Какие книги прочитать на летних каникулах

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Лето — это время, когда школьники могут отдохнуть от учёбы и насладиться летними каникулами. Однако это также возможность провести время с пользой и расширить свой кругозор, читая интересные книги. Онлайн-школа «Дом Знаний» подготовила статью со списком книг, которые можно почитать школьникам летом, чтобы сделать каникулы незабываемыми и познавательными, а также, чтобы обсудить прочитанное с родными, близкими и друзьями.
Для учеников начальной школы:
Для учеников начальной школы:
- А. Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
- Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
- Л. Толстой «Три медведя», «Котенок», «Булька», «Три товарища»
- Н. Носов «Живая шляпа», «Заплатка», «Затейники»
- М. Зощенко «Елка»
- В. Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик»
- П. Бажов «Серебряное копытце»
- М. Пришвин «Еж», «Берестяная трубочка», «Лисичкин хлеб»
- В. Бианки «Как муравьишка домой собирался», «Аришка-трусишка», «Кто чем поет?»
- В. Медведев «Обыкновенный великан»
- Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот»
- В. Драгунский «Денискины рассказы»
- М. Горький «Самовар», «Случай с Евсейкой», «Воробьишко»
- А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
- Сказки братьев В. и Я. Гримм. «Маленькие человечки»; «Беляночка и Розочка»; «Храбрый портной»
- Сказки Х.К. Андерсена «Огниво», «Ель», «Гадкий утёнок»
- Братья Гримм «Бременские музыканты»
- Б. Житков «Как я ловил человечков»; «Помощь идёт»
- Н. Носов «Ступеньки»
- В. Голявкин «Наши с Вовкой разговоры»
- В. Драгунский «Он живой и светится»
- Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное», «Перо и чернильница»
- Ю. Коринец «Лапки», «Как я искал свой день», «Таинственный дом»
- Л. Пантелеев. «Буква Ты», «Рассказы о Белочке и Тамарочке»
- В. Осеева. «До первого дождя», «Спасибо», «Печенье»
- Рассказ Р. Погодина «Кирпичные острова»
- Рассказы о родной природе. В. Солоухин «О скворцах», К. Паустовский «Барсучий нос»
- Рассказы о мальчиках и девочках. Л. Пантелеев «Честное слово»
- Рассказы Л. Толстого «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула»
- А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
- М. Лермонтов «Ашик-Кериб»
- П. Ершов «Конёк-Горбунок»
- И. Крылов «Волк и журавль», «Квартет»
- В. Одоевский «Городок в табакерке»
- М. Зощенко «Ёлка»
- Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш»
- А. Куприн «Барбос и Жулька»
- М. Пришвин «Выскочка»
- В. Астафьев «Стрижонок Скрип»
- Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова»
- А. Волков «Волшебник Изумрудного города»
- А. Иванов «Приключения Хомы и суслика и другие сказки»
- О. Кургузов «По следам Почемучки». Рассказы и сказки
- И. Семенова «Учись быть здоровым, или Как стать Неболейкой»
Для учеников средней школы:
- Л. Гераскина «В Стране невыученных уроков»
- В. Драгунский «Денискины рассказы»
- Б. Заходер Избранное
- М. Зощенко «Ёлка»
- И. Крылов Басни
- Ю. Коринец «Там вдали, за рекой»
- Г. Куликов «Как я влиял на Севку»
- Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома», рассказы
- Л. Пантелеев «Честное слово»
- К. Паустовский «Золотой линь», «Мещерская сторона», «Корзина с еловыми шишками», «Заячьи лапы»
- М. Пришвин «Золотой луг»
- А. Толстой «Детство Никиты»
- Л. Толстой Басни
- И. Тургенев «Воробей»
- Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»
- А. Чехов «Ванька»
- А. Пушкин «Руслан и Людмила»
- П. Бажов «Каменный цветок»
- И. Тургенев «Муму»
- Л. Толстой «Кавказский пленник»
- В. Гаршин «Сигнал»
- Л. Андреев «Кусака»
- А. Куприн «Белый пудель»
- А. Пушкин «Обвал»
- К. Паустовский «Мещёрская сторона»
- Е. Носов «Тридцать зёрен», «Как ворона на крыше заблудилась»
- В. Шукшин «Жатва»
- Ю. Казаков «Тихое утро»
- В. Солоухин «Мститель»
- Жуковский В. «Спящая царевна»
- Белов В. «Скворцы»
- Пушкин А. Сказки
- Гоголь Н. «Майская ночь, или Утопленница»
- Куприн А. «Чудесный доктор»
- Зощенко М. «Великие путешественники»
- Платонов А. «Волшебное кольцо»
- Паустовский К. «Кот-ворюга»
- Астафьев В. «Васюткино озеро»
Для учеников старшей школы:
- А. Пушкин «Повести Белкина»
- Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»
- Н. Лесков «Человек на часах», «Тупейный художник», «Обман», «Пигмей»
- И. Тургенев «Хорь и Калиныч»
- Л. Толстой «Хаджи-Мурат»
- А. Чехов «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Налим», «Беззащитное существо», «Жалобная книга»и др.
- А. Алексин «Звоните и приезжайте»
- В. Астафьев «Фотография, на которой меня нет»
- В. Белов Рассказы для детей
- В. Железников «Чудак из шестого “Б”», «Путешествие с багажом», «Чучело»
- М. Зощенко Рассказы для детей
- Ф. Искандер «Первое дело», «Запретный плод», «Мученики сцены», «Вечерняя дорога», рассказы о море
- В. Крапивин «Валькины друзья и паруса», «Брат, которому семь»
- А. Платонов «В прекрасном и яростном мире»
- К. Паустовский «Мещёрская сторона»
- В. Жуковский «Светлана»
- А. Пушкин «Полтава», «Медный всадник», «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Скупой рыцарь»
- Н. Гоголь «Тарас Бульба»
- И. Тургенев «Бурмистр», «Певцы»
- М. Салтыков-Щедрин Сказки
- Л. Толстой «Детство»
- А. Куприн «Изумруд», «Тапер»
- А. Чехов «Размазня», «Тоска» и другие рассказы
- М. Горький «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Детство»
- И. Бунин «Сны Чанга»
- М. Зощенко «История болезни»
- А. Грин «Алые паруса», «Золотая цепь», «Бегущая по волнам»
- В. Розов «В добрый час!»
- А. Рыбаков Трилогия о Кроше
- В. Астафьев «Мальчик в белой рубашке»
- А. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Полтава», «Медный всадник», «Борис Годунов»
- И. Пущин «Записки о Пушкине»
- Н. Гоголь «Ревизор», «Женитьба», «Петербургские повести»
- И. Тургенев «Ася», «Первая любовь»
- Л. Толстой «После бала», «Детство», «Отрочество», «Хаджи-Мурат»
- И. Бунин «Цифры», «Лапти»
- Д. Фонвизин «Недоросль»
- Н. Карамзин «Бедная Лиза»
- А. Грибоедов «Горе от ума»
- А. Пушкин «Евгений Онегин», стихи
- М. Лермонтов «Герой нашего времени», стихи
- Н. Гоголь «Мертвые души»
- А. Чехов «Медведь»
- А. Аверченко Рассказы по выбору учащихся, например, «Кривые углы»
- М. Булгаков «Похождения Чичикова»
- И. Бунин Рассказы
- М. Шолохов «Судьба человека»
- А. Пушкин «Евгений Онегин», «Пиковая дама», стихи
- М. Лермонтов «Герой нашего времени», стихи
- Н. Гоголь «Мертвые души»
- А. Островский «Гроза», «Бесприданница»
- И. Гончаров «Обломов»
- И. Тургенев «Отцы и дети», «Записки охотника»
- М. Салтыков-Щедрин «История одного города»
- Ф. Достоевский «Преступление и наказание»
- Л. Толстой «Война и мир»
- Н. Лесков «Тупейный художник»
- А. Чехов «Маленькая трилогия», «Ионыч», «Толстый и тонкий» (рассказы), «Вишневый сад», «Дядя Ваня» (пьесы).