ФИПИ для ЕГЭ и ОГЭ: насколько полезен

Что такое ФИПИ

ФИПИ — это ведущая организация по разработке измерительных материалов для государственной аттестации. Федеральный институт педагогических измерений поддерживает научно-методическое сопровождение разработки КИМ, а также организует работу по их экспертизе и апробации.

Основными задачами ФИПИ являются:

1. Создание КИМ для оценочных процедур.

2. Участие в выборе содержания КИМ.

3. Определение подходов к оценке образования согласно требованиям государственных стандартов.

4. Осуществление исследований в области педагогики и оценки образования.

ФИПИ играет ключевую роль в обеспечении качества и объективности ОГЭ ЕГЭ , а также в совершенствовании процедур оценивания уровня знаний выпускников школ. Рассмотрим, как пользоваться ФИПИ?

Материалы ФИПИ для подготовки к ЕГЭ

Успешная сдача экзаменов выпускниками школ имеет огромное значение для их будущего. Чтобы подготовиться к этим важным испытаниям, необходимо тщательно изучить документы с сайта ФИПИ.

Спецификация

Спецификация КИМ — это документ, раскрывающий структуру и содержание КИМ для конкретного экзамена. Спецификация содержит следующие разделы:

Структура вариантов КИМ

В этом разделе указывается количество заданий, их разбивка по частям работы, типы заданий, система оценивания.

Разбивка заданий по содержанию

Данный раздел описывает содержание и виды учебной деятельности, которые контролируются в рамках экзамена через соответствующие задания.

Система оценивания

Здесь приводятся критерии оценки исполнения заданий с полным ответом. Также указываются максимальные баллы, которые можно получить за выполнение каждого задания.

Изменения в КИМ

В этой части публикуются новые правила и изменения, касающиеся проведения ЕГЭ. Следует обратить внимание на продолжительность экзамена, а также на источники, которые разрешается использовать во время тестирования. Важно внимательно отслеживать обновления правил на сайте, чтобы быть в курсе любых нововведений, которые могут быть введены в 2024 году.

Кодификатор

Кодификатор представляет собой перечень тем и разделов, по которым проверяются знания учащихся. Его основная цель — структурировать процесс подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

С помощью кодификатора можно сделать следующие важные выводы:

1. Определить темы, требующие больше или меньше времени на анализ.

2. Составить план подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Демоверсия

Демоверсия представляет собой полный вариант КИМ, позволяющий составить представление о структуре и содержании будущих экзаменационных материалов. Демонстрационные варианты публикуются для каждого учебного предмета не позднее, чем за 3 месяца до начала экзаменационного периода.

Дополнительные материалы

К дополнительным материалам относятся аудиофайлы, таблицы, справочная информация и другие вспомогательные сведения, используемые при выполнении некоторых видов заданий.

Методические пособия для членов региональных предметных комиссий

Для подготовки председателей РПК, которые проверяют экзаменационные работы, ФИПИ разрабатывает специальные материалы. Они содержат:

1. Инструкции по оценке ответов согласно критериям.

2. Комментарии к базе ответов участников ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет.

3. Пособия для квалификационных испытаний экспертов РПК.

4. Ошибки участников ЕГЭ и ОГЭ, советы по повышению качества обучения.

Подобные материалы призваны обеспечить одинаковые подходы к проверке работ и повысить объективность выставления баллов.

Методические пособия для педагогов

На основании результатов прошлых экзаменов и типичных ошибок, ФИПИ готовит методические предписания для педагогов. Они содержат:

1. Анализ содержательных частей курса, вызвавших наибольшие трудности.

2. Разбор конкретных заданий с указанием основных ошибок.

3. Примеры учебных заданий и напутствия по формированию умений.

4. Советы по организации обучения и подготовки к ЕГЭ.

Эти рекомендации помогают учителям выявить проблемные зоны в преподавании и скорректировать методику обучения для улучшенной подготовки учащихся к ЕГЭ.

Консультации разработчиков КИМ

Для оказания помощи учителям ФИПИ регулярно проводит онлайн-консультации, где разработчики отвечают на вопросы преподавателей. Консультации посвящены разным аспектам подготовки:

1. Особенности КИМ текущего года.

2. Основные ошибки школьников и пути их преодоления.

3. Эффективные методы подготовки к разным типам вопросов.

4. Использование различных источников при подготовке.

5. Ответы на конкретные вопросы педагогов.

Видеозаписи таких консультаций размещаются на сайте ФИПИ и доступны для просмотра всеми желающими.

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Это интерактивный онлайн-ресурс, разработанный ФИПИ для самостоятельной подготовки учащихся к госэкзамену. Навигатор представляет собой личный кабинет, где учащийся может:

изучать теоретический материал по предметам в соответствии с кодификаторами;

решать тренировочные задания разных типов и уровней сложности;

просматривать разбор своих ошибок и советы по их устранению;

формировать индивидуальную траекторию подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;

отслеживать прогресс в усвоении информации и развитии умений.

Навигатор позволяет выпускникам самостоятельно готовиться к экзаменам, используя качественные материалы, регулярно пополняемые и обновляемые специалистами.

Открытый банк заданий

Этот банк разработан ФИПИ и представляет собой обширную базу данных, содержащую около 50 000 заданий для подготовки к ЕГЭ. Его задания соответствуют спецификациям КИМ и могут использоваться:

учителями при составлении контрольных работ и тестов;

учащимися для самоподготовки и самоконтроля;

родителями для контроля уровня знаний своих детей;

методистами для анализа качества заданий.

Банк заданий регулярно пополняется новыми материалами и предоставляет широкие возможности для качественной подготовки с использованием разнообразных источников. Открытый банк заданий доступен на сайте ФИПИ.

Таким образом, ФИПИ предоставляет целый комплекс практических данных, направленных на обеспечение качественной подготовки выпускников к государственной аттестации.