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Проект "Поколение Z"

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Содержание

    АНОО “Дом Знаний” реализует проект "Поколение Z", цикл мероприятий которого направлен на образовательную и психологическую адаптацию молодёжи 14-18 лет, возвращенных из мест боевых действий.
    К реализации проекта команда школы “Дом Знаний” приступила с ноября 2022 года.
    "Поколение Z" представляет собой комплекс психолого-педагогических мер, направленных на повышение уровня грамотности и вовлечение в здоровую жизнь общества 500 молодых людей - жителей Республики Дагестан, в возрасте от 14 до 18 лет.

    Комплекс проводимых мер включает в себя следующие мероприятия:

    1. Обеспечение подопечных техническими условиями для ресоциализации;

    2. Анализ подопечных. Составление психологического портрета подопечных;

    3. Проведение индивидуальной образовательной программы;

    4. Проведение групповой программы социализации для повышения уровня адаптации детей.

    Основные целевые группы, на которые направлен проект – это молодежь, проживающая на территории Республики Дагестан в возрасте от 14 до 18 лет, соответствующая критериям:

    • Беженцы, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую народные республики;

    • Подростки, возвращенные из мест проведения боестолкновений на территории Ближнего Востока;

    • Воспитанники Социально-реабилитационных центров:

    1. Подростки, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств;
    2. Подростки из неблагополучных, асоциальных семей;
    3. Подростки из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической помощи и поддержке.
    Главная цель проекта "Поколение Z" - повышение уровня грамотности, социализация и реабилитация перечисленных целевых групп.

    Цели реализуются посредством проведения психолого-педагогической программы, состоящей из 50 специальных тренингов, 500 индивидуальных и групповых онлайн-занятий с педагогами, дистанционных факультативов по темам профориентации, soft-skills, краеведению, психологии и финансовой грамотности.

    Окончание проекта планируется в октябре 2023 года.

    Удачи в реализации полезнейшего проекта и достижения всех поставленных целей!
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