 шагов

Амина Бикчурина

Амина Бикчурина

Выпускница «Дома Знаний».
Баллы за ЕГЭ:

100

Английский язык

100

Литература

94

Русский язык

5

Математика (база)

Эльза Салихова

Эльза Салихова

Выпускница «Дома Знаний».
Баллы за ЕГЭ:

92

Английский язык

95

История

94

Русский язык

5

Математика (база)

Сабина Фарманова

Сабина Фарманова

Выпускница «Дома Знаний». Успешно сдала ЕГЭ и поступила в МГУ

Я благодарна школе не только за знания, но и за то, что научила меня дисциплине. Именно она позволила мне успешно поступить в лучший вуз страны и с отличием окончить первый курс.

Сравните, сколько вы потратите на репетиторов и на обучение в «Доме Знаний» за 7 шагов

«Дом Знаний»

Су­щест­вен­ная эко­но­мия

По сравнению с репетиторством

Подготовка включена в обучение

Опытные преподаватели

Системная программа и контроль

Домашние задания с разбором

Финансово выгоднее

Репетиторы

Пе­ре­пла­та от 30 000 ₽ в ме­сяц

По сравнению с подготовкой в «Доме Знаний»

Дополнительная нагрузка и время

Зависимость от одного преподавателя

Нет единой программы и контроля

Оплата за каждое занятие

Высокая стоимость

РБК рассказал о «Доме Знаний»

РБК рассказал о «Доме Знаний»

В статье РБК рассказали о развитии школы «Дом Знаний», её достижениях в сфере искусственного интеллекта и внедрении современных образовательных технологий. Издание также осветило путь компании к получению статуса резидента «Сколково», отметив ключевые этапы роста, реализованные проекты и вклад команды в развитие инновационного образования в России.

Расписание ученика

Гибкость и индивидуальный подход помогают каждому школьнику учиться эффективно и комфортно! Видеоуроки, тесты и библиотека знаний позволяют обучаться в удобное время.

1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс
5-й класс
6-й класс
7-й класс
8-й класс
9-й класс
10-й класс
11-й класс
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
Понедельник

Русский язык

Математика

Окружающий мир

Физкультура

Вторник

Азбука

Русский язык

Математика

Музыка

Среда

Математика

Русский язык

Труд

Четверг

Русский язык

Азбука

Окружающий мир

ИЗО

Пятница

Русский язык

Математика

Физкультура

Ученик заранее знает темы занятий и может планировать день, совмещая учебу с отдыхом и игрой.

3-4 занятия в день

Программа соответствует требованиям ФГОС

Возможность учиться в удобное время

Записи уроков доступны для повторения

Постепенное развитие самостоятельности

Максимум внимания вашему ребенку

Обучение в классах до 10 человек позволяет учителям уделить внимание каждому ученику. Ребенок понимает тему урока на все 100%.
Максимум внимания вашему ребенку

Забота от персональных тьюторов

Тьюторы обеспечивают постоянную поддержку ученика на протяжении всего обучения и готовы ответить на любые вопросы родителей.
Забота от персональных тьюторов

Поддержка психолога

Опытный психолог оказывает психологическую помощь при любых трудностях, с которыми сталкивается ученик, даже личных.
Поддержка психолога

Не просто учителя, а лидеры и наставники

Открытые, добрые и эмпатичные. Среди них кандидаты наук, преподаватели высшей категории и почётные работники образования РФ. Станут проводниками в успешное будущее для ваших детей.
Светлана Темченко
Светлана ТемченкоУчитель русского языка и литературы
  • Окончила филологический факультет ДГУ
  • Занимается подготовкой выпускников к ОГЭ/ЕГЭ
  • Опыт университетской работы — 18 лет
  • Опыт работы репетитором — 25 лет
Тагирбек Асланов
Тагирбек АслановПреподаватель физики
Преподаватель высшей категории
  • Кандидат технических наук
  • Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана
  • Победитель конкурса молодых ученых на звание лучший молодой ученый РД 2021 года
  • Свыше 100 научно-технических публикаций, 22 объекта интеллектуальной собственности, из которых 1 – патент на изобретение
Сергей Ивахненко
Сергей ИвахненкоПреподаватель изобразительного искусства
Преподаватель высшей категории
  • Почетный работник Просвещения и образования РФ
  • Высшая квалификационная категория
  • Опыт работы 42 года
Елена Пайгусова
Елена ПайгусоваПреподаватель географии
Преподаватель высшей категории
  • Высшая квалификационная категория
  • Автор учебного пособия для 10-11 классов «НТР и мировое хозяйство»
  • Разработчик программ по ФГОС и олимпиадных заданий
  • Более 20 лет готовит учеников к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и олимпиадам
В среднем на 40% выгоднее аналогичных решений

Стоимость обучения

Предметный

Если вашему ребенку нужно подтянуть оценки в школе – этот тариф подойдет идеально

От 7 440 ₽/мес

  • >10 000 видеоуроков
  • Диагностика знаний
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Живые индивидуальные онлайн-уроки
  • Поддержка тьютора и психолога в группе
  • Персональная траектория обучения
Новый
Заочный
Государственный аттестат

Тариф для самостоятельных

От 4 650 ₽/мес

  • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
  • >10 000 видеоуроков
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Поддержка тьютора и психолога в группе
  • Доступ к электронным версиям учебников
Очно-заочный
Государственный аттестат

Изучить школьную программу с поддержкой преподавателей

От 10 230 ₽/мес

  • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
  • >10 000 видеоуроков
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Диагностика знаний
  • Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
  • Поддержка тьютора и психолога в группе
  • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
  • Доступ к электронным версиям учебников
Без зачисления

Пройти обучение без сдачи промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы сдаёте их в школе, к которой прикреплены).

От 19 530 ₽/мес

  • >10 000 видеоуроков
  • Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
  • Поддержка тьютора и психолога в группе
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Диагностика знаний
  • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
  • Возможность запроса консультации с учителем
С зачислением
Государственный аттестат

Получить государственный аттестат по окончании обучения

От 20 460 ₽/мес

  • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
  • >10 000 видеоуроков
  • Поддержка тьютора и психолога в группе
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
  • Возможность запроса консультации с учителем
  • Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
  • Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
  • Диагностика знаний
  • Доступ к электронным версиям учебников
Расширенный
Государственный аттестат

Воспользоваться всеми преимуществами тарифа «С зачислением» и дополнительными возможностями для комфортного и эффективного обучения.

От 43 245 ₽/мес

  • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
  • >10 000 видеоуроков
  • Живые индивидуальные онлайн-уроки
  • Персональная траектория обучения
  • Экстернат
  • Персональный психолог
  • Персональный тьютор
  • Диагностика знаний
  • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
  • Доступ к электронным версиям учебников

Материнский капитал

Вы можете оплатить обучение в школе с помощью материнского капитала.
Материнский капитал

Налоговый вычет

Ежегодно вы будете возвращать до 13% стоимости обучения с помощью возмещения НДФЛ.
Налоговый вычет

Много скидок

При зачислении двух и более детей, оплате за год или специальным социальным группам.
Много скидок

Гарантируем 100% возврат оплаты в первые 14 дней

Если в течение двух недель после начала занятий вы поймёте, что школа не соответствует вашим ожиданиям или потребностям ребёнка, мы гарантированно вернём всю оплаченную сумму. Никаких скрытых пунктов, сложных формулировок или проволочек — просто сообщите о своём решении, мы оформим возврат моментально.
Присоединяйтесь к «Дому Знаний» и будьте уверены в том, что комфорт ваш и вашего ребёнка для нас в приоритете.
Монеты

Вопросы и ответы

Согласно установленным правилам, для получения доступа к урокам на нашей платформе необходимо предоставить следующие варианты документов установленного образца:
1. Заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в первый класс.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия) или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка).
4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (оригинал) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства.
5. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (копия).

Время зачисления в школу - 1 день!
Время может варьироваться в зависимости от работы почты и быстродействия самого родителя*
Прием осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей). Прием официально начинается с сентября.
Скачать анкету
Договор с АНОО Дом Знаний.docx
Заявление о приеме в 1 класс
Заявление о приеме во 2-11 классы
Согласие родителей на обработку персональных данных учащегося

Если Ваш ребёнок относится к числу иностранных граждан или лиц без гражданства, Вам необходимо дополнительно предоставить: документ, подтверждающий право на пребывание в РФ (миграционная карта, удостоверение беженца и др.). Все документы необходимо предоставить на русском языке или с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Обучение в нашей школе подходит тем, кто живет за границей и хочет совмещать учебу с увлечениями, спортом или путешествиями. Мы способны обеспечить обучение даже в период пандемии или иных ограничений. Вы сможете спокойно перевестись на онлайн-обучение в рамках учебного года.

Тестирование и устное собеседование, проводимое дистанционно, позволяет нам понять начальный уровень знаний ребёнка и его психологическую устойчивость. Результаты входного тестирования позволяют определить школе и ученику проблемные зоны, над которыми необходимо провести работу для прохождения дальнейшей программы. При наличии пробелов в знаниях за предыдущий период обучения, на основе результатов входных тестирований школа предлагает несколько вариантов их ликвидации.

Адаптация к онлайн-формату обучения начинается ещё на этапе бесплатной пробной недели, где ребёнок знакомится с тьютором, учителями, платформой, интерактивными уроками и тестами. Обучение проходит в небольших группах до 10 учеников, поэтому учитель организовывает индивидуальный подход к каждому. За процессом адаптации и социализации обязательно наблюдает наш психолог, который всегда готов прийти на помощь ребенку и проконсультировать родителей. У каждого класса есть персональный тьютор, который отвечает на вопросы. Он помогает ребенку стать другом себе и остальным ученикам. Важно поддерживать ребенка в этот период и обсуждать его впечатления и ощущения, чтобы он мог чувствовать себя спокойно, сразу прорабатывать появившиеся трудности и избегать стресса.