В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется выразить свои мысли или чувства особенно емко и красиво. Иногда найти подходящие слова в родном языке бывает сложно, и тогда на помощь приходят мудрые высказывания на английском. Они звучат весомее, романтичнее и позволяют по-новому взглянуть на знакомые вещи. Коллекция таких выражений становится настоящим сокровищем для тех, кто ценит глубину мысли и красоту слога.
В этой статье мы собрали для вас лучшие цитаты на английском языке с переводом. Они пригодятся всем, кто изучает язык, ищет вдохновение или просто хочет украсить свою речь. Это настоящая подборка жемчужин мысли — от философских афоризмов до мотивирующих фраз из любимых фильмов. Используйте их, чтобы удивить собеседников, блеснуть эрудицией в социальных сетях или просто сохранить понравившуюся мысль в своей копилке. Регулярное обращение к таким выражениям помогает не только обогатить словарный запас, но и лучше понять культуру и менталитет носителей английского языка.
Самые красивые цитаты на английском
Красота фразы складывается из ее звучания, ритма и глубины смысла. Представляем вам подборку красивых цитат, которые отличаются особой мелодичностью и изяществом. Многие из них принадлежат перу известных английских поэтов и философов, сумевших в нескольких словах передать нечто вечное.
|
Цитата на английском
|
Перевод на русский
|
Автор
|
Success is the child of audacity
|
Успех — дитя смелости
|
Бенджамин Дизраэли
|
The best dreams happen when you're awake
|
Лучшие сны происходят, когда вы бодрствуете (или более поэтично — Лучшие сны бывают наяву)
|
Черри Гилдерблум
|
We do not remember days, we remember moments
|
Мы не помним дни, мы помним моменты
|
Чезаре Павезе
|
To have another language is to possess a second soul
|
Владеть вторым языком — значит обладать второй душой
|
Карл Великий
|
Simplicity is the ultimate sophistication
|
Простота есть высшая степень утонченности
|
Леонардо да Винчи
|
Music is the universal language of mankind
|
Музыка — универсальный язык человечества
|
Генри Лонгфелло
Эти выражения — настоящие шедевры. Они доказывают, что глубокие мысли можно выразить коротко и изящно, что делает их идеальными для повседневного общения или личных записей.
Запоминаем короткие цитаты
Если вы только начинаете знакомство с языком, лучше всего начать с малого. Лаконичные выражения легко запоминаются и быстро входят в активный словарный запас. Вот несколько коротких фраз, которые идеальны для начинающих. Их можно запоминать целиком, а затем разбирать по составу, изучая грамматические конструкции.
|
Цитата на английском
|
Перевод на русский
|
Автор
|
Knowledge is power
|
Знание — сила
|
Фрэнсис Бэкон
|
Love is a friendship set to music
|
Любовь - это дружба, положенная на музыку
|
Джозеф Кэмпбелл
|
Beauty is in the eye of the beholder
|
Красота в глазах смотрящего
|
Оскар Уайльд
|
In the middle of difficulty lies opportunity
|
В центре трудности лежит возможность
|
Альберт Эйнштейн
|
Life is what happens when you're busy making other plans
|
Жизнь — это то, что происходит, пока мы строим другие планы
|
Джон Леннон
|
Time cures all things
|
Время лечит
|
Народная мудрость
|
A word is enough to the wise
|
Умному достаточно слова
|
Латинская поговорка
Такие высказывания легко использовать в качестве отправной точки для размышлений или аргументов в дискуссии. Они краткие, но при этом невероятно емкие. Короткие формы особенно ценны для тех, кто только осваивает азы грамматики и лексики.
Мотивирующие цитаты на английском языке для Инстаграма
Социальные сети — это пространство для самовыражения. Красивая подпись на английском языке к фото может передать ваше настроение и привлечь внимание подписчиков. Многие пользователи публикуют посты с глубоким смыслом именно на языке оригинала, чтобы сохранить аутентичность мысли. Вот подборка мотивирующих цитат на английском для Инстаграма. Эти варианты идеально подходят для снимков, сделанных в путешествиях, а также для кадров с достижениями и атмосферных уютных фото.
Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. — Воплощайте собственные мечты, или кто-то другой наймет вас, чтобы воплощать свои.
Follow your heart. — Следуй за своим сердцем.
Never look back. — Никогда не оглядывайся назад.
Let your fears go. — Отпусти свои страхи.
Happiness is not a destination. It is a method of life. — Счастье — это не цель, а образ жизни.
Don't look a gift horse in the mouth. — Дареному коню в зубы не смотрят.
Live in the moment. — Живи настоящим.
