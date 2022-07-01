Содержание
Курс по профориентации предназначен для подростков в возрасте 13-17 лет, которые еще не определились со своей будущей профессией и испытывают трудности в выборе. Это курс для тех, кто искренне хочет сделать правильный выбор и кому нужна поддержка.
Сам курс состоит из 12 встреч длительностью 30 минут. Занятия проходят в группах от 2 до 6 человек, так же можно встречаться индивидуально 2 раза в неделю по 30 минут, но в таком случае прохождение курса займет полтора месяца. Сам курс состоит из 5 шагов, которые необходимо преодолеть подростку для достижения цели – выбора профессии:
ШАГ 1 «ОСТАНОВИСЬ»:
Тема №1. Модель 5 шагов осознанного выбора:
- занятие №1. Как мы выбираем? Алгоритм поиска профессии.
Тема №2. Готовность к выбору профессии.
- занятие №2 Диагностика профессиональной готовности. Определение понятия ответственности.
ШАГ 2 «ИССЛЕДУЙ»:
Тема №3. Человек в мире профессий:
- занятие №3. Человек и профессиональная деятельность;
- занятие №4. Классификация профессий.
Тема №4. Самоисследование:
- занятие №5. Способности и таланты
- занятие №6. Личные стратегии и ценности
Тема №5. Исследование рынка труда
- занятие №7. Современный рынок труда. Профессии будущего
ШАГ 3 «ВЫБЕРИ»:
Тема №6. Выбор профессии:
- занятие №8. Критерии выбора профессии. Формула выбора
ШАГ 4 «СДЕЛАЙ»:
Тема №7. Первый шаг в профессии:
- занятие №9. Профессия — это действие
- занятие №9.1. Самостоятельная работа
Тема №8. Встреча с профессионалом:
- занятие №10. Интервью с представителем профессии
- занятие №10.1. Самостоятельная работа
Тема №9. Ранняя профессиональная деятельность
Занятие №11.1. Стажировки и shadow training
Занятие №11.2. Самостоятельная работа
ШАГ 5 «ПОДЕЛИСЬ»:
Тема №10. Целеполагание и рефлексия:
- занятие №12. Индивидуальная траектория профессионального развития. Шаг в будущее
В стоимость курса ходит прохождение 5 шагов из 12 занятий.
Подросток поймет какие сферы ему больше нравятся, как получить первый опыт в будущей профессии. Если ребенок понял, что он сделал неправильный выбор и ему нужно дополнительная поддержка психолога, то в таком случае ученик возвращается к началу прохождения шага №5.
Сам курс состоит из 12 встреч длительностью 30 минут. Занятия проходят в группах от 2 до 6 человек, так же можно встречаться индивидуально 2 раза в неделю по 30 минут, но в таком случае прохождение курса займет полтора месяца. Сам курс состоит из 5 шагов, которые необходимо преодолеть подростку для достижения цели – выбора профессии:
ШАГ 1 «ОСТАНОВИСЬ»:
Тема №1. Модель 5 шагов осознанного выбора:
- занятие №1. Как мы выбираем? Алгоритм поиска профессии.
Тема №2. Готовность к выбору профессии.
- занятие №2 Диагностика профессиональной готовности. Определение понятия ответственности.
ШАГ 2 «ИССЛЕДУЙ»:
Тема №3. Человек в мире профессий:
- занятие №3. Человек и профессиональная деятельность;
- занятие №4. Классификация профессий.
Тема №4. Самоисследование:
- занятие №5. Способности и таланты
- занятие №6. Личные стратегии и ценности
Тема №5. Исследование рынка труда
- занятие №7. Современный рынок труда. Профессии будущего
ШАГ 3 «ВЫБЕРИ»:
Тема №6. Выбор профессии:
- занятие №8. Критерии выбора профессии. Формула выбора
ШАГ 4 «СДЕЛАЙ»:
Тема №7. Первый шаг в профессии:
- занятие №9. Профессия — это действие
- занятие №9.1. Самостоятельная работа
Тема №8. Встреча с профессионалом:
- занятие №10. Интервью с представителем профессии
- занятие №10.1. Самостоятельная работа
Тема №9. Ранняя профессиональная деятельность
Занятие №11.1. Стажировки и shadow training
Занятие №11.2. Самостоятельная работа
ШАГ 5 «ПОДЕЛИСЬ»:
Тема №10. Целеполагание и рефлексия:
- занятие №12. Индивидуальная траектория профессионального развития. Шаг в будущее
В стоимость курса ходит прохождение 5 шагов из 12 занятий.
Подросток поймет какие сферы ему больше нравятся, как получить первый опыт в будущей профессии. Если ребенок понял, что он сделал неправильный выбор и ему нужно дополнительная поддержка психолога, то в таком случае ученик возвращается к началу прохождения шага №5.