ФИПИ для ЕГЭ и ОГЭ: насколько полезен

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Что такое ФИПИ
ФИПИ — это ведущая организация по разработке измерительных материалов для государственной аттестации. Федеральный институт педагогических измерений поддерживает научно-методическое сопровождение разработки КИМ, а также организует работу по их экспертизе и апробации.
Основными задачами ФИПИ являются:
1. Создание КИМ для оценочных процедур.
2. Участие в выборе содержания КИМ.
3. Определение подходов к оценке образования согласно требованиям государственных стандартов.
4. Осуществление исследований в области педагогики и оценки образования.
ФИПИ играет ключевую роль в обеспечении качества и объективности ОГЭ и ЕГЭ, а также в совершенствовании процедур оценивания уровня знаний выпускников школ. Рассмотрим, как пользоваться ФИПИ?
Материалы ФИПИ для подготовки к ЕГЭ
Успешная сдача экзаменов выпускниками школ имеет огромное значение для их будущего. Чтобы подготовиться к этим важным испытаниям, необходимо тщательно изучить документы с сайта ФИПИ.
Спецификация
Спецификация КИМ — это документ, раскрывающий структуру и содержание КИМ для конкретного экзамена. Спецификация содержит следующие разделы:
Структура вариантов КИМ
В этом разделе указывается количество заданий, их разбивка по частям работы, типы заданий, система оценивания.
Разбивка заданий по содержанию
Данный раздел описывает содержание и виды учебной деятельности, которые контролируются в рамках экзамена через соответствующие задания.
Система оценивания
Здесь приводятся критерии оценки исполнения заданий с полным ответом. Также указываются максимальные баллы, которые можно получить за выполнение каждого задания.
Изменения в КИМ
В этой части публикуются новые правила и изменения, касающиеся проведения ЕГЭ. Следует обратить внимание на продолжительность экзамена, а также на источники, которые разрешается использовать во время тестирования. Важно внимательно отслеживать обновления правил на сайте, чтобы быть в курсе любых нововведений, которые могут быть введены в 2024 году.
Кодификатор
Кодификатор представляет собой перечень тем и разделов, по которым проверяются знания учащихся. Его основная цель — структурировать процесс подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
С помощью кодификатора можно сделать следующие важные выводы:
1. Определить темы, требующие больше или меньше времени на анализ.
2. Составить план подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Демоверсия
Демоверсия представляет собой полный вариант КИМ, позволяющий составить представление о структуре и содержании будущих экзаменационных материалов. Демонстрационные варианты публикуются для каждого учебного предмета не позднее, чем за 3 месяца до начала экзаменационного периода.
Дополнительные материалы
К дополнительным материалам относятся аудиофайлы, таблицы, справочная информация и другие вспомогательные сведения, используемые при выполнении некоторых видов заданий.
Методические пособия для членов региональных предметных комиссий
Для подготовки председателей РПК, которые проверяют экзаменационные работы, ФИПИ разрабатывает специальные материалы. Они содержат:
1. Инструкции по оценке ответов согласно критериям.
2. Комментарии к базе ответов участников ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет.
3. Пособия для квалификационных испытаний экспертов РПК.
4. Ошибки участников ЕГЭ и ОГЭ, советы по повышению качества обучения.
Подобные материалы призваны обеспечить одинаковые подходы к проверке работ и повысить объективность выставления баллов.
Методические пособия для педагогов
На основании результатов прошлых экзаменов и типичных ошибок, ФИПИ готовит методические предписания для педагогов. Они содержат:
1. Анализ содержательных частей курса, вызвавших наибольшие трудности.
2. Разбор конкретных заданий с указанием основных ошибок.
3. Примеры учебных заданий и напутствия по формированию умений.
4. Советы по организации обучения и подготовки к ЕГЭ.
Эти рекомендации помогают учителям выявить проблемные зоны в преподавании и скорректировать методику обучения для улучшенной подготовки учащихся к ЕГЭ.
Консультации разработчиков КИМ
Для оказания помощи учителям ФИПИ регулярно проводит онлайн-консультации, где разработчики отвечают на вопросы преподавателей. Консультации посвящены разным аспектам подготовки:
1. Особенности КИМ текущего года.
2. Основные ошибки школьников и пути их преодоления.
3. Эффективные методы подготовки к разным типам вопросов.
4. Использование различных источников при подготовке.
5. Ответы на конкретные вопросы педагогов.
Видеозаписи таких консультаций размещаются на сайте ФИПИ и доступны для просмотра всеми желающими.
Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Это интерактивный онлайн-ресурс, разработанный ФИПИ для самостоятельной подготовки учащихся к госэкзамену. Навигатор представляет собой личный кабинет, где учащийся может:
- изучать теоретический материал по предметам в соответствии с кодификаторами;
- решать тренировочные задания разных типов и уровней сложности;
- просматривать разбор своих ошибок и советы по их устранению;
- формировать индивидуальную траекторию подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
- отслеживать прогресс в усвоении информации и развитии умений.
Навигатор позволяет выпускникам самостоятельно готовиться к экзаменам, используя качественные материалы, регулярно пополняемые и обновляемые специалистами.
Открытый банк заданий
Этот банк разработан ФИПИ и представляет собой обширную базу данных, содержащую около 50 000 заданий для подготовки к ЕГЭ. Его задания соответствуют спецификациям КИМ и могут использоваться:
- учителями при составлении контрольных работ и тестов;
- учащимися для самоподготовки и самоконтроля;
- родителями для контроля уровня знаний своих детей;
- методистами для анализа качества заданий.
Банк заданий регулярно пополняется новыми материалами и предоставляет широкие возможности для качественной подготовки с использованием разнообразных источников. Открытый банк заданий доступен на сайте ФИПИ.
Таким образом, ФИПИ предоставляет целый комплекс практических данных, направленных на обеспечение качественной подготовки выпускников к государственной аттестации.