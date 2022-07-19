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Болонская система - как пройдет ее отмена в России?

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    Болонская система универсализации высшего образования была введена в 2003 году и не раз подвергалась критике. Однако исключение вузов из Болонской системы не означает, что с завтрашнего дня бакалавриат и магистратура уйдут в прошлое, и везде вернётся привычный по советским временам специалитет.
    Отказ от Болонской системы образования в России
    Что такое Болонский процесс?
    Болонский процесс возник в 1999 году, когда на территории Болонского университета произошла встреча министров образования 29 европейских стран. Они совместно подписали декларацию о том, что система высшего образования в их странах унифицируется. Это позволило решить сразу две задачи:
    1. Студент из одной страны может переехать в другую и продолжить образование в том университете, который ему нравится – не тратя время на согласование программ обучения и не нуждаясь в дополнительном подтверждении своих знаний;
    2. Дипломы , выданные в одной из стран-участниц Болонской системы, признаются во всех других, что позволяет ускорить трудоустройство людей на новом месте проживания.
    Болонский процесс для высшего образования подразумевал, что каждый вуз готовит студентов по двум основным программам:
    • Бакалавриат – 3-4 года обучения, основные знания по специальности, дающие право работать;
    • Магистратура – 1-2 года, углублённые знания, делающие более квалифицированным специалистом.
    Также значение имеют и «учебные кредиты», определяющие «стоимость» каждого предмета в трудоёмкости. Диплом может получить человек, набравший определённое количество баллов, при этом предметы он может выбирать сам.
    Унификация систем обучения позволяла, например, бакалавру из Германии продолжить обучение в магистратуре итальянского университета, а защищать кандидатскую диссертацию (чтобы стать доктором наук) уже где-нибудь в Испании.
    Россия до 2003 года с иностранными вузами «не стыковалась»: у нас действовала другая система, унаследованная от СССР, когда студент проходил обучение в 4-5 лет и получал степень специалиста, а уже затем при желании мог готовиться к научной карьере, став аспирантом (аспирантура – это уже первый шаг к написанию диссертации). Особняком стояла и система медицинской подготовки, где выпускник медвуза, чтобы получить право самостоятельной работы, должен был пройти интернатуру (год последипломного обучения на практике в одной из клиник) или клиническую ординатуру (дающую право именоваться врачом конкретной специальности).
    Поскольку политика РФ была направлена на экономическое партнёрство с Европой, для облегчения трудоустройства российских специалистов за рубежом и возможного обучения в европейских университетах Россия в 2003 году присоединилась к Болонскому процессу.
    Что означает отказ от обязательной системы «бакалавриат-магистратура»?
    Критика Болонской системы образования в России началась почти сразу: эффективно готовить специалистов по ней получалось только в тех вузах, которые создавались с нуля после 2003 года. Во многих других предпочли «не мудрствовать лукаво» и просто отрезали пятый курс обучения, выдавая четверокурсникам дипломы бакалавров, а пятикурсникам – уже магистра. При этом дипломы тех вузов, где сохранялась советская система специалитета (то есть 5-6 лет обучения) в Европе рассматривалась только как бакалавриат, а не как бакалавриат плюс магистратура, какими фактически и был специалитет советского образца.
    Кроме того, в России академическая мобильность крайне невелика: обычно куда первокурсник поступил – там он и получает диплом. Поэтому востребованность Болонского процесса внутри страны тоже была под вопросом. Что же касается обучения за рубежом, то тут и вовсе грустно: значительная часть российских вузов так и не была признана за рубежом, перезачёта в кредитах не было, и их студенты не могли свободно продолжать обучение в европейских университетах. Причём речь идёт и о сильных вузах с ещё советской историей, подготовивших не один десяток тысяч специалистов.
    11 апреля 2022 года Болонская группа решила прекратить участие России в структурах Болонского процесса. В результате 6 июня 2022 года было принято решение отказаться от участия в этой системе.
    Это означает:
    • Отказ от обязательной системы «бакалавриат-магистратура» для студентов (впрочем, примерно по 20% специальностей за 19 лет и так не удалось отказаться от специалитета – медицинское образование, кроме сестринского дела, очень плохо в российских медакадемиях ложилось в рамки Болонской системы);
    • Разработка национального стандарта образования.
    Перспективы. Что появится вместо Болонской системы?
    По состоянию на июль 2022 года перспективы отказа от Болонского процесса ещё не ясны. Точно известны лишь несколько моментов:
    1. Система ЕГЭ (Единого Государственного Экзамена), дающая право поступать в любой вуз без вступительных экзаменов, отменена не будет: хотя она и связана с введением Болонской системы, но не напрямую – в конце концов, Россия так и не перешла на 12-летнее школьное образование.
    2. Одномоментного отказа от бакалавриата и магистратуры не будет, и специалитет в приказном порядке возвращаться тоже не будет. За 19 лет были подготовлены тысячи специалистов с дипломами магистров и бакалавров, и резкие действия тут могут привести к тому, что работодатели откажутся принимать их на работу – а это не нужно никому.
    3. Планируется возвращение специалитета – но медленное и поэтапное, чтобы это не привело к тому, что вузы просто растянут курс обучения бакалавров на лишний год, сделав магистров уже аспирантами (напомним, что сейчас аспирант, даже не написавший и не защитивший кандидатскую, уже получал степень исследователя или преподавателя).



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