Готовность к школе за 5 шагов: успейте до 1 сентября!

Для многих родителей и школьников это время суеты и подготовки. Чтобы избежать стресса и встретить новый учебный год спокойно и уверенно, важно спланировать свои действия. Этот список из 5 самых важных вещей поможет вам организовать всё необходимое до начала занятий.

1. Основные шаги подготовки

Соберите школьные принадлежности. Проверьте наличие всех учебников, тетрадей, ручек, карандашей, ластиков, точилок, пеналов. Сравните список с требованиями школы. Купите недостающее заранее.

Подготовьте одежду и обувь. Убедитесь в наличии школьной формы, удобной обуви, сменной обуви, теплых вещей. Проверьте размеры и состояние одежды. Постирайте и погладьте заранее.

Организуйте рабочее место. Создайте удобное пространство со столом, стулом подходящей высоты, хорошим освещением. Уберите отвлекающие предметы.

Составьте распорядок дня. Включите время на сон, учебу, отдых и другие активности. Обсудите с ребенком и придерживайтесь графика.