Публикация подобных статусов не только вдохновляет ваших читателей, но и подчеркивает ваш интерес к культуре английского языка. Короткие емкие высказывания на английском привлекают внимание и побуждают к диалогу.
Лучшие цитаты на английском из песен
Музыка — это универсальный язык, который понятен каждому. Слова любимых песен западают в душу и запоминаются сами собой. Слушая англоязычных исполнителей, мы не только наслаждаемся мелодией, но и обогащаем свою речь новыми оборотами. Песенные строки часто отражают дух времени и становятся гимнами для целых поколений.
It's my life, it’s now or never! — Это моя жизнь, сейчас или никогда! (Bon Jovi)
It's a beautiful day. Don't let it get away. — Это прекрасный день. Не упустите его. (U2)
You are Beautiful, no matter what they say. — Ты прекрасна, что бы там ни говорили. (Christina Aguilera)
You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. — Вы можете сказать, что я мечтатель. Но я не один такой. (John Lennon)
Thanks God It's Friday! — Слава Богу, сегодня пятница! (Katy Perry)
Английские фразы из песен особенно легко запоминаются благодаря рифме и ритму, что делает процесс изучения английского языка приятным и эффективным. Напевая любимые мелодии, мы незаметно для себя усваиваем новые слова и выражения.
Цитаты из популярных книг, фильмов и сериалов
Книги и кинематограф — это неиссякаемый источник мудрости. Персонажи, придуманные писателями и сценаристами, часто говорят то, что мы чувствуем, но не можем выразить своими словами. Мы собрали лучшие цитаты на английском из любимых произведений. Они стали частью мировой культуры и узнаваемы миллионами даже без перевода.
Подборка цитат на английском из книг известных писателей
Литературное наследие — это не только интересные сюжеты, но и оригинальные фразы, которые стали культовыми цитатами. Чтение оригинала помогает увидеть в знакомых историях то, что было потеряно при переводе.
Ниже представлены выражения из сокровищницы мировой литературы.
|
Цитата на английском
|
Перевод на русский
|
Произведение / Автор
|
Time is the best killer.
|
Время — лучший убийца.
|
«Объявлено об убийстве», Агата Кристи
|
To a great mind nothing is little
|
Для большого ума ничто не мало
|
«Этюд в багровых тонах», Артур Конан Дойл
|
When I discover who I am, I'll be free
|
Когда я узнаю, кто я, я стану свободным
|
«Человек-невидимка», Ральф Эллисон
|
A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside
|
День без друзей — как горшок без единой капли меда внутри
|
«Винни-Пух», А. Милн
|
Though this be madness, yet there is method in it
|
Хоть это и безумие, но в нем есть последовательность
|
«Гамлет», Уильям Шекспир
|
It matters not what someone is born, but what they grow to be
|
Важно не то, кем человек родился, а то, кем он вырастет
|
«Гарри Поттер и Кубок огня», Дж. К. Роулинг
Эти строки заставляют задуматься, к ним хочется возвращаться к ним снова и снова. Они демонстрируют силу слова, способную преодолевать века и границы.
Известные англоязычные цитаты персонажей кино и сериалов
Многие выражения из фильмов уходят в народ, становясь крылатыми. Они понятны миллионам и идеально подходят для цитирования. Герои на экране формулируют то, что мы иногда не можем сказать сами.
|
Цитата на английском
|
Перевод на русский
|
Фильм или сериал
|
It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices
|
Человека определяют не его способности, а его выбор
|
Гарри Поттер и тайная комната
|
Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get
|
Жизнь — как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется
|
Форрест Гамп
|
May the force be with you
|
Да пребудет с тобой Сила
|
Звездные войны
|
Keep your friends close, but your enemies closer
|
Держи друзей близко, а врагов еще ближе
|
Крестный отец
|
What we do in life echoes in eternity
|
То, что мы делаем в жизни, отзовется эхом в вечности
|
Гладиатор
|
I'll be back
|
Я вернусь
|
Терминатор
|
You can't handle the truth!
|
Ты не сможешь справиться с правдой!
|
Несколько хороших парней
Использование в речи цитат из любимых фильмов помогает находить единомышленников и делает общение более живым. Это своего рода пароль для своих, знак принадлежности к общей культуре.
Лучшие цитаты на английском
Каждый человек составляет свой рейтинг лучших высказываний, опираясь на личный опыт и предпочтения. Однако есть фразы, которые признаны великими во всем мире благодаря своей универсальности и мудрости. Вот некоторые из них.
Illusion is the first of all pleasures. — Иллюзия — высшее наслаждение (Оскар Уайльд).
Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. — Выбирайте работу по душе, и вам не придется работать ни дня (Конфуций).
Music is the soul of language. — Музыка — это душа языка (Макс Гендель).
