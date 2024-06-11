Учеба обычно проводится двумя способами: пассивным и активным. Пассивные техники – это когда учитель сам все рассказывает, а ученики просто слушают. Такая методика часто используется на лекциях в университете. Активный предполагает участие учеников в дискуссии с учителем. Также есть третий способ – интерактив. Сегодняшнюю статью посвятим интерактивным методам обучения. Расскажем, что представляет собой интерактивное обучение, какие имеет плюсы и минусы.

Что представляет собой форма обучения

Интерактивное обучение – это инновационный подход, который предполагает активное вовлечение учащихся в процесс учебы через социальное взаимодействие.

В отличие от традиционной учебы, где учитель является основным источником информации, а ученик – пассивным получателем знаний, интерактивные формы обучения делает акцент на сотрудничестве, обмене идеями и опытом между участниками образовательного процесса. То есть взаимодействие происходит не только между преподавателем и учащимися, но и между группами или отдельными учениками.

Отличительные черты интерактивной методики обучения:

активное взаимодействие и взаимосвязанность, которые вовлекают в процесс и педагога, и учеников, побуждая их искать решения;

равноправие в общении, позволяющее открыто обсуждать результаты;

возможность экспериментировать и проявлять креативность.

В основе интерактива лежит наглядность, поэтому большая часть информации подается в визуальном формате. Для этого используют специальные доски и столы, электронные планшеты, проекторы, компьютеры и прочую технику.

Основные форматы обучения

Формат непосредственно определяет то, как будет происходить взаимодействие учителя и учеников. И тут педагогу придется проявить всю свою активность и изобретательность.

Форм интерактивного обучения довольно много. Среди самых популярных выделяют:

мастер-классы;

опросы;

кейсы;

мозговой штурм;

тренинги;

проекты.

Также при рассмотрении темы активно используются дебаты, а также техники, позволяющие интересно обыгрывать различные ситуации.

Основные преимущества

За счет интерактивного обучения можно развить у учеников множество положительных качеств, включая критическое мышление, навыки сотрудничества и мотивацию к обучению. Расскажем об основных преимуществах методов интерактивного обучения.

Формирования навыков сотрудничества

Активное взаимодействие и групповая работа – это и есть главное преимущество методов интерактивного обучения. Именно за счет них у учащихся формируются основные навыки сотрудничества.

Достигается это благодаря использованию различных подходов, таких как работа в малых группах, ролевые игры, социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения. Студенты учатся эффективно работать в команде, распределять роли, принимать совместные решения и нести ответственность за свою часть работы. В ходе этого развиваются важные межличностные навыки, необходимые для успешной профессиональной и личной жизни.

Развитие самостоятельности

Интерактивное обучение предполагает активное взаимодействие учащихся с учебными ресурсами, что способствует формированию у них способности к самостоятельному мышлению и принятию решений.

В отличие от традиционного образования, где знания передаются в готовом виде, интерактивное обучение требует от учеников активного участия в образовательном процессе. Они самостоятельно ищут ответы на вопросы, анализируют информацию, делают выводы, принимают решения, полностью контролируют свои учебные процессы и подбирают предпочтительные для себя материалы.

Многогранность подходов в обучении и преподавании

Традиционные методы образования, основанные на пассивном восприятии информации, уже не удовлетворяют потребности учащихся. Из-за того, что учителя и лекторы используют одни и те же методики, у обучающихся неизменно развивается скука. Учеба становится для них неинтересной, хотя еще недавно они с жадностью хотели овладеть материалом.

С интерактивом же такого не происходит. Его универсальность и большое количество различных техник и практик исключает занудность лекций и уроков. Учитель и ученики используют различные инструменты и технологии, а сама учеба проходит в более интересном ключе.

Внедрение современных технологий в учебный процесс

Интерактивное обучение без использования современных технологий не представляется возможным. Во время учебы учащимися активно используются видеоконференции, образовательные приложения, социальные сети и блоги, разнообразная техника.

Несмотря на пользу технологий, все еще есть те, кто считает, что их внедрение в учебный процесс несет некоторые риски, плюс к ним нужно еще привыкнуть, а для этого требуется время. Но в целом технологии дают ученикам возможность по-новому взглянуть на них, на весь учебный процесс в целом. При правильном подходе они уже не будут использоваться для бесполезного времяпрепровождения в соцсетях и для прохождения игр, а направятся на развитие навыков и образования.

Гибкость и быстрая адаптация

Важная отличительная черта интерактивного обучения заключается в способности подстраиваться под индивидуальные потребности и предпочтения учащихся. Допустим, для изучения английского учащиеся могут просматривать уроки на YouTube, читать письменные материалы, а также проходить онлайн-курсы.

За счет этого уроки персонализируются, студенты и ученики проходят интерактивное обучение в удобном для себя темпе, могут сочетать учебный процесс с другими своими обязанностями. При этом сами курсы подстраиваются под уровень знаний и темп усвоения программы каждого учащегося.

Кроме того, методы интерактивного обучения все время совершенствуются. Появляются новые методики и подходы, которые учитывают нюансы педагогики и психологии. Все это позволяет оставаться на гребне актуальных тенденций.

