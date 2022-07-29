Как помочь ребенку выучить уроки?

4–5 классы — 2 часа;

6–8 классы — 2,5 часа;

9–11 — не более 3,5 часов.

Каждые 30–50 минут необходимо делать короткий перерыв.

Родители школьников знают, что после тяжелого трудового дня на работе, их ждет не менее, а иногда даже более тяжкий труд дома – выполнение домашнего задания! Есть мамы и папы, которые игнорируют домашнюю работу детей, считая, что они сами должны выполнять свои задания. Есть такие, которые проходят курс с 1 по 11 класс, заново изучая законы термодинамики, чтобы помочь своему отпрыску. Оба эти подхода неверны…Далее вы узнаете, как помочь ребёнку справляться с домашними заданиями быстро, эффективно и без слёз.Существуют нормы, определяющие, сколько времени школьники разных возрастов должны тратить на домашние задания в день. В нашей стране правила таковы:Но на практике эти нормы не соблюдаются — россиянам приходится ежедневно помогать детям с домашней работой. Согласно исследованию «Научного центра здоровья детей», ежедневный объём суммарной образовательной нагрузки учеников 5–9 классов составляет 10–13 часов. Это от 50 до 78 часов в неделю.Почти 50% мам и пап хотели бы отменить домашние задания хотя бы по одному предмету. 40% опрошенных признались, что как минимум раз в неделю ругаются со своими детьми из-за уроков.Делать уроки дома должно быть так же естественно, как чистить зубы или заправлять постель. Формировать этот паттерн необходимо с первого класса. Желательно, чтобы ребёнок занимался в одно и то же время и этому предшествовал какой-нибудь ритуал. Например, включение настольной лампы или раскладывание тетрадей на столе. Мозг привыкнет к этой рутине и будет настраиваться на учёбу, как только начался ритуал.Когда домашнее задание становится не выбором, а привычкой ребёнка, вероятность того, что он отложит его на потом, становится меньше.Окружающее пространство влияет на продуктивность человека. Важно обеспечить в комнате ребёнка нормальную температуру, освещение и тишину.Письменный стол школьника всегда должен быть убран. Там должно быть достаточно места для ноутбука, учебников, тетрадей и других учебных принадлежностей. Не стоит захламлять рабочее место мягкими игрушками, рамками для фотографий и прочими вещами, которые могут отвлечь ребёнка от выполнения домашней работы.Планирование избавляет от чувства беспокойства. Школьнику важно наглядно увидеть, какие уроки ему нужно сделать. Сядьте и вместе с ним составьте график домашних работ. Задайте периодичность решения регулярных задач, расставьте приоритеты для заданий, имеющих срок сдачи. Контроль над ситуацией придаёт ребёнку уверенность в том, что он в состоянии со всем этим справиться.Позвольте ученику самому написать план, и лучше на бумаге, а не в гаджете. По мнению многих психологов, запись целей и задач от руки повышает вероятность того, что человек будет им следовать.Эссе, презентация, научный эксперимент — всё это требует серьёзной, вдумчивой и поэтапной работы. Помогите ребёнку разбить объёмную задачу на части и включите каждую из них в расписание выполнения уроков. Распределение нагрузки избавит от ощущения, будто большие задания — это долго, трудно и нудно.Желание откладывать дела, которые нам не нравятся, лежит в основе человеческой натуры. Но ресурсы времени, внимания и энергии ограничены. Поэтому выполнение домашней работы стоит начинать с предмета, который хуже всех даётся или меньше всего нравится ребёнку.Чем больше сил школьник израсходует на простые задачи, тем сложнее ему будет перейти к сложным. А выполнив трудное задание сразу, ребёнок получит заряд положительных эмоций и легко доделает остальную домашку.Интенсивную мыслительную деятельность необходимо чередовать с физической активностью или простым коротким ничегонеделанием. Установите правило: каждые 30–50 минут решения домашки устраивать десятиминутные перерывы. Работа отрезками называется методом «Помидора».Ребёнок будет рад отвлечься, только заранее договоритесь, что «переменка» в подготовке домашнего задания пройдёт без социальных сетей и сериалов. Объясните школьнику, что новый поток информации не даст мозгу расслабиться. Лучше погулять с собакой или съесть что-нибудь питательное. Например, орехи активизируют мозговую деятельность.Любая мать и каждый отец стремятся помочь своему ребёнку. Но, если школьник приходит с вопросами по урокам, а взрослый просто решает за него задачи, он ему не помогает. Он стремится поскорее покончить с этим, сэкономить своё время и нервы.Не отмахивайтесь от ребёнка, когда он просит помочь ему с домашней работой, но и не делайте её сами. Направляйте его к решению, почитайте вместе учебник, посмотрите видео, покажите, как решаются подобные задачи. Если вы не можете включиться в работу сразу, договоритесь об удобном для вас времени.Важно установить чёткие границы: домашние задания — это обязанности ребёнка, а не взрослого.Следующий шаг — постепенное, от класса к классу, ослабление контроля за правильностью и своевременностью выполнение домашек. Подросток должен учиться распоряжаться своим временем и нести ответственность за свои действия.Задания, которые раз от раза вызывают сложности и приносят плохой результат — это не повод ругаться. Это сигнал, чтобы задуматься. Быть может, у ученика нарушены способности к чтению и письму, и поэтому каждое сочинение для него — когнитивный ад. А может, ему просто не хватает знаний, и нужен дополнительный ресурс, чтобы устранить пробелы.Вот несколько вопросов, которые помогут выявить проблемы с подготовкой домашнего задания:🔹Расскажи, что вы делали на занятии по этой теме?🔹Как решали подобные задачи?🔹Тебе нравится такой тип заданий?🔹Если нет, то какое задание тебе по душе?🔹Как следует выполнить это задание? Что ты можешь сделать, чтобы убедиться, что правильно его понял?🔹Могу я как-то помочь тебе в выполнении этого задания?Сделай столько, насколько понял тему. Затем давай составим вопросы, которые возникли у тебя по ходу выполнения домашнего задания, чтобы ты смог их завтра задать преподавателю. Какие вопросы у тебя есть?Определить плотность вещества, построить график функции, запомнить годы правления Ивана Грозного — всё это действительно сложно. Особенно для подростка, переживающего гормональный взрыв.Вспомните себя в школьные годы. Разве вам всё давалось сразу? Наверняка кто-то скажет да. Здорово, но ваш ребёнок самостоятельная личность, у него может быть по-другому.Не корите себя, если не успеваете или не хотите делать уроки с ребёнком. Это его обязанности, а не ваши. А главное — не упрекайте детей, которые не делают домашние задания вовремя или хорошо. Лучше попробуйте разобраться, в чём причина, поддержите и помогите организовать процесс, следуя советам выше.