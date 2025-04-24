Школьная лень — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие ученики. Она может проявляться по-разному: от нежелания делать домашние задания до полного отказа от учебы. В этой статье мы рассмотрим основные причины лени и предложим действенные методы борьбы с ней.