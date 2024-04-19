В «Доме Знаний» прошли открытые видеоуроки ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа.

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Ученики “Дома Знаний” приняли участие в открытых видеоуроках в честь Дня единых действий
Сегодня, 19 апреля, в «Доме Знаний» прошли открытые видеоуроки для учеников 7-11 классов в честь Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Целью проведения подобных уроков является сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории.
Ученики «Дома Знаний» также могут принять участие в в онлайн-квизе «Без срока давности» (ссылка:https://forms.yandex.ru/cloud/66150a0673cee7088fc1a63a/), а 19 апреля с 9.00 до 18.00 подключиться к трансляции в социальной сети «ВКонтакте» работы Центра единых действий, пройдя по ссылке: https://vk.com/video-93005764_456245207;
Организаторами Дня единых действий является АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций» совместно с ООД «Поисковое движение России» при поддержке Комиссии по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ВВПОД «ЮнАрмия», ООГДЮО «Российское движение школьников», «Бессмертный полк России», ВОД «Волонтёры Победы».
хештеги: #безсрокадавности, #19апреля.
Сегодня, 19 апреля, в «Доме Знаний» прошли открытые видеоуроки для учеников 7-11 классов в честь Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Целью проведения подобных уроков является сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории.
Ученики «Дома Знаний» также могут принять участие в в онлайн-квизе «Без срока давности» (ссылка:https://forms.yandex.ru/cloud/66150a0673cee7088fc1a63a/), а 19 апреля с 9.00 до 18.00 подключиться к трансляции в социальной сети «ВКонтакте» работы Центра единых действий, пройдя по ссылке: https://vk.com/video-93005764_456245207;
Организаторами Дня единых действий является АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций» совместно с ООД «Поисковое движение России» при поддержке Комиссии по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ВВПОД «ЮнАрмия», ООГДЮО «Российское движение школьников», «Бессмертный полк России», ВОД «Волонтёры Победы».
хештеги: #безсрокадавности, #19апреля.