The only thing in life achieved without effort is failure. — Единственное в жизни, что дается без усилий — это неудача.
Always forgive your enemies; nothing annoys them so much. — Всегда прощайте своих врагов, ничто не раздражает их сильнее (Оскар Уайльд).
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life — Ваше время ограничено, так что не тратьте его впустую, живя чужой жизнью (Стив Джобс).
Эти афоризмы помогают сохранять правильный настрой и не сбиваться с пути. Они служат напоминанием о главных ценностях.
Интересные мысли на английском
При обращении к оригинальным текстам мы нередко обнаруживаем, что идеи, знакомые нам с детства, обретают новые смысловые оттенки. Философские размышления великих умов не теряют актуальности спустя столетия. Порой одна фраза может перевернуть мировоззрение.
|
Цитата на английском
|
Перевод на русский
|
Автор
|
Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm
|
Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма
|
Уинстон Черчилль
|
All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing
|
Все, что нужно для победы зла, — это бездействие добрых людей
|
Эдмунд Берк
|
Success is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration
|
Успех — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота
|
Уинстон Черчилль
|
Science can set limits to knowledge, but it cannot set limits to imagination
|
Наука может устанавливать пределы знаниям, но не может установить пределы воображению
|
Бертран Рассел
|
Bad laws are the worst sort of tyranny
|
Плохие законы — худший вид тирании
|
Эдмунд Берк
|
The greater the power, the more dangerous the abuse
|
Чем больше власть, тем опаснее злоупотребление ею
|
Эдмунд Берк
Такие высказываниям известных личностей помогают расширить кругозор и прикоснуться к коллективной мудрости человечества. Они побуждают к самоанализу и личностному росту.
Мудрые цитаты про жизнь на английском
Жизнь многогранна, и каждый философ или писатель видел ее по-своему. Эти афоризмы помогут вам взглянуть на привычные вещи под новым углом, найти утешение в трудную минуту или просто вдохновиться.
Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. — Улыбайтесь, ведь жизнь прекрасна, и есть много поводов для улыбки (Мэрилин Монро).
You become responsible, forever, for what you have tamed. — Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил (Антуан де Сент-Экзюпери).
Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the Universe — Две вещи бесконечны: вселенная и человеческая глупость; и я еще не уверен насчет вселенной (Альберт Эйнштейн).
Only two things we'll regret on deathbed — that we are a little loved and little traveled. — Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре: что мало любили и мало путешествовали (Марк Твен).
Life is a series of choices — Жизнь — это череда выборов (Нострадамус).
В этих строках — опыт поколений и простые истины, которые мы часто забываем в повседневной суете.
Цитаты о жизни на английском с переводом
Иногда полезно отнестись к жизни с долей иронии, чтобы снять груз серьезности. Следующие цитаты о жизни на английском помогут сохранить баланс между усердной работой и умением радоваться простым вещам. Юмор и самоирония — важные составляющие счастливого мировосприятия.
|
Цитата на английском
|
Перевод на русский
|
Автор
|
The first thing you learn in life is you're a fool. The last thing you learn in life is you're the same fool
|
Первое, что узнаешь в жизни — что ты дурак. Последнее, что узнаешь, — что ты все тот же дурак
|
Рэй Брэдбери
|
Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up
|
Многие неудачники — это люди, которые не осознавали, насколько близки они были к успеху, когда сдались
|
Томас Эдисон
|
All the world is made of faith, and trust, and pixie dust
|
Весь мир сделан из веры, доверия и пыльцы фей
|
Джеймс Мэтью Барри
|
Haste makes waste
|
Поспешишь — людей насмешишь
|
Английская пословица
|
A danger foreseen is half avoided
|
Предвидеть опасность — значит наполовину ее избежать
|
Народная мудрость
Эти выражения напоминают, что не стоит относиться к себе слишком серьезно, и что ошибки — неотъемлемая часть любого пути.
Известные цитаты о любви на английском с переводом
Любовь — вечная тема для поэтов, музыкантов и писателей. Каждому нужны красивые слова о самом сильном чувстве, будь то признание или просто напоминание о важности близких. Мы собрали для вас самые проникновенные строки о любви.
Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell. — Любовь — это огонь. Но согреет ли он твое сердце или сожжет твой дом — никогда не знаешь наверняка. (Джоан Кроуфорд)
If you love something, set it free; if it comes back, it's yours. If it doesn’t. it never was. — Если ты что-то любишь, отпусти. Если оно твое, то вернется. Если нет — никогда твоим не было. (Ричард Бах)
All we need is love. — Все, что нам нужно — это любовь. (The Beatles)
Real beauty lives in the heart, is reflected in the eyes and leads to action. — Настоящая красота живет в сердце, отражается в глазах и проявляется в поступках. (Ошо)
When love is not madness it is not love. — Если любовь не безумна, то это не любовь. (Педро Кальдерон)
True love stories never have endings. — У настоящих историй любви нет конца. (Ричард Бах)
Эти строки дарят тепло и надежду, напоминая о том, что делает нашу жизнь по-настоящему ценной.
Цитаты о дружбе на английском
Дружба занимает особое место в нашей жизни, и многие мыслители уделяли ей внимание в своих трудах. Представляем небольшую подборку высказываний о верных товарищах.
|
Цитата на английском
|
Перевод на русский
|
Автор
|
A friend in need is a friend indeed
|
Друг познается в беде
|
Английская пословица
|
Friendship is the only cement that will ever hold the world together
|
Дружба — это единственный цемент, который когда-либо сможет удержать мир вместе
|
Вудро Вильсон
|
The only way to have a friend is to be one
|
Единственный способ обрести друга — быть им самим
|
Ральф Уолдо Эмерсон
|
Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life
|
Хорошие друзья, хорошие книги и спящая совесть — вот идеальная жизнь
|
Марк Твен
Эти простые истины стоит помнить каждый день. Настоящие друзья делают наш путь ярче и осмысленнее.
Где искать знаменитые фразы на английском?
Поиск новых вдохновляющих выражений может стать увлекательным хобби. Чтобы ваша речь всегда была живой и современной, важно знать, где черпать идеи. Существует множество источников, которые помогут вам постоянно пополнять коллекцию.
Во-первых, читайте современную литературу. Классика прекрасна, но лексика в ней может устаревать. Произведения нынешних англоязычных авторов дадут вам понимание того, как говорят люди сегодня. Во-вторых, слушайте подкасты и смотрите интервью с интересными вам людьми. В-третьих, подпишитесь на тематические блоги и паблики в социальных сетях, посвященные изучению английского или мотивации. Платформы вроде Pinterest и Instagram полны коротких вдохновляющих постов по хештегам quotes, lifequotes.
И конечно, пересматривайте любимые кино и сериалы в оригинале с английскими субтитрами. Это поможет вам не только пополнить словарный запас лексикой, но и лучше понимать грамматику и интонации живой речи. Полезно также завести привычку читать блоги известных личностей, предпринимателей и блогеров — они часто делятся своими мыслями и жизненными наблюдениями.
Полезные рекомендации и советы по изучению цитат на английском
Просто прочитать и сохранить цитату недостаточно. Чтобы она стала частью вашего активного словаря, нужно правильно работать с ней. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам в этом.
- Используйте оригинал. В разговоре с носителями языка лучше приводить именно оригинальную цитату на английском, а не пытаться перевести фразу с родного языка. Это поможет избежать ошибок и недопонимания.
- Выбирайте близкие по духу мысли. Учить то, что вам действительно откликается, всегда легче и приятнее. Составьте список любимых авторов и личностей, чьи взгляды вам близки.
- Смотрите и слушайте. Сочетайте приятное с полезным. Слушайте песни, смотрите интервью и блоги. Когда вы слышите фразу в контексте, она запоминается сама собой.
- Общайтесь. Практика с собеседниками — лучший способ закрепить знание. Пробуйте использовать новые фразы в переписке или диалоге, чтобы они стали естественной частью вашей речи.
- Ведите записи. Заведите блокнот или файл, куда будете выписывать понравившиеся выражения. Регулярно перечитывайте их. Вы можете группировать их по темам, чтобы легко находить нужную фразу для поста или подписи к фото.
- Используйте карточки. Создайте набор карточек в приложениях вроде Anki или Quizlet: на одной стороне — цитата на английском, на другой — перевод. Повторяйте их в свободное время.
- Анализируйте грамматику. Разбирайте каждое понравившееся выражение с точки зрения грамматики. Обращайте внимание на времена глаголов, предлоги, артикли. Это поможет вам не только запомнить фразу, но и понять, как строятся аналогичные предложения.
- Применяйте в творчестве. Пробуйте писать небольшие рассказы или эссе, используя выученные цитаты в качестве эпиграфов или ключевых идей. Это развивает креативность и закрепляет материал.
Владение красивыми фразами обогащает речь, делает ее более глубокой и выразительной. Это не просто механическое заучивание, а приобщение к культуре и мудрости поколений. Пусть эти строки станут для вас источником вдохновения и поддержки в любой ситуации. Используйте их, чтобы делиться своими мыслями, вдохновлять других и постоянно развиваться. Помните: каждая выученная цитата — это шаг к свободе общения и пониманию великой английской литературы и культуры.