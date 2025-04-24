Готовность к школе за 5 шагов: успейте до 1 сентября!
Для многих родителей и школьников это время суеты и подготовки. Чтобы избежать стресса и встретить новый учебный год спокойно и уверенно, важно спланировать свои действия. Этот список из 5 самых важных вещей поможет вам организовать всё необходимое до начала занятий.
1. Основные шаги подготовки
Важные рекомендации по подготовке
Школьные принадлежности
Одежда и обувь
Рабочее место
Распорядок дня
Психологическая подготовка
Эти 5 шагов – ключ к успешной подготовке к школе. Заранее продумав все детали, вы снизите уровень стресса и встретите 1 сентября спокойно и уверенно. Помните, что подготовка к школе – это совместная работа родителей и детей. Пожелайте друг другу удачи и отличного учебного года!
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