Срочно посыпаем корицей неудачников! Или топ 5 САМЫХ странных традиций народов мира

5 место: «Никакой ванны после свадьбы!», Индонезия



Чтобы брак был долгим и счастливым, у жителей общины Тидонг есть специальный ритуал для молодоженов: воздержание от посещения ванной и туалетной комнат в течение трех дней после свадьбы.

Фраза «я не умру в туалете» приобретает новый смысл)

За процессом следят родственники молодоженов. Они же и приносят «терпящим» немного еды и воды. Правда, может случиться и такое, что молодожены не вытерпят и разведутся на второй день после свадьбы? Тогда уж лучше вовсе не жениться ^-^

На самом деле, такой ритуал доказывает преданность молодоженов друг к другу. Так что это довольно-таки мило) Но традиция действительно странная — ведь любовь не выражается в том, насколько у тебя крепкий мочевой пузырь.

4 место: «Осторожно, на вас летит диван!», ЮАР



У вас когда-нибудь возникало желание начать всё «с чистого листа»? Тогда советую попробовать выбросить мебель из окна в новогоднюю ночь, как это делают жители Южно-Африканской Республики.

Эта традиция не столь странная, сколь смешная, но она тоже заслуживает моего и вашего внимания!

В Южной Африке принято в новогоднюю ночь, вместо просмотра телевизора и чоканья бокалов, выбрасывать мебель из окон. Да-да, вы не ослышались! И здесь даже неважно какую мебель вы выбрасываете — главное количество. Это считается нормой. Даже полиция во время этого «празднования» патрулирует улицы и следит, чтобы выбрасываемая мебель случайно не упала на голову прохожему. Правда, в этой стране все с малых лет знают, что выходить в новогоднюю ночь на улицу — всё равно, что совершить самоубийство.

Зачем люди это делают? Существует поверье, что если избавиться от мебели в новогоднюю ночь, то в следующем году ты сможешь купить мебель подороже и получше. Кто знает, может это действительно зависит от количества выбрасываемой мебели…

3 место: «Апельсин в голову не хотите?», Италия

Ежегодно, 11 февраля, итальянцы выходят на улицу города Ивреа и кидают друг в друга апельсинами.

«Зачем?», - спросите вы. Давайте разбирать: как, почему, откуда и когда.

Традиция как таковая появилась в 1808 году, а до этого был обычный иврейский ежегодный карнавал с нарядными костюмами и танцами. Давайте же послушаем легенду, которую связывают с этим любопытным праздником!

«Давным-давно городом правил старый герцог, он был очень злым и никого никогда не жалел. Герцог придумал себе забаву — развлекаться с каждой невестой города в первую же ночь после её свадьбы. Это унижение должна была проходить каждая, и никто не пытался как-то воспротивиться этому. Все боялись гнева старого герцога. Но дочь мельника — Виолетта, которая как раз вышла замуж, решила прекратить существование этой «забавы». Прийдя к герцогу, она достала меч и отрубила герцогу голову. После, она насадила голову герцога на меч и вышла к народу, показав тем самым, что девушкам теперь не придётся выполнять унизительные прихоти старого тирана.»

«А как всё это связано с апельсинами?» – спросите вы.

Дело в том, что после того, как Виолетта избавилась от тирана, её хотели схватить стражники замка герцога, но простой люд был против того, чтобы их спасительницу посадили в тюрьму, и они закидали стражников камнями. Отсюда и пошла идея с апельсинами, олицетворяющими те самые метательные камни.

Кстати, более официальным смыслом этого праздника считают освобождение крестьян от феодального гнёта, как и эта легенда, повествующая об освобождении.

Во время начала карнавала (когда ещё нет бойни фруктами) выбирается королева праздника, а также девушка, олицетворяющая ту самую Виолетту из легенды. Их задача: сидеть в карете и раскидывать всем сладости и цветы. Далее за ними выезжают экипажи с «метателями» (9 команд). За их «сражением» наблюдает специальная комиссия.

Чтобы не кидаться во всех подряд, участники придумали правило: человек в красной шляпе пришёл только посмотреть, трогать его нельзя. Если же человек в оранжевом колпаке, то в него смело можно кидать апельсинами. Если же вы в красном колпаке, но очень хотите поучаствовать в побоище, то можно просто сменить цвет головного убора и вступать в драку.

На самом деле, всё не так уж и радужно в плане безопасности. Каждый год во время проведения этого праздника многих участников приходится отправлять на скорой помощи в больницы. Но именно во время фестиваля все очень счастливы, так что сломанные рёбра не такая уж большая плата за веселье, верно?

2 место: «Дождь из носков!», Германия

Традиция довольна странная, но в то же время и интересная. Почему именно носки? Потому что во время празднования 25-летия за каждые несколько носков по традиции полагается выпивать одну рюмку.

Эта традиция появилась очень-очень давно. О ней могут рассказать даже старики.

Кстати, похожая традиция есть и в другой стране — Дании, которая в данной статье заняла первое место. Традиция этой страны гораздо необычнее всех остальных в этой подборке. Но не буду спойлерить, вы всё сами прочитаете.

1 место: «Срочно посыпаем корицей неудачников!», Дания

Если не хотите «испробовать» корицу, не отправляйтесь в Данию на свой день рождения. Иначе вы рискуете быть засыпанными корицей с ног до головы: ведь именно так и поступают с такими «одинокими» в этой стране. Как и почему? Сейчас узнаем!



В день 25-летия, если человек пока не вступил в брак и не имеет постоянной пары, его обсыпают корицей друзья и близкие. Они могут сделать это разными способами: исподтишка или прямо перед глазами «жертвы». И такой сюрприз — это не какой-то унизительный жест в сторону одинокого. Наоборот: и именинник, и его близкие в этот момент смеются и всячески шутят.



Обсыпают обычно публично: для того, чтобы привлечь внимание и попробовать найти имениннику пару. Если прохожие, тоже одинокие, видят такое зрелище, они скорее всего подходят к этому человеку, поздравляют с днём рождения и, возможно, знакомятся.



В реальности, в Дании никто не торопится обзавестись семьёй. Браки начинают заключать с лет 30-35, и это даже вошло в привычку. Так что корица — это не больше, чем просто добрая шутка, и обижаться на это точно не стоит!



Кстати, иногда обряд повторяют и в 30-летие, но уже с другой специей — перцем. После этого имениннику присуждается шуточный титул: в 25 — молодой человек из корицы, а в 30 — перечный парень или перечная девушка.

Автор: Луиза Салихова