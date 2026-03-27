Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Английский язык

50+ цитат на английском с переводом

18 мин. чтения
eye14
preview_image
author_avatar
Автор
Османова Беата

Преподаватель английского языка, автор учебных материалов и статей по освоению грамматики, лексики и разговорной речи. Делится лайфхаками по изучению языка и подготовке к международным экзаменам

В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется выразить свои мысли или чувства особенно емко и красиво. Иногда найти подходящие слова в родном языке бывает сложно, и тогда на помощь приходят мудрые высказывания на английском. Они звучат весомее, романтичнее и позволяют по-новому взглянуть на знакомые вещи. Коллекция таких выражений становится настоящим сокровищем для тех, кто ценит глубину мысли и красоту слога.

В этой статье мы собрали для вас лучшие цитаты на английском языке с переводом. Они пригодятся всем, кто изучает язык, ищет вдохновение или просто хочет украсить свою речь. Это настоящая подборка жемчужин мысли — от философских афоризмов до мотивирующих фраз из любимых фильмов. Используйте их, чтобы удивить собеседников, блеснуть эрудицией в социальных сетях или просто сохранить понравившуюся мысль в своей копилке. Регулярное обращение к таким выражениям помогает не только обогатить словарный запас, но и лучше понять культуру и менталитет носителей английского языка.

Самые красивые цитаты на английском

Красота фразы складывается из ее звучания, ритма и глубины смысла. Представляем вам подборку красивых цитат, которые отличаются особой мелодичностью и изяществом. Многие из них принадлежат перу известных английских поэтов и философов, сумевших в нескольких словах передать нечто вечное.

Цитата на английском

Перевод на русский

Автор

Success is the child of audacity

Успех — дитя смелости

Бенджамин Дизраэли

The best dreams happen when you're awake

Лучшие сны происходят, когда вы бодрствуете (или более поэтично — Лучшие сны бывают наяву)

Черри Гилдерблум

We do not remember days, we remember moments

Мы не помним дни, мы помним моменты

Чезаре Павезе

To have another language is to possess a second soul

Владеть вторым языком — значит обладать второй душой

Карл Великий

Simplicity is the ultimate sophistication

Простота есть высшая степень утонченности

Леонардо да Винчи

Music is the universal language of mankind

Музыка — универсальный язык человечества

Генри Лонгфелло

Эти выражения — настоящие шедевры. Они доказывают, что глубокие мысли можно выразить коротко и изящно, что делает их идеальными для повседневного общения или личных записей.

Запоминаем короткие цитаты

Если вы только начинаете знакомство с языком, лучше всего начать с малого. Лаконичные выражения легко запоминаются и быстро входят в активный словарный запас. Вот несколько коротких фраз, которые идеальны для начинающих. Их можно запоминать целиком, а затем разбирать по составу, изучая грамматические конструкции.

Цитата на английском

Перевод на русский

Автор

Knowledge is power

Знание — сила

Фрэнсис Бэкон

Love is a friendship set to music

Любовь - это дружба, положенная на музыку

Джозеф Кэмпбелл

Beauty is in the eye of the beholder

Красота в глазах смотрящего

Оскар Уайльд

In the middle of difficulty lies opportunity

В центре трудности лежит возможность

Альберт Эйнштейн

Life is what happens when you're busy making other plans

Жизнь — это то, что происходит, пока мы строим другие планы

Джон Леннон

Time cures all things

Время лечит

Народная мудрость

A word is enough to the wise

Умному достаточно слова

Латинская поговорка

Такие высказывания легко использовать в качестве отправной точки для размышлений или аргументов в дискуссии. Они краткие, но при этом невероятно емкие. Короткие формы особенно ценны для тех, кто только осваивает азы грамматики и лексики.

Мотивирующие цитаты на английском языке для Инстаграма

Социальные сети — это пространство для самовыражения. Красивая подпись на английском языке к фото может передать ваше настроение и привлечь внимание подписчиков. Многие пользователи публикуют посты с глубоким смыслом именно на языке оригинала, чтобы сохранить аутентичность мысли. Вот подборка мотивирующих цитат на английском для Инстаграма. Эти варианты идеально подходят для снимков, сделанных в путешествиях, а также для кадров с достижениями и атмосферных уютных фото.

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. — Воплощайте собственные мечты, или кто-то другой наймет вас, чтобы воплощать свои.

Follow your heart. — Следуй за своим сердцем.

Never look back. — Никогда не оглядывайся назад.

Let your fears go. — Отпусти свои страхи.

Happiness is not a destination. It is a method of life. — Счастье — это не цель, а образ жизни.

Don't look a gift horse in the mouth. — Дареному коню в зубы не смотрят.

