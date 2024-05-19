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Какие книги прочитать на летних каникулах

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Содержание

    Лето — это время, когда школьники могут отдохнуть от учёбы и насладиться летними каникулами. Однако это также возможность провести время с пользой и расширить свой кругозор, читая интересные книги. Онлайн-школа «Дом Знаний» подготовила статью со списком книг, которые можно почитать школьникам летом, чтобы сделать каникулы незабываемыми и познавательными, а также, чтобы обсудить прочитанное с родными, близкими и друзьями.

    Для учеников начальной школы:

    1. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
    2. Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
    3. Л. Толстой «Три медведя», «Котенок», «Булька», «Три товарища»
    4. Н. Носов «Живая шляпа», «Заплатка», