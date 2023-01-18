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Итоговое собеседование для учащихся 9 класса является условием допуска к участию в ОГЭ, и состоится оно 9 февраля 2023 года.1. Из чего состоит собеседование
В итоговом собеседовании по русскому языку четыре задания с развёрнутым ответом:
Задание 1 — чтение вслух текста научно-публицистического стиля.
Задание 2 — подробный пересказ текста с привлечением дополнительной информации.
Задание 3 — тематическое монологическое высказывание.
Задание 4 — участие в диалоге.
За собеседование ставят «зачёт» или «незачёт», максимальное количество баллов — 20. Для получения «зачёта» достаточно набрать 10 баллов. При этом не имеет значения, за выполнение каких заданий вы их получите. Вы пройдёте собеседование, даже если не сделаете одно или два задания, но наберёте 10 баллов на остальных.
Если ученик получает «незачёт», у него есть возможность пересдать экзамен в резервные даты весной.
В 2023 году итоговое собеседование пройдёт 8 февраля. Также предусмотрены дополнительные (резервные) сроки — 15 марта и 15 мая.
2. Чтение текста вслух
В первом задании нужно прочесть текст объемом 160–200 слов. Все тексты на экзамене посвящены выдающимся деятелям науки, техники, культуры, искусства, спорта и другим. На подготовку к чтению даётся две минуты.
Советы
За эти две минуты прочитайте текст про себя, при этом обратите внимание на:
· имена, фамилии, отчества людей;
· незнакомые или сложные слова;
· географические названия;
· термины и понятия;
· слова с проставленными ударениями;
· формы числительных.
Во время чтения запоминайте главные мысли, подчёркивайте ключевые слова. Это поможет подготовиться ко второму заданию.
Ключевые слова
Это главные слова в предложении, в которых заключен его смысл. Например:
· Грамматическая основа или один из главных членов;
· Слова, называющие персонажей, основные понятия, явления, предметы или действия;
· Даты, числа;
· Собственные наименования;
· Термины.
Все незнакомые или сложные слова перечитайте несколько раз и убедитесь, что правильно ставите ударение.
При чтении числительных обратите внимание на правила склонения, за ошибку в форме числительного тоже снимают один балл.
При чтении оценивается интонация и темп. Интонация должна совпадать с пунктуацией. К концу повествовательного предложения голос понижается. В вопросительных предложениях голос повышается на вопросительном слове, а к концу предложения снижается. В восклицательных предложениях к концу голос повышается. Делайте небольшие паузы на месте точек и запятых. Темп чтения должен быть средним. Не нужно торопиться и проглатывать слова или читать слишком медленно. Произносите предложения неторопливо, спокойно и уверенно.
За чтение можно получить максимум 2 балла.
Начало формы3. Пересказ текста
Пересказывать вы будете тот же самый текст, который только что прочитали. На подготовку к пересказу даётся две минуты.
К пересказу предъявляются два основных требования:
1. Он должен быть подробным. Это не значит, что вы должны выучить все определения или использовать те же самые слова. Главное — упомянуть все микротемы. Как правило, в тексте столько же микротем, сколько абзацев. В экзаменационных текстах в большинстве случаев 4 абзаца.
2. Вы должны использовать при пересказе дополнительную информацию с отдельной карточки. На ней вы получите цитату, характеризующую персонажа текста. Эту цитату нужно уместно и логично вставить в пересказ.
При пересказе оценивается четыре момента:
· сохранение микротемы текста;
· соблюдение фактологической точности;
· насколько уместно в пересказ включено высказывание;
· способы цитирования.
Советы
Вы будете видеть текст 2 минуты во время подготовки к чтению, около 2-3-х минут во время чтения вслух и 2 минуты во время подготовки к пересказу. Потом его заберут, однако вы сможете использовать те записи, которые успели сделать для себя в поле для заметок.
Если в тексте есть дата, а вы её не запомнили, используйте обобщения, например: «В 1960-х годах», «в середине XX века». Это поможет избежать фактической ошибки.
Это самое сложное задание итогового собеседования. Готовьтесь к нему на протяжении всего учебного года: читайте книги, смотрите спектакли и фильмы и обязательно пересказывайте их своим родителям и друзьям.
За пересказ можно получить максимум 5 баллов.
Также при чтении и пересказе отдельно оценивается правильность речи:
· нет грамматических ошибок — 1 балл;
· орфоэпических ошибок нет, или допущена 1 орфоэпическая ошибка (исключая слово в тексте с поставленным ударением) — 1 балл;
· при пересказе нет или не более трёх речевых ошибок — 1 балл;
· отсутствие искажения слов (например, «кристаллы» и «графия» вместо «кристаллография» или «Верденский» вместо «Вернадский») — 1 балл.
Всего за оценку речи в первых двух заданиях можно получить максимум 4 балла.
4. Монолог
В третьем задании вам даётся карточка с тремя темами для монолога. Выбрать нужно одну.
1. Описание фотографии.
2. Повествование на основе жизненного опыта.
3. Рассуждение по поставленному вопросу.
Выбирайте тему и готовьте монолог, опираясь на вопросы в карточке. Выбирайте тот тип речи, которым вы лучше всего владеете. На подготовку к монологическому высказыванию даётся 1 минута.