Live in the moment. — Живи настоящим.

Публикация подобных статусов не только вдохновляет ваших читателей, но и подчеркивает ваш интерес к культуре английского языка. Короткие емкие высказывания на английском привлекают внимание и побуждают к диалогу.

Лучшие цитаты на английском из песен

Музыка — это универсальный язык, который понятен каждому. Слова любимых песен западают в душу и запоминаются сами собой. Слушая англоязычных исполнителей, мы не только наслаждаемся мелодией, но и обогащаем свою речь новыми оборотами. Песенные строки часто отражают дух времени и становятся гимнами для целых поколений.

It's my life, it’s now or never! — Это моя жизнь, сейчас или никогда! (Bon Jovi)

It's a beautiful day. Don't let it get away. — Это прекрасный день. Не упустите его. (U2)

You are Beautiful, no matter what they say. — Ты прекрасна, что бы там ни говорили. (Christina Aguilera)

You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. — Вы можете сказать, что я мечтатель. Но я не один такой. (John Lennon)

Thanks God It's Friday! — Слава Богу, сегодня пятница! (Katy Perry)

Английские фразы из песен особенно легко запоминаются благодаря рифме и ритму, что делает процесс изучения английского языка приятным и эффективным. Напевая любимые мелодии, мы незаметно для себя усваиваем новые слова и выражения.

Цитаты из популярных книг, фильмов и сериалов

Книги и кинематограф — это неиссякаемый источник мудрости. Персонажи, придуманные писателями и сценаристами, часто говорят то, что мы чувствуем, но не можем выразить своими словами. Мы собрали лучшие цитаты на английском из любимых произведений. Они стали частью мировой культуры и узнаваемы миллионами даже без перевода.

Подборка цитат на английском из книг известных писателей

Литературное наследие — это не только интересные сюжеты, но и оригинальные фразы, которые стали культовыми цитатами. Чтение оригинала помогает увидеть в знакомых историях то, что было потеряно при переводе.

Ниже представлены выражения из сокровищницы мировой литературы.

Цитата на английском

Перевод на русский

Произведение / Автор

Time is the best killer.

Время — лучший убийца.

«Объявлено об убийстве», Агата Кристи

To a great mind nothing is little

Для большого ума ничто не мало

«Этюд в багровых тонах», Артур Конан Дойл

When I discover who I am, I'll be free

Когда я узнаю, кто я, я стану свободным

«Человек-невидимка», Ральф Эллисон

A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside

День без друзей — как горшок без единой капли меда внутри

«Винни-Пух», А. Милн

Though this be madness, yet there is method in it

Хоть это и безумие, но в нем есть последовательность

«Гамлет», Уильям Шекспир

It matters not what someone is born, but what they grow to be

Важно не то, кем человек родился, а то, кем он вырастет

«Гарри Поттер и Кубок огня», Дж. К. Роулинг

Эти строки заставляют задуматься, к ним хочется возвращаться к ним снова и снова. Они демонстрируют силу слова, способную преодолевать века и границы.

Известные англоязычные цитаты персонажей кино и сериалов

Многие выражения из фильмов уходят в народ, становясь крылатыми. Они понятны миллионам и идеально подходят для цитирования. Герои на экране формулируют то, что мы иногда не можем сказать сами.

Цитата на английском

Перевод на русский

Фильм или сериал

It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices

Человека определяют не его способности, а его выбор

Гарри Поттер и тайная комната

Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get

Жизнь — как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется

Форрест Гамп

May the force be with you

Да пребудет с тобой Сила

Звездные войны

Keep your friends close, but your enemies closer

Держи друзей близко, а врагов еще ближе

Крестный отец

What we do in life echoes in eternity

То, что мы делаем в жизни, отзовется эхом в вечности

Гладиатор

I'll be back

Я вернусь

Терминатор

You can't handle the truth!

Ты не сможешь справиться с правдой!

Несколько хороших парней

Использование в речи цитат из любимых фильмов помогает находить единомышленников и делает общение более живым. Это своего рода пароль для своих, знак принадлежности к общей культуре.

Лучшие цитаты на английском

Каждый человек составляет свой рейтинг лучших высказываний, опираясь на личный опыт и предпочтения. Однако есть фразы, которые признаны великими во всем мире благодаря своей универсальности и мудрости. Вот некоторые из них.

Illusion is the first of all pleasures. — Иллюзия — высшее наслаждение (Оскар Уайльд).

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. — Выбирайте работу по душе, и вам не придется работать ни дня (Конфуций).

Music is the soul of language. — Музыка — это душа языка (Макс Гендель).

The only thing in life achieved without effort is failure. — Единственное в жизни, что дается без усилий — это неудача.

Always forgive your enemies; nothing annoys them so much. — Всегда прощайте своих врагов, ничто не раздражает их сильнее (Оскар Уайльд).

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life — Ваше время ограничено, так что не тратьте его впустую, живя чужой жизнью (Стив Джобс).

Эти афоризмы помогают сохранять правильный настрой и не сбиваться с пути. Они служат напоминанием о главных ценностях.

Интересные мысли на английском

При обращении к оригинальным текстам мы нередко обнаруживаем, что идеи, знакомые нам с детства, обретают новые смысловые оттенки. Философские размышления великих умов не теряют актуальности спустя столетия. Порой одна фраза может перевернуть мировоззрение.

Цитата на английском

Перевод на русский

Автор

Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm

Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма

Уинстон Черчилль

All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

Все, что нужно для победы зла, — это бездействие добрых людей

Эдмунд Берк

Success is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration

Успех — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота

Уинстон Черчилль

Science can set limits to knowledge, but it cannot set limits to imagination

Наука может устанавливать пределы знаниям, но не может установить пределы воображению

Бертран Рассел

Bad laws are the worst sort of tyranny

Плохие законы — худший вид тирании

Эдмунд Берк

The greater the power, the more dangerous the abuse

Чем больше власть, тем опаснее злоупотребление ею

Эдмунд Берк

Такие высказываниям известных личностей помогают расширить кругозор и прикоснуться к коллективной мудрости человечества. Они побуждают к самоанализу и личностному росту.

Мудрые цитаты про жизнь на английском

Жизнь многогранна, и каждый философ или писатель видел ее по-своему. Эти афоризмы помогут вам взглянуть на привычные вещи под новым углом, найти утешение в трудную минуту или просто вдохновиться.

Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. — Улыбайтесь, ведь жизнь прекрасна, и есть много поводов для улыбки (Мэрилин Монро).

You become responsible, forever, for what you have tamed. — Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил (Антуан де Сент-Экзюпери).

Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the Universe — Две вещи бесконечны: вселенная и человеческая глупость; и я еще не уверен насчет вселенной (Альберт Эйнштейн).

Only two things we'll regret on deathbed — that we are a little loved and little traveled. — Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре: что мало любили и мало путешествовали (Марк Твен).

Life is a series of choices — Жизнь — это череда выборов (Нострадамус).

В этих строках — опыт поколений и простые истины, которые мы часто забываем в повседневной суете.

Цитаты о жизни на английском с переводом

Иногда полезно отнестись к жизни с долей иронии, чтобы снять груз серьезности. Следующие цитаты о жизни на английском помогут сохранить баланс между усердной работой и умением радоваться простым вещам. Юмор и самоирония — важные составляющие счастливого мировосприятия.

Цитата на английском

Перевод на русский

Автор

The first thing you learn in life is you're a fool. The last thing you learn in life is you're the same fool

Первое, что узнаешь в жизни — что ты дурак. Последнее, что узнаешь, — что ты все тот же дурак

Рэй Брэдбери

Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up

Многие неудачники — это люди, которые не осознавали, насколько близки они были к успеху, когда сдались

Томас Эдисон

All the world is made of faith, and trust, and pixie dust

Весь мир сделан из веры, доверия и пыльцы фей

Джеймс Мэтью Барри

Haste makes waste

Поспешишь — людей насмешишь

Английская пословица

A danger foreseen is half avoided

Предвидеть опасность — значит наполовину ее избежать

Народная мудрость

Эти выражения напоминают, что не стоит относиться к себе слишком серьезно, и что ошибки — неотъемлемая часть любого пути.

Известные цитаты о любви на английском с переводом

Любовь — вечная тема для поэтов, музыкантов и писателей. Каждому нужны красивые слова о самом сильном чувстве, будь то признание или просто напоминание о важности близких. Мы собрали для вас самые проникновенные строки о любви.

Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell. — Любовь — это огонь. Но согреет ли он твое сердце или сожжет твой дом — никогда не знаешь наверняка. (Джоан Кроуфорд)

If you love something, set it free; if it comes back, it's yours. If it doesn’t. it never was. — Если ты что-то любишь, отпусти. Если оно твое, то вернется. Если нет — никогда твоим не было. (Ричард Бах)

All we need is love. — Все, что нам нужно — это любовь. (The Beatles)

Real beauty lives in the heart, is reflected in the eyes and leads to action. — Настоящая красота живет в сердце, отражается в глазах и проявляется в поступках. (Ошо)

When love is not madness it is not love. — Если любовь не безумна, то это не любовь. (Педро Кальдерон)

True love stories never have endings. — У настоящих историй любви нет конца. (Ричард Бах)

Эти строки дарят тепло и надежду, напоминая о том, что делает нашу жизнь по-настоящему ценной.

