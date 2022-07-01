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Новости "Дома Знаний"

День молодежи

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    27 июня ежегодно празднуется День молодежи России. Свою историю праздник ведёт со времён существования СССР. До 1993 года он назывался «Днём советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года.
    В честь этого дня в Махачкале 26 июня прошел Фестиваль ко Дню молодежи, участие в котором приняли более 15 тысяч человек.
    «Дом Знаний» не мог пройти мимо такого мероприятия и совместно с Художественно-графическим факультетом Дагестанского государственного педагогического университета организовал проведение творческих мастер-классов:
    - Искусство ручной росписи ткани;
    - Мехенди;
    - Работа с цветом;
    - Фейс-арт;
    - Роспись по стеклу.
    Участники мастер-класса с помощью учителей «Дома Знаний» на шоперах и стекле воссоздавали интересные композиции и смогли воплотить в на материалах всё задуманное
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