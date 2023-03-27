ДНК-тест: Санта Клаус существует?!

25 декабря 2022 года в Интернете распространилась новость о девочке, отправившей на Рождество кусочек печенья в местную полицию, чтобы подтвердить, что Санта Клаус существует.



Что за новость? Давайте разбираться!



Девочка из Камберленда (графство на севере Англии), в канун Рождества оставила под ёлкой печенье для Санты Клауса. На следующий день она нашла печенье откусанным с одной стороны. Девочка, не теряя ни минуты, собрала «улики» в специальный пакет и отправила в местное полицейское отделение для подтверждения того, что ДНК действительно принадлежит Санте.



К посылке она также прикрепила письмо, где и рассказала о своем расследовании.

«Уважаемый полицейский департамент Камберленда,



Я взяла образец печенья и морковки, которые оставила Санте и его северному оленю в канун Рождества, и было бы замечательно, если бы вы смогли взять образец ДНК и посмотреть, реален ли Санта?», - написала девочка в своём письме.



Полиция сразу же взялась за это дело. «Улику» отправили в специальную лабораторию для проведения ДНК-экспертизы.



Пока департамент Камберленда анализировал ДНК, полиция решила проверить камеры видеонаблюдения в районе, где находится дом маленькой сыщицы, и на них действительно был обнаружен олень!

«У этой юной особы определённо есть желание получить точный ответ на свой вопрос. Она проделала большой труд, упаковывая «улики», и полицейский департамент Камберленда сделает всё, чтобы докопаться до истины», - дал небольшое интервью шериф.

Но давайте подумаем логически. Не хочется вас огорчать, но доказать, что Санта действительно существует с помощью образца ДНК — невозможно. Так как ДНК Санты не внесено в базу, будет попросту не с чем сравнивать полученные «улики».



Но кто же тогда откусил печенье? И откуда взялся олень на улице в канун Рождества? Неужели Санта действительно существует? Как вы думаете?



Автор: Луиза Салихова

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