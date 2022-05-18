Как развить у ребёнка креативность?

Дети - это природные новаторы с мощным воображением, а креативность предлагает множество интеллектуальных, эмоциональных и полезных для здоровья преимуществ.

Креативность также помогает детям быть более уверенными, развивать социальные навыки и учиться лучше.

Как родители могут правильно развивать творчество своих детей?

1. ​​​Создайте атмосферу для креативности

Это не значит, что у вас должна быть обязательно отдельная игровая комната. Это может быть крошечный уголок с мешком лего или коробкой со старой одеждой для игры в переодевания. Главное, чтобы ваш ребенок чувствовал, что у него есть возможность самому распоряжаться своим пространством.

2. Сохраняйте простую обстановку

Точно так же, как вам не нужно создавать детально проработанную игровую площадку, так же вам не нужны новейшие и лучшие игрушки. Можно вести простые игры и занятия, например, играть в лего с детьми. При этом можно дать волю своему воображению

3. Оставьте «свободное время»

Также важно предоставить ребёнку свободное время - проведите несколько часов дома без запланированных занятий так, чтобы ваш ребенок мог просто возиться и играть.

4. Помогите детям активировать свои чувства

Отведите их в библиотеку, музей или на улицу. Попросите их представить, на что может быть похоже путешествие в далекие места. С какими животными они столкнутся? Как будет выглядеть окружающая природа? Какой запах вы почувствовали бы? Какие звуки будут издавать животные?

5. Развивайте творческое критическое мышление

Когда ваши дети станут старше, спросите их, как они подходят к определенным проблемам и как они могут действовать по-другому. Пусть они проводят мозговые штурмы по своим идеям на бумаге или используют картирование.

6. Избегайте управления

Дети обладают удивительной врожденной способностью к творчеству, когда они играют самостоятельно. И, к сожалению, чрезмерное воспитание ослабляет или даже уничтожает эту врожденную способность. Поэтому важно способствовать творчеству вашего ребенка, не управляя им. Дети многому учатся, играя самостоятельно.

7. Помогите детям развить свои увлечения

Неважно в каком возрасте ваше чадо, у вас наверняка сформировалось отличное представление о его интересах. Возможно, ваш ребенок предпочитает ремесленные занятия или научные эксперименты. Ему может понравиться играть на инструменте или же заниматься спортом.

Эти хобби могут меняться со временем. Но даже временные увлеченности оказывают значительное влияние на развитие ребят. Обратите внимание на интересы вашего ребенка и сделайте эти материалы и мероприятия доступными для них. Постарайтесь приобрести нужные снаряжения или инструменты. Если такой возможности нет, не забывайте, что всегда можно взять вещь на прокат или приобрести её у других владельцев.

8. Потратьте время на собственное творчество

Так как дети учатся, наблюдая за своими родителями, будьте изобретательны. Присоединяйтесь к своему ребенку, когда он рисует, строит или раскрашивает.

Составьте список интересов вашего ребенка

Обсудите текущие интересы вашего ребенка и составьте список. Это поможет вам найти способы расширить эти интересы с помощью соответствующих увлечений.

Регулярно знакомьте вашего ребенка с новыми ощущениями. Исследовать новые вещи — лучший способ получить жизненный опыт и раскрыть интересы, о которых ребенок никогда не знал. Проявите творческий подход, когда вы помогаете своему ребенку пробовать изучать новые ощущения. Отправляйтесь на экскурсии по разным предметам, представляйте книги по разным предметам и пробуйте множество забавных поделок, экспериментов и других занятий дома.

Позвольте ребёнку попробовать новое хобби в течение пары недель, прежде чем вы сделаете больше обязательств. Дайте своему ребенку свободу исследовать хобби. Это означает, что у вашего ребенка должно быть достаточно места для хобби и чтобы ему уделялось время каждую неделю.

Помогите своему ребенку учиться и развиваться. В зависимости от вашего хобби, ваш ребенок не сможет продолжать заниматься этим без вашего руководства. Если ребёнок не уверен, что делать дальше, работайте вместе, чтобы обдумать идеи.

Некоторые увлечения продолжаются в зрелом возрасте, в то время как другие вообще не длятся долго, даже если ребенку они нравятся. Дети часто вырастают из хобби, которое они осваивают рано. Когда ребенок готов бросить, не заставляйте его продолжать. Просто будьте готовы помочь найти что-то новое.