Об изменении цен

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Как вы знаете, мы всегда стремимся обеспечить нашим ученикам качественное образование и поддержку, чтобы помочь им достигать желаемых результатов в учебе - создаем благоприятные условия для гармоничного и всестороннего развития ребенка. Отзывы родителей свидетельствуют о том, что мы достигаем в этом плане определенных успехов.
Из года в год мы становимся лучше, в том числе благодаря вам! И в будущем учебном году вас ждут улучшения не только в качестве преподавания, но и в работе платформы: новое расписание, новые функции в чате, полностью электронный документооборот, автоматизированная диагностика знаний, новый каталог услуг, где вы сможете сами выбрать педагога, чтобы подтянуть знания для сдачи проверочных работ и государственных экзаменов, и другие функции. Мы постоянно занимаемся оптимизацией учебного процесса, и если у вас есть идеи, касательно недостающих функций или услуг, то мы всегда рады получить от вас обратную связь! Свои пожелания вы можете оставить в разделе “справка” в своем личном кабинете, или в личном сообщении тьютору. Призываем вас не оставаться в стороне, и также принимать участие в учебном процессе ваших детей. Ваше вовлечение - гарантия результата ребенка.
О нашей школе, о будущих нововведениях, методиках преподавания мы расскажем в день открытых дверей онлайн-школы “Дом знаний”, который состоится 29 мая 2023. А пока спешим вас уведомить о том, что с 1 июля 2023 года в онлайн-школе Дом знаний будет действовать новая система цен. В среднем цены изменятся в пределах 20%. Вы можете оплатить учебу по еще действующим ценам в любое время, ознакомиться с прайсом можно по ссылке.
Мы ценим вашу поддержку и доверие к нашей школе. Впереди нас ждут новые курсы, кружки, обучающие игры, а еще новые вершины и горизонты развития. Спасибо, что с нами!
Из года в год мы становимся лучше, в том числе благодаря вам! И в будущем учебном году вас ждут улучшения не только в качестве преподавания, но и в работе платформы: новое расписание, новые функции в чате, полностью электронный документооборот, автоматизированная диагностика знаний, новый каталог услуг, где вы сможете сами выбрать педагога, чтобы подтянуть знания для сдачи проверочных работ и государственных экзаменов, и другие функции. Мы постоянно занимаемся оптимизацией учебного процесса, и если у вас есть идеи, касательно недостающих функций или услуг, то мы всегда рады получить от вас обратную связь! Свои пожелания вы можете оставить в разделе “справка” в своем личном кабинете, или в личном сообщении тьютору. Призываем вас не оставаться в стороне, и также принимать участие в учебном процессе ваших детей. Ваше вовлечение - гарантия результата ребенка.
О нашей школе, о будущих нововведениях, методиках преподавания мы расскажем в день открытых дверей онлайн-школы “Дом знаний”, который состоится 29 мая 2023. А пока спешим вас уведомить о том, что с 1 июля 2023 года в онлайн-школе Дом знаний будет действовать новая система цен. В среднем цены изменятся в пределах 20%. Вы можете оплатить учебу по еще действующим ценам в любое время, ознакомиться с прайсом можно по ссылке.
Мы ценим вашу поддержку и доверие к нашей школе. Впереди нас ждут новые курсы, кружки, обучающие игры, а еще новые вершины и горизонты развития. Спасибо, что с нами!