Что делать, если ребенок не хочет ходить в секцию или на кружок?

Изменились интересы

Возросла нагрузка

Столкнулся с трудностями

Возник конфликт

Чужой выбор

Правильного ответа на этот вопрос не существует. Невозможно предугадать, пойдут ли ребёнку на пользу дальнейшие занятия или обернутся пустой тратой времени и нервов. Тем более нельзя спрогнозировать, оценит ли ребёнок ваше решение в будущем. Предполагаем, что и вы вспомните много случаев, когда уже взрослые дети упрекают родителей, что те позволили им бросить занятия, ровно столько же людей обвинили родителей в обратном.Так что решение нужно принимать не из расчёта на будущее, а руководствуясь факторами, которые актуальны здесь и сейчас. Прежде всего нужно понять, почему ребёнок решил бросить занятия.Далеко не всегда школьник может внятно объяснить причину. Обычно в ход идут такие аргументы: надоело, разонравилось, больше неинтересно. Но понять, что стоит за нежеланием ребёнка заниматься, необходимо. Чаще всего он не хочет продолжать занятия из-за целого комплекса причин. Вот лишь несколько из возможных.Ребёнку просто разонравилось, и это нормально. С 7 до 10 лет — возраст самого активного поиска себя. Вот юный исследователь увлёкся археологией, а уже через месяц мечтает стать чемпионом мира по плаванию. В это время взрослым бывает трудно уследить за сменой интересов ребёнка — так быстро она происходит. Но если ребёнок решил бросить занятия, на которые с удовольствием ходил долгое время, возможно, дела обстоят сложнее.Иногда дети теряют интерес, потому что не чувствуют поддержки. Поговорите с ребёнком о его занятиях — что там сейчас происходит? Что изменилось за последнее время? Интересуйтесь успехами ребёнка, предложите продемонстрировать то, чему он научился. Хвалите за новые успехи. Возможно, ваша обратная связь вдохновит ребёнка продолжать заниматься.С каждым следующим классом увеличивается количество уроков и объём домашних заданий. Нужно всерьёз готовиться к контрольным, участвовать во внеклассных мероприятиях, помогать родителям по дому и при этом ещё успевать отдыхать и иногда развлекаться. В таких условиях на посещение секции или кружка, особенно если их несколько, просто не остаётся сил.Чтобы исключить фактор усталости, лучше принимать окончательное решение не в конце учебного года, а перед началом следующего. Грамотное распределение времени обычно решает проблему учебных завалов — попробуйте научить ребёнка тайм-менеджменту. Но если нагрузка действительно большая, от каких-то занятий всё же стоит отказаться. Какими бы впечатляющими ни были результаты, они не оправдают эмоциональное выгорание ребёнка.До сих пор ребёнку легко удавалось выполнять все требования преподавателя, что он с удовольствием и делал. Но вот перед ним возникла задача, которая требует длительного усердного труда. Занятия превращаются в рутину и больше не приносят удовольствия.Тот редкий случай, когда ответ более-менее однозначен: постарайтесь убедить ребёнка продолжить. Да, не всё в жизни даётся легко, и это здорово. Ничто так не укрепляет самооценку, не делает нас сильнее и не даёт такого удовлетворения, как достижение цели, ради которой пришлось выложиться на все сто. Чтобы повзрослеть, ребёнку необходим такой опыт.Но и здесь есть свои нюансы: например, если таланты ребёнка находятся в другой сфере и то, что легко даётся другим детям, для него превращается в мучение. В этом случае, возможно, стоит сменить род деятельности, чтобы разочарование в занятиях не переросло в разочарование в себе.Конфликты в подростковой среде — скорее норма: взросление без них не обходится. Но если они становятся причиной, по которой ребёнок решает бросить дополнительные занятия, стоит вмешаться. Постарайтесь разобраться в случившемся: поговорите с ребёнком, с преподавателем, если необходимо, с родителями других ребят и выясните, как можно решить проблему.Всё зависит от сложности ситуации. Если после урегулирования конфликта ребёнок согласится продолжать — всё отлично. Но если вы столкнулись с травлей или неадекватными действиями преподавателя — возможно, ребёнку стоит заниматься в другом месте. Может случиться и так, что теперь занятия будут вызывать у ребёнка слишком неприятные воспоминания — в таком случае заставлять его продолжать будет жестоко.Часто нежелание ребёнка продолжать заниматься в секции или кружке объясняется просто: пойти туда не было его решением. Наверняка у вас есть знакомые, которых родители в своё время «отдали» в музыкальную школу, и с тех пор они никогда не подходили к инструменту, а слово сольфеджио вызывает у них неприятные ощущения. Стоило ли тратить восемь лет жизни на обучение тому, что не было нужно? Конечно нет. Или всё-таки да?Какие бы занятия ни посещал ваш ребёнок, он должен понимать, зачем ему это, и получать от них удовольствие. Иначе нужно бросать, потому что это никому не принесёт счастья. Позвольте ребёнку заниматься тем, что нравится ему, даже если вам эти занятия не кажутся чем-то стоящим. Даже если он объективно талантлив в совсем другой сфере — например, восхитительно рисует, но хочет стать боксёром. Он имеет право на собственные мечты и амбиции.