Увлекательные и интересные занятия

Интерактивное обучение – это просто весело и увлекательно. Когда мы работаем в паре с одноклассниками и учителем, делимся идеями и используем технологии для учебы, это приносим нам радость.

Если сравнивать с обычными уроками, на которых часто бывает скучно, то в интерактивном обучении можно применять разные подходы и инструменты, чтобы изучить один и тот же материал. Это делает учебу не такой занудной, не похожей на типичную зубрежку. Ученики же становятся более заинтересованными и активными.

Благодаря обучению школьники могут не только пользоваться разными инструментами и технологиями для учебы, но и проявлять творческий подход и контролировать свое обучение.

Онлайн-школа «Дом знаний» проводит интерактивное обучение с применением специальной платформы, где проходят вебинары и онлайн-уроки. Для учебы понадобятся лишь ноутбук или компьютер. Занятия проводят опытные учителя, которые при необходимости ответят на любой вопрос. Помимо этого, каждый ученик может вступить в онлайн-клуб по интересам, где найти единомышленников.

Минусы методик

Интерактивные процессы обучения являются далеко не таким идеальным способом получать знания. В некоторых ситуациях методики могут не работать вовсе или приносить некоторые неудобства. Ниже приведен перечень недостатков интерактивной методики обучения.

Сложность процесса

Интерактив появились сравнительно недавно, поэтому его внедрение сегодня вызывает некоторые трудности. Плюс изобилие ресурсов и различных инструментов не только не облегчают поиск и выбор учебных материалов, но и в определенной степени усложняют данный процесс.

Кроме того, от преподавателей требуются не только знания своего предмета, хотя они и обязаны иметь высокую квалификацию и навыки, чтобы учить тому, что знают сами. Им нужно хорошо разбираться в технологиях, чтобы следить за прогрессом учеников и помогать им в учебе, помогать с решением каких-то технических вопросов, а еще знать, как использовать инструменты, которые учат самостоятельности и командной работе. Кроме того, учителям и ученикам нужно постоянно быть в курсе новых трендов, чтобы применять их.

Дороговизна используемого оборудования и используемых программ

Как уже сказали выше, проводить интерактивное обучение без использования современных технологий по определению не получится. Однако покупка оборудования, будь то ноутбука, презентационные доски или камеры, требует серьезных вложений. Также придется оплатить еще и программное обеспечение.

Все это в совокупности делает данные методики достаточно дорогим удовольствием как для крупных учебных заведений с несколькими филиалами, так и для небольших школ. Поэтому им труднее принимать решения по внедрению методик.

Как выход – можно выбрать платформу «Дом знаний». Онлайн-школа предлагает множество функций, которые помогут сделать учебу интереснее, полезнее, облегчат работу учителей и позволят следить за успехами учеников. Школа предлагает разные тарифы, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

Отсутствие согласованности при выборе технологий и ресурсов

Данный момент чаще всего касается преподавателей старой закалки, которые с осторожностью и даже с некоторым негативом относятся ко всему современному. А вот большая часть учеников отлично разбирается в новейших технологиях, с радостью ими пользуется, не представляя жизнь без них, и совсем не против того, чтобы использовать их в целях образования.

Поэтому даже при наличии всего необходимого оборудования и ресурсов для внедрения интерактивной методики обучения, все это должно быть принято не только самими учащимися, но и непосредственно учителями. Преподавателям, в свою очередь, придется потратить какое-то время на получение технических знаний. Первое время это заметно осложнит и замедлит учебный процесс.

Невозможность учесть особенности каждого учащегося

Интерактивный метод обучения связан с проблемами адаптации личности. Например, если ребенку не хочется учиться или он излишне стеснителен, то такие методики вряд ли дадут положительный результат. А если в группе есть лидер, который не дает остальным высказываться, то это тоже помешает процессу учебы.

Длительность учебы

Так как учащиеся сами подбирают темп и ресурсы, то высок риск, что они сосредоточатся на менее важных вещах или на темах, которые даются легче всего. И все это в итоге приведет к тому, что учебный процесс замедлится, а видимые положительные результаты появятся намного позже. Чтобы такого не происходило, преподаватели должны отслеживать работу и прогресс каждого учащегося и помнить, что у всех разные интересы и скорость освоения материала.

Физическая и психическая перегрузка

Выбор в пользу интерактивных методов обучения – это превосходный способ получить знания и практические навыки. Однако, внедряя новые методики, важно помнить один момент: то, что ярко горит, всегда обжигает.

Первое время непривычные формы учебы могут вызвать сильный дискомфорт у учеников. Происходит это, как правило, в самом начале пути. Чтобы не допустить этого, внедрять интерактив следует плавно и осторожно, вовлекая в процесс каждого ученика. Достигнув определенного баланса, можно исключить практически все сложности.

Психологическое и физическое выгорание касается и самих преподавателей. Учителям приходится прилагать много усилий при выборе учебных программ, подборе необходимых инструментов, обзаводиться техническими навыками, при этом следя за прогрессом учеников. Естественно, все это ведет к излишнему перенапряжению.