Ваша речь должна содержать не менее 10 фраз и длиться не более 3 минут. Одна фраза — это одно законченное предложение.
Монолог — это цельный связный текст, у которого обязательно должно быть заключение. Чтобы не потерять баллы за это задание, не забудьте в конце подытожить сказанное.
Описание
Используйте подсказки, которые даются к заданию. Под каждой фотографией обязательно будет написано: «Не забудьте описать…» и дан небольшой план. Он поможет вам направить ход мыслей в нужное русло.
Используйте разные части речи:
· существительные — чтобы сказать, что и кто изображён на снимке;
· глаголы — чтобы рассказать о действиях персонажа(ей);
· прилагательные — чтобы описать, какие они.
Фотография чёрно-белая, поэтому названия прилагательных, обозначающих цвета, употребить нельзя. Однако можно использовать такие слова, как тёмный, светлый, чёрный, ясный, яркий, тусклый, пасмурный, белый, солнечный.
Считайте предложения про себя (можно даже загибать пальцы, чтобы не сбиться). Помните, что вы должны сказать не менее 10 предложений, причём неважно, какие они по структуре, поэтому лучше составлять простые или небольшие сложные.
Повествование
Не придумывайте события или ситуацию. Рассказывайте только о том, что было на самом деле.
Указывайте, где, когда, с кем происходили события. Называйте имена действующих лиц. Анализируйте своё поведение в описываемой ситуации и поступки действующих лиц. Будьте искренни, не стесняйтесь проявлять эмоции, высказывать своё отношение.
Рассуждение
Выбирайте монолог-рассуждение только в том случае, если у вас действительно есть собственное суждение по поставленному вопросу.
Для грамотного построения монолога используйте вводные слова.
За монолог можно получить максимум 3 балла. Он оценивается по трём основным критериям:
1. Выполнение коммуникативной задачи. Вы получите 1 балл, если в вашем монологе не менее 10 фраз, нет фактических ошибок.
2. Учёт речевой ситуации. 1 балл начисляется, если ваша лексика соответствует моменту.
3. Речевое оформление. Вы получите 1 балл, если ваше высказывание характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения и если в ней нет логических ошибок. При составлении текста старайтесь избегать однообразных конструкций, например, «Я очень люблю вышивать. Также я очень люблю ходить в кино. Я люблю читать книги перед сном». Помните, что ваш текст должен иметь заключение.
5. Диалог
Четвёртое задание начнётся сразу после того, как вы завершите монолог, поэтому на подготовку времени не будет. Во время диалога экзаменатор-собеседник будет задавать вопросы по той теме, которую вы выбрали в третьем задании.
Советы:
· На вопросы учителя-собеседника давайте полные, развёрнутые ответы, состоящие из 2 – 4 предложений.
· Не бойтесь дать «неправильный» ответ. Ваша задача — высказать свою точку зрения, обозначить собственную позицию.
· Помните, что недостаточно просто высказать мысль — её нужно доказать (обосновать, привести пример из личного опыта).
· Проявляйте положительные эмоции, улыбайтесь, помогайте себе жестами и мимикой. Старайтесь правильно употреблять слова, ставить ударения, строить предложения.
· Говорите достаточно громко, чётко, не «глотайте» окончания, не спешите, но и не делайте слишком больших пауз.
· Внимательно выслушивайте вопросы учителя-собеседника, в том числе и дополнительные. Скорее всего, он постарается вам помочь, задавая наводящий или уточняющий вопрос.
За диалог выставляется максимум 2 балла:
1 балл за выполнение коммуникативной задачи (дали ответы на все вопросы);
1 балл за учёт речевой ситуации.
Отдельно оценивается правильность речи за выполнение заданий 3 (монолог) и 4 (диалог), по тем же критериям, что в чтении и пересказе: соблюдение грамматических, орфоэпических, речевых норм, богатство лексикона и разнообразие конструкций. Отсутствие ошибок в сумме дает максимум 4 балла.
Важно, что если вы сами себя исправили, то это не считается за ошибку. За монолог и диалог можно получить максимум 9 баллов.
Оценивать ваш ответ будет не собеседник, а эксперт — учитель русского языка. Эксперт может присутствовать на экзамене, но не имеет права задавать вопросы или ещё как-то вмешиваться в ход проведения экзамена. Он лишь наблюдает и оценивает. Очное присутствие эксперта не обязательно — он может проверить ответы по аудиозаписи в течение пяти дней.
6. Что нужно знать о порядке проведения экзамена
✔️ Разрешается делать пометки на контрольно-измерительных материалах, то есть карточках с заданиями, а также использовать черновики. Конкретный способ использования черновиков определяет школа.
✔️ Экзамен будет принимать не тот учитель, который преподает у вас русский язык.
✔️ На сдачу экзамена отводится в среднем 15 минут, но если у школьника наблюдаются дефекты речи, время проведения собеседования не ограничивают.
✔️ Экзамен должен проходить в специально оборудованных аудиториях. Во время экзамена будет вестись аудиозапись.
✔️ Спецификацию и критерии оценивания итогового собеседования можно найти на сайте ФИПИ. В этих документах подробно расписан порядок проведения экзамена и критерии оценивания.