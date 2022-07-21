Можно ли поступить в школу в "30" и потом поступить в вуз?

Ценность образования не всегда получается осознать, будучи подростком. Однако с возрастом часто приходит понимание того, что сложно двигаться вперёд, не имея целостного представления о мире, в котором ты живёшь.

У многих учёба в школе ассоциируется с бесполезной тратой времени на зубрёжку и изучение того, что никогда не пригодится в жизни. Но это далеко не единственная причина, по которой школьники предпочитают уходить после 9 класса. Кто-то боится не сдать ЕГЭ и потратить два года впустую, кому-то необходимо идти работать из-за тяжёлого материального положения, бросая школу раньше 9 класса, а кто-то выбирает среднее профессиональное образование и поступает в колледж, техникум или училище. Однако через какое-то время приходит понимание того, что без высшего образования не всегда можно достигнуть больших высот в профессии. Во многих сферах до сих пор высшее образование является обязательным условием, а есть и такие, где сложно продвинуться по карьерной лестнице без аттестата о полном школьном образовании.

Как получить второй шанс?

Для получения высшего образования и поступления в вуз необходимо сдать ЕГЭ. Но даже если вы его уже сдавали после 11 класса — помните, что результаты действительны только 4 года. Если срок вышел — придётся сдавать экзамены заново. Снова вернуться в обычную школу после 18 лет и совмещать её с работой не представляется возможным, но выход есть — вечерняя или онлайн-школа, как "Дом Знаний".

В такие школы принимают учащихся старше 15 лет. Чаще всего в вечернее время обучают 10–11 классы, но существуют образовательные организации, работающие и с начальным, и со средним звеном. Занятия в сменных школах проходят по вечерам и, как правило, не каждый день. По закону образовательные организации могут сами определять режим учёбы и ставить уроки в вечернее время. Это должно быть закреплено в локальных актах школы.

Основные плюсы вечерних школ заключаются в том, что они в основном бесплатные и учиться в них можно в любом возрасте. А так как в Российской Федерации не установлена верхняя возрастная планка получения высшего образования, то подготовиться к ЕГЭ и сдать его, а на основе результатов поступить в вуз можно в любом возрасте.

Но есть и существенные минусы получения образования в вечерних школах. Основной минус заключается в том, что никто не даёт вам гарантий качества получаемого образования в отличие от онлайн-школ. Если для вас имеет значение не только получение аттестата, но еще и знаний, то вам скорее подойдёт такой вариант. Так вам действительно удастся качественно изучить предметы школьной программы, подготовиться к ЕГЭ и сдать его на высокие баллы для последующего поступления.

Помочь разобраться в материале вам также могут помочь онлайн-курсы.

Например, вы можете приобрести курсы по определённым предметам, если хотите подготовиться к сдаче ЕГЭ по конкретным предметам. Если вы решили сдавать географию или физику, вы можете пройти предмет за все классы, подтянуть базу, изучить предмет углубленно на уровне государственного экзамена.

Так же это будет полезно в том случае, если вы получаете образование для себя и хотите восполнить пробелы по базовым предметам школьной программы.

Если у вас схожая ситуация с образованием, то знайте, что всегда можете изменить своё положение. Ведь учиться никогда не поздно!



