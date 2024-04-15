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Дошкольное образование — ключевой этап в развитии ребенка и залог его будущих успехов в обучении. Оно обеспечивает надежную среду, в которой дети приобретают важные социальные, эмоциональные, интеллектуальные и физические навыки. Благодаря дошкольному образованию, дети раньше начинают читать и писать, быстрее учатся математическому счету, а также развивают творческое мышление и лучше справляются с проблемами. Именно поэтому Минпросвещения РФ предложило новую концепцию развития дошкольного образования до 2023 года, чтобы дети получили все необходимое для качественного обучения.
Какова суть нововведений в дошкольном образовании РФ
Главной целью новой концепции является формирование образовательной системы, которая обеспечит доступность, качество и эффективность обучения и воспитания дошкольников.
Министерство просвещения Российской Федерации предложило в течение ближайших семи лет увеличить в стране количество дошкольных образовательных учреждений, одновременно повысить их кадровое и материально-техническое обеспечение. Кроме того, в концепцию включены планы по внедрению новых образовательных программ и методик, соответствующих современным требованиям и международным стандартам.
Министерство просвещения Российской Федерации предложило в течение ближайших семи лет увеличить в стране количество дошкольных образовательных учреждений, одновременно повысить их кадровое и материально-техническое обеспечение. Кроме того, в концепцию включены планы по внедрению новых образовательных программ и методик, соответствующих современным требованиям и международным стандартам.
В ходе обновления будут учтены новые педагогические подходы и имеющийся опыт. Воспитатели смогут повышать собственную квалификацию и профессионально развиваться, чтобы обучать и воспитывать детей с учетом их потребностей в учебе. Хорошо обученные преподаватели сыграют не последнюю роль и в укреплении сотрудничества между учебными заведениями и семьями воспитанников.
Перечень задач, которые следует решить
Чтобы сделать дошкольное образование реально качественным и доступным, государству придется решить ряд важных задач:
Последнему пункту в новой концепции уделяется особое внимание. Для создания увлекательной интерактивной образовательной среды будут использованы инновационные подходы к обучению дошкольников и станут постепенно внедряться высокие технологии. В течение семи лет планируется обеспечить дошкольные учреждения всей современной техникой.
- формирование унитарной и общедоступной образовательной системы;
- модернизация управленческого механизма;
- улучшение качества образования для дошкольников возрастом до 8 лет;
- выработка здоровой и безопасной для психологического состояния ребят образовательной среды;
- цифровизация учебы.
Последнему пункту в новой концепции уделяется особое внимание. Для создания увлекательной интерактивной образовательной среды будут использованы инновационные подходы к обучению дошкольников и станут постепенно внедряться высокие технологии. В течение семи лет планируется обеспечить дошкольные учреждения всей современной техникой.
Инициаторами концепции выступили сотрудники Министерства просвещения и работники Института развития, здоровья и адаптации ребенка. Поддержали инициативу за круглым столом Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, а также Национальная родительская ассоциация.
Дошкольное образование будущего: ключевые аспекты
Как уже упоминалось выше, планируется расширение сотрудничества между дошкольными образовательными учреждениями и семьями учащихся. Родителей включат в учебный процесс и предоставят им возможность активно участвовать в процессе учебы детей. Так семья сможет понять потребности ребенка и обеспечить его гармоничное развитие.
Получит значительное развитие и цифровизация учебного процесса. Сегодня дети уже привыкли к технологиям, поэтому влияние цифровизации на дошкольное образование действительно огромно. Данный процесс имеет несколько важных преимуществ:
На данный момент рабочая группа продолжает дорабатывать концепцию, разрабатывает дорожные карты для реализации всех пунктов в указанные сроки. Планируется также предварительное общественное обсуждение нововведений. Как только концепция будет принята, начнется реализация ее основных задач и путей формирования благоприятных условий для развития детей и обеспечения их готовности к успешному обучению в школе и жизни.
Получит значительное развитие и цифровизация учебного процесса. Сегодня дети уже привыкли к технологиям, поэтому влияние цифровизации на дошкольное образование действительно огромно. Данный процесс имеет несколько важных преимуществ:
- Доступность. Дети с ограниченными возможностями и ребята из отдаленных районов получают возможность учиться наравне с обычными детьми из крупных городов. Обучающие онлайн-платформы стирают географические и социальные преграды. Детям и их родителям для учебы не нужно переезжать в другой город или искать специализированные учебные заведения, за счет чего создаются равные условия для каждого.
- Интерактивность. В ходе онлайн-обучения используются различные интерактивные инструменты. Благодаря игровым и мультимедийным компонентам, педагоги подают материал «не плоско», а творчески подходят к этому процессу.
- Индивидуализация. Цифровизация позволяет учитывать уровень знаний и интересы детей. На основе этих данных воспитатели составляют индивидуальные учебные планы, в которых отражены все особенности ребят.
На данный момент рабочая группа продолжает дорабатывать концепцию, разрабатывает дорожные карты для реализации всех пунктов в указанные сроки. Планируется также предварительное общественное обсуждение нововведений. Как только концепция будет принята, начнется реализация ее основных задач и путей формирования благоприятных условий для развития детей и обеспечения их готовности к успешному обучению в школе и жизни.