Цитаты о дружбе на английском

Дружба занимает особое место в нашей жизни, и многие мыслители уделяли ей внимание в своих трудах. Представляем небольшую подборку высказываний о верных товарищах.

Цитата на английском

Перевод на русский

Автор

A friend in need is a friend indeed

Друг познается в беде

Английская пословица

Friendship is the only cement that will ever hold the world together

Дружба — это единственный цемент, который когда-либо сможет удержать мир вместе

Вудро Вильсон

The only way to have a friend is to be one

Единственный способ обрести друга — быть им самим

Ральф Уолдо Эмерсон

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life

Хорошие друзья, хорошие книги и спящая совесть — вот идеальная жизнь

Марк Твен

Эти простые истины стоит помнить каждый день. Настоящие друзья делают наш путь ярче и осмысленнее.

Где искать знаменитые фразы на английском?

Поиск новых вдохновляющих выражений может стать увлекательным хобби. Чтобы ваша речь всегда была живой и современной, важно знать, где черпать идеи. Существует множество источников, которые помогут вам постоянно пополнять коллекцию.

Во-первых, читайте современную литературу. Классика прекрасна, но лексика в ней может устаревать. Произведения нынешних англоязычных авторов дадут вам понимание того, как говорят люди сегодня. Во-вторых, слушайте подкасты и смотрите интервью с интересными вам людьми. В-третьих, подпишитесь на тематические блоги и паблики в социальных сетях, посвященные изучению английского или мотивации. Платформы вроде Pinterest и Instagram полны коротких вдохновляющих постов по хештегам quotes, lifequotes.

И конечно, пересматривайте любимые кино и сериалы в оригинале с английскими субтитрами. Это поможет вам не только пополнить словарный запас лексикой, но и лучше понимать грамматику и интонации живой речи. Полезно также завести привычку читать блоги известных личностей, предпринимателей и блогеров — они часто делятся своими мыслями и жизненными наблюдениями.

Полезные рекомендации и советы по изучению цитат на английском

Просто прочитать и сохранить цитату недостаточно. Чтобы она стала частью вашего активного словаря, нужно правильно работать с ней. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам в этом.

  1. Используйте оригинал. В разговоре с носителями языка лучше приводить именно оригинальную цитату на английском, а не пытаться перевести фразу с родного языка. Это поможет избежать ошибок и недопонимания.
  2. Выбирайте близкие по духу мысли. Учить то, что вам действительно откликается, всегда легче и приятнее. Составьте список любимых авторов и личностей, чьи взгляды вам близки.
  3. Смотрите и слушайте. Сочетайте приятное с полезным. Слушайте песни, смотрите интервью и блоги. Когда вы слышите фразу в контексте, она запоминается сама собой.
  4. Общайтесь. Практика с собеседниками — лучший способ закрепить знание. Пробуйте использовать новые фразы в переписке или диалоге, чтобы они стали естественной частью вашей речи.
  5. Ведите записи. Заведите блокнот или файл, куда будете выписывать понравившиеся выражения. Регулярно перечитывайте их. Вы можете группировать их по темам, чтобы легко находить нужную фразу для поста или подписи к фото.
  6. Используйте карточки. Создайте набор карточек в приложениях вроде Anki или Quizlet: на одной стороне — цитата на английском, на другой — перевод. Повторяйте их в свободное время.
  7. Анализируйте грамматику. Разбирайте каждое понравившееся выражение с точки зрения грамматики. Обращайте внимание на времена глаголов, предлоги, артикли. Это поможет вам не только запомнить фразу, но и понять, как строятся аналогичные предложения.
  8. Применяйте в творчестве. Пробуйте писать небольшие рассказы или эссе, используя выученные цитаты в качестве эпиграфов или ключевых идей. Это развивает креативность и закрепляет материал.

Владение красивыми фразами обогащает речь, делает ее более глубокой и выразительной. Это не просто механическое заучивание, а приобщение к культуре и мудрости поколений. Пусть эти строки станут для вас источником вдохновения и поддержки в любой ситуации. Используйте их, чтобы делиться своими мыслями, вдохновлять других и постоянно развиваться. Помните: каждая выученная цитата — это шаг к свободе общения и пониманию великой английской литературы и культуры.

Начните учиться бесплатно!

Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.

Живые уроки с учителями в формате онлайн

Доступ к учебным материалам до конца учебного года*

Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения

Расписание уроков в пробный период, адаптированное под вас

*Уточняйте у менеджера

Right Icon
check
Я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю пользовательское соглашение
check
Я даю согласие на получение рекламных материалов
Написать нам:
WhatsApp
Telegram
Max
;