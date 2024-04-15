Дошкольное образование — ключевой этап в развитии ребенка и залог его будущих успехов в обучении. Оно обеспечивает надежную среду, в которой дети приобретают важные социальные, эмоциональные, интеллектуальные и физические навыки. Благодаря дошкольному образованию, дети раньше начинают читать и писать, быстрее учатся математическому счету, а также развивают творческое мышление и лучше справляются с проблемами. Именно поэтому Минпросвещения РФ предложило новую концепцию развития дошкольного образования до 2023 года, чтобы дети получили все необходимое для качественного обучения.

Какова суть нововведений в дошкольном образовании РФ

Главной целью новой концепции является формирование образовательной системы, которая обеспечит доступность, качество и эффективность обучения и воспитания дошкольников.



Министерство просвещения Российской Федерации предложило в течение ближайших семи лет увеличить в стране количество дошкольных образовательных учреждений, одновременно повысить их кадровое и материально-техническое обеспечение. Кроме того, в концепцию включены планы по внедрению новых образовательных программ и методик, соответствующих современным требованиям и международным стандартам.

В ходе обновления будут учтены новые педагогические подходы и имеющийся опыт. Воспитатели смогут повышать собственную квалификацию и профессионально развиваться, чтобы обучать и воспитывать детей с учетом их потребностей в учебе. Хорошо обученные преподаватели сыграют не последнюю роль и в укреплении сотрудничества между учебными заведениями и семьями воспитанников.

Перечень задач, которые следует решить





формирование унитарной и общедоступной образовательной системы;

модернизация управленческого механизма;

улучшение качества образования для дошкольников возрастом до 8 лет;

выработка здоровой и безопасной для психологического состояния ребят образовательной среды;

цифровизация учебы.

Последнему пункту в новой концепции уделяется особое внимание. Для создания увлекательной интерактивной образовательной среды будут использованы инновационные подходы к обучению дошкольников и станут постепенно внедряться высокие технологии. В течение семи лет планируется обеспечить дошкольные учреждения всей современной техникой. Чтобы сделать дошкольное образование реально качественным и доступным, государству придется решить ряд важных задач:Последнему пункту в новой концепции уделяется особое внимание. Для создания увлекательной интерактивной образовательной среды будут использованы инновационные подходы к обучению дошкольников и станут постепенно внедряться высокие технологии. В течение семи лет планируется обеспечить дошкольные учреждения всей современной техникой.

Инициаторами концепции выступили сотрудники Министерства просвещения и работники Института развития, здоровья и адаптации ребенка. Поддержали инициативу за круглым столом Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, а также Национальная родительская ассоциация.

Дошкольное образование будущего: ключевые аспекты