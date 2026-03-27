В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется выразить свои мысли или чувства особенно емко и красиво. Иногда найти подходящие слова в родном языке бывает сложно, и тогда на помощь приходят мудрые высказывания на английском. Они звучат весомее, романтичнее и позволяют по-новому взглянуть на знакомые вещи. Коллекция таких выражений становится настоящим сокровищем для тех, кто ценит глубину мысли и красоту слога.

В этой статье мы собрали для вас лучшие цитаты на английском языке с переводом. Они пригодятся всем, кто изучает язык, ищет вдохновение или просто хочет украсить свою речь. Это настоящая подборка жемчужин мысли — от философских афоризмов до мотивирующих фраз из любимых фильмов. Используйте их, чтобы удивить собеседников, блеснуть эрудицией в социальных сетях или просто сохранить понравившуюся мысль в своей копилке. Регулярное обращение к таким выражениям помогает не только обогатить словарный запас, но и лучше понять культуру и менталитет носителей английского языка.

Самые красивые цитаты на английском

Красота фразы складывается из ее звучания, ритма и глубины смысла. Представляем вам подборку красивых цитат, которые отличаются особой мелодичностью и изяществом. Многие из них принадлежат перу известных английских поэтов и философов, сумевших в нескольких словах передать нечто вечное.

Цитата на английском Перевод на русский Автор Success is the child of audacity Успех — дитя смелости Бенджамин Дизраэли The best dreams happen when you're awake Лучшие сны происходят, когда вы бодрствуете (или более поэтично — Лучшие сны бывают наяву) Черри Гилдерблум We do not remember days, we remember moments Мы не помним дни, мы помним моменты Чезаре Павезе To have another language is to possess a second soul Владеть вторым языком — значит обладать второй душой Карл Великий Simplicity is the ultimate sophistication Простота есть высшая степень утонченности Леонардо да Винчи Music is the universal language of mankind Музыка — универсальный язык человечества Генри Лонгфелло

Эти выражения — настоящие шедевры. Они доказывают, что глубокие мысли можно выразить коротко и изящно, что делает их идеальными для повседневного общения или личных записей.

Запоминаем короткие цитаты

Если вы только начинаете знакомство с языком, лучше всего начать с малого. Лаконичные выражения легко запоминаются и быстро входят в активный словарный запас. Вот несколько коротких фраз, которые идеальны для начинающих. Их можно запоминать целиком, а затем разбирать по составу, изучая грамматические конструкции.

Цитата на английском Перевод на русский Автор Knowledge is power Знание — сила Фрэнсис Бэкон Love is a friendship set to music Любовь - это дружба, положенная на музыку Джозеф Кэмпбелл Beauty is in the eye of the beholder Красота в глазах смотрящего Оскар Уайльд In the middle of difficulty lies opportunity В центре трудности лежит возможность Альберт Эйнштейн Life is what happens when you're busy making other plans Жизнь — это то, что происходит, пока мы строим другие планы Джон Леннон Time cures all things Время лечит Народная мудрость A word is enough to the wise Умному достаточно слова Латинская поговорка

Такие высказывания легко использовать в качестве отправной точки для размышлений или аргументов в дискуссии. Они краткие, но при этом невероятно емкие. Короткие формы особенно ценны для тех, кто только осваивает азы грамматики и лексики.

Мотивирующие цитаты на английском языке для Инстаграма