Болонская система - как пройдет ее отмена в России?

Студент из одной страны может переехать в другую и продолжить образование в том университете, который ему нравится – не тратя время на согласование программ обучения и не нуждаясь в дополнительном подтверждении своих знаний; Дипломы , выданные в одной из стран-участниц Болонской системы, признаются во всех других, что позволяет ускорить трудоустройство людей на новом месте проживания.

Бакалавриат – 3-4 года обучения, основные знания по специальности, дающие право работать;

Магистратура – 1-2 года, углублённые знания, делающие более квалифицированным специалистом.

Отказ от обязательной системы «бакалавриат-магистратура» для студентов (впрочем, примерно по 20% специальностей за 19 лет и так не удалось отказаться от специалитета – медицинское образование, кроме сестринского дела, очень плохо в российских медакадемиях ложилось в рамки Болонской системы);

Разработка национального стандарта образования.

Система ЕГЭ (Единого Государственного Экзамена), дающая право поступать в любой вуз без вступительных экзаменов, отменена не будет: хотя она и связана с введением Болонской системы, но не напрямую – в конце концов, Россия так и не перешла на 12-летнее школьное образование. Одномоментного отказа от бакалавриата и магистратуры не будет, и специалитет в приказном порядке возвращаться тоже не будет. За 19 лет были подготовлены тысячи специалистов с дипломами магистров и бакалавров, и резкие действия тут могут привести к тому, что работодатели откажутся принимать их на работу – а это не нужно никому. Планируется возвращение специалитета – но медленное и поэтапное, чтобы это не привело к тому, что вузы просто растянут курс обучения бакалавров на лишний год, сделав магистров уже аспирантами (напомним, что сейчас аспирант, даже не написавший и не защитивший кандидатскую, уже получал степень исследователя или преподавателя).

Болонская система универсализации высшего образования была введена в 2003 году и не раз подвергалась критике. Однако исключение вузов из Болонской системы не означает, что с завтрашнего дня бакалавриат и магистратура уйдут в прошлое, и везде вернётся привычный по советским временам специалитет.Болонский процесс возник в 1999 году, когда на территории Болонского университета произошла встреча министров образования 29 европейских стран. Они совместно подписали декларацию о том, что система высшего образования в их странах унифицируется. Это позволило решить сразу две задачи:Болонский процесс для высшего образования подразумевал, что каждый вуз готовит студентов по двум основным программам:Также значение имеют и «учебные кредиты», определяющие «стоимость» каждого предмета в трудоёмкости. Диплом может получить человек, набравший определённое количество баллов, при этом предметы он может выбирать сам.Унификация систем обучения позволяла, например, бакалавру из Германии продолжить обучение в магистратуре итальянского университета, а защищать кандидатскую диссертацию (чтобы стать доктором наук) уже где-нибудь в Испании.Россия до 2003 года с иностранными вузами «не стыковалась»: у нас действовала другая система, унаследованная от СССР, когда студент проходил обучение в 4-5 лет и получал степень специалиста, а уже затем при желании мог готовиться к научной карьере, став аспирантом (аспирантура – это уже первый шаг к написанию диссертации). Особняком стояла и система медицинской подготовки, где выпускник медвуза, чтобы получить право самостоятельной работы, должен был пройти интернатуру (год последипломного обучения на практике в одной из клиник) или клиническую ординатуру (дающую право именоваться врачом конкретной специальности).Поскольку политика РФ была направлена на экономическое партнёрство с Европой, для облегчения трудоустройства российских специалистов за рубежом и возможного обучения в европейских университетах Россия в 2003 году присоединилась к Болонскому процессу.Критика Болонской системы образования в России началась почти сразу: эффективно готовить специалистов по ней получалось только в тех вузах, которые создавались с нуля после 2003 года. Во многих других предпочли «не мудрствовать лукаво» и просто отрезали пятый курс обучения, выдавая четверокурсникам дипломы бакалавров, а пятикурсникам – уже магистра. При этом дипломы тех вузов, где сохранялась советская система специалитета (то есть 5-6 лет обучения) в Европе рассматривалась только как бакалавриат, а не как бакалавриат плюс магистратура, какими фактически и был специалитет советского образца.Кроме того, в России академическая мобильность крайне невелика: обычно куда первокурсник поступил – там он и получает диплом. Поэтому востребованность Болонского процесса внутри страны тоже была под вопросом. Что же касается обучения за рубежом, то тут и вовсе грустно: значительная часть российских вузов так и не была признана за рубежом, перезачёта в кредитах не было, и их студенты не могли свободно продолжать обучение в европейских университетах. Причём речь идёт и о сильных вузах с ещё советской историей, подготовивших не один десяток тысяч специалистов.11 апреля 2022 года Болонская группа решила прекратить участие России в структурах Болонского процесса. В результате 6 июня 2022 года было принято решение отказаться от участия в этой системе.Это означает:По состоянию на июль 2022 года перспективы отказа от Болонского процесса ещё не ясны. Точно известны лишь несколько моментов: