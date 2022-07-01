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Курс по профориентации

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Содержание

    Курс по профориентации предназначен для подростков в возрасте 13-17 лет, которые еще не определились со своей будущей профессией и испытывают трудности в выборе. Это курс для тех, кто искренне хочет сделать правильный выбор и кому нужна поддержка.
    Сам курс состоит из 12 встреч длительностью 30 минут. Занятия проходят в группах от 2 до 6 человек, так же можно встречаться индивидуально 2 раза в неделю по 30 минут, но в таком случае прохождение курса займет полтора месяца. Сам курс состоит из 5 шагов, которые необходимо преодолеть подростку для достижения цели – выбора профессии:
    ШАГ 1 «ОСТАНОВИСЬ»:
    Тема №1. Модель 5 шагов осознанного выбора:
     - занятие №1. Как мы выбираем? Алгоритм поиска профессии.
    Тема №2. Готовность к выбору профессии.
    - занятие №2 Диагностика профессиональной готовности. Определение понятия ответственности.
    ШАГ 2 «ИССЛЕДУЙ»:
    Тема №3. Человек в мире профессий:
    - занятие №3. Человек и профессиональная деятельность;
    - занятие №4. Классификация профессий.
    Тема №4. Самоисследование:
    - занятие №5. Способности и таланты
    - занятие №6. Личные стратегии и ценности
    Тема №5. Исследование рынка труда
    - занятие №7. Современный рынок труда. Профессии будущего
    ШАГ 3 «ВЫБЕРИ»:
    Тема №6. Выбор профессии:
    - занятие №8. Критерии выбора профессии. Формула выбора
    ШАГ 4 «СДЕЛАЙ»:
    Тема №7. Первый шаг в профессии:
    - занятие №9. Профессия — это действие
    - занятие №9.1. Самостоятельная работа
    Тема №8. Встреча с профессионалом:
    - занятие №10. Интервью с представителем профессии
    - занятие №10.1. Самостоятельная работа
    Тема №9. Ранняя профессиональная деятельность
    Занятие №11.1. Стажировки и shadow training
    Занятие №11.2. Самостоятельная работа
    ШАГ 5 «ПОДЕЛИСЬ»:
    Тема №10. Целеполагание и рефлексия:
    - занятие №12. Индивидуальная траектория профессионального развития. Шаг в будущее
    В стоимость курса ходит прохождение 5 шагов из 12 занятий.
    Подросток поймет какие сферы ему больше нравятся, как получить первый опыт в будущей профессии. Если ребенок понял, что он сделал неправильный выбор и ему нужно дополнительная поддержка психолога, то в таком случае ученик возвращается к началу прохождения шага №5.
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