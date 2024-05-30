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ФИПИ для ЕГЭ и ОГЭ: насколько полезен

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Содержание

    Что такое ФИПИ

    ФИПИ — это ведущая организация по разработке измерительных материалов для государственной аттестации. Федеральный институт педагогических измерений поддерживает научно-методическое сопровождение разработки КИМ, а также организует работу по их экспертизе и апробации.
    Основными задачами ФИПИ являются:
    1. Создание КИМ для оценочных процедур.
    2. Участие в выборе содержания КИМ.
    3. Определение подходов к оценке образования согласно требованиям государственных стандартов.
    4. Осуществление исследований в области педагогики и оценки образования.
    ФИПИ играет ключевую роль в обеспечении качества и объективности ОГЭ и ЕГЭ, а также в совершенствовании процедур оценивания уровня знаний выпускников школ. Рассмотрим, как пользоваться ФИПИ?

    Материалы ФИПИ для подготовки к ЕГЭ

    Успешная сдача экзаменов выпускниками школ имеет огромное значение для их будущего. Чтобы подготовиться к этим важным испытаниям, необходимо тщательно изучить документы с сайта ФИПИ.

    Спецификация

    Спецификация КИМ — это документ, раскрывающий структуру и содержание КИМ для конкретного экзамена. Спецификация содержит следующие разделы:

    Структура вариантов КИМ

    В этом разделе указывается количество заданий, их разбивка по частям работы, типы заданий, система оценивания.

    Разбивка заданий по содержанию

    Данный раздел описывает содержание и виды учебной деятельности, которые контролируются в рамках экзамена через соответствующие задания.

    Система оценивания

    Здесь приводятся критерии оценки исполнения заданий с полным ответом. Также указываются максимальные баллы, которые можно получить за выполнение каждого задания.

    Изменения в КИМ

    В этой части публикуются новые правила и изменения, касающиеся проведения ЕГЭ. Следует обратить внимание на продолжительность экзамена, а также на источники, которые разрешается использовать во время тестирования. Важно внимательно отслеживать обновления правил на сайте, чтобы быть в курсе любых нововведений, которые могут быть введены в 2024 году.

    Кодификатор

    Кодификатор представляет собой перечень тем и разделов, по которым проверяются знания учащихся. Его основная цель — структурировать процесс подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
    С помощью кодификатора можно сделать следующие важные выводы:
    1. Определить темы, требующие больше или меньше времени на анализ.
    2. Составить план подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

    Демоверсия

    Демоверсия представляет собой полный вариант КИМ, позволяющий составить представление о структуре и содержании будущих экзаменационных материалов. Демонстрационные варианты публикуются для каждого учебного предмета не позднее, чем за 3 месяца до начала экзаменационного периода.

    Дополнительные материалы

    К дополнительным материалам относятся аудиофайлы, таблицы, справочная информация и другие вспомогательные сведения, используемые при выполнении некоторых видов заданий.

    Методические пособия для членов региональных предметных комиссий

    Для подготовки председателей РПК, которые проверяют экзаменационные работы, ФИПИ разрабатывает специальные материалы. Они содержат:
    1. Инструкции по оценке ответов согласно критериям.
    2. Комментарии к базе ответов участников ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет.
    3. Пособия для квалификационных испытаний экспертов РПК.
    4. Ошибки участников ЕГЭ и ОГЭ, советы по повышению качества обучения.
    Подобные материалы призваны обеспечить одинаковые подходы к проверке работ и повысить объективность выставления баллов.

    Методические пособия для педагогов

    На основании результатов прошлых экзаменов и типичных ошибок, ФИПИ готовит методические предписания для педагогов. Они содержат:
    1. Анализ содержательных частей курса, вызвавших наибольшие трудности.
    2. Разбор конкретных заданий с указанием основных ошибок.
    3. Примеры учебных заданий и напутствия по формированию умений.
    4. Советы по организации обучения и подготовки к ЕГЭ.
    Эти рекомендации помогают учителям выявить проблемные зоны в преподавании и скорректировать методику обучения для улучшенной подготовки учащихся к ЕГЭ.

    Консультации разработчиков КИМ

    Для оказания помощи учителям ФИПИ регулярно проводит онлайн-консультации, где разработчики отвечают на вопросы преподавателей. Консультации посвящены разным аспектам подготовки:
    1. Особенности КИМ текущего года.
    2. Основные ошибки школьников и пути их преодоления.
    3. Эффективные методы подготовки к разным типам вопросов.
    4. Использование различных источников при подготовке.
    5. Ответы на конкретные вопросы педагогов.
    Видеозаписи таких консультаций размещаются на сайте ФИПИ и доступны для просмотра всеми желающими.

    Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

    Это интерактивный онлайн-ресурс, разработанный ФИПИ для самостоятельной подготовки учащихся к госэкзамену. Навигатор представляет собой личный кабинет, где учащийся может:
    • изучать теоретический материал по предметам в соответствии с кодификаторами;
    • решать тренировочные задания разных типов и уровней сложности;
    • просматривать разбор своих ошибок и советы по их устранению;
    • формировать индивидуальную траекторию подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
    • отслеживать прогресс в усвоении информации и развитии умений.
    Навигатор позволяет выпускникам самостоятельно готовиться к экзаменам, используя качественные материалы, регулярно пополняемые и обновляемые специалистами.

    Открытый банк заданий

    Этот банк разработан ФИПИ и представляет собой обширную базу данных, содержащую около 50 000 заданий для подготовки к ЕГЭ. Его задания соответствуют спецификациям КИМ и могут использоваться:
    • учителями при составлении контрольных работ и тестов;
    • учащимися для самоподготовки и самоконтроля;
    • родителями для контроля уровня знаний своих детей;
    • методистами для анализа качества заданий.
    Банк заданий регулярно пополняется новыми материалами и предоставляет широкие возможности для качественной подготовки с использованием разнообразных источников. Открытый банк заданий доступен на сайте ФИПИ.
    Таким образом, ФИПИ предоставляет целый комплекс практических данных, направленных на обеспечение качественной подготовки выпускников к государственной аттестации.
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