О нас Онлайн-школа «Дом Знаний» – это полноценная общеобразовательная школа, в которой ваш ребёнок сможет учиться из любой точки мира по своему графику. Обучение в онлайн-школе строится из принципа реализации индивидуальной траектории развития каждого школьника. Этот эффект обеспечен личным подходом учителей к вашим детям. Теперь не нужно бороться за внимание педагога на уроке – учитель работает, не выделяя «любимчиков», нивелируя необходимость привлечения дополнительных репетиторов.