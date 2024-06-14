Баннер с акцией
Дом знаний
Категория
Новости "Дома Знаний"

«Дом Знаний» — победитель Фонда президентских грантов 2024

5 минут чтения
preview_image

Содержание

    Школа «Дом Знаний» с проектом «Путь к Знаниям» стала победителем Фонда президентских грантов 2024.

    Проект «Путь к Знаниям» направлен на повышение уровня образования и ресоциализацию подростков, оставшихся без попечения родителей, в частности, возвращенных из мест проведения боевых действий на Ближнем Востоке (Сирия, Ирак).

    К участию в проекте будут привлечены 30 подростков, которые пройдут курсы по комплексной социально-психологической программе по реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних, а так же подтянут уровень знаний для комфортного нахождения в школах среди ровесников.

    Занятия с психологом, с преподавателями по финансовой грамотности и профориентации позволят получить навыки ориентации в обществе и выбора предназначения и своей роли в социуме.

    Целями проекта является повышение уровня образования, развитие мотивации к обучению и улучшение коммуникативных навыков у подростков, вернувшихся из мест проведения боестолкновений на Ближнем Востоке.
    ← Все посты
    ;

    Определи свои интересы и способности

    Получи рекомендации по предметам, которые помогут тебе добиться успеха
    People