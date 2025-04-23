Александр Сергеевич Пушкин – не просто классик русской литературы, а настоящий гений, чьи произведения актуальны и сегодня. В этой статье мы собрали 10 самых важных произведений Пушкина, которые помогут школьникам лучше понять русскую культуру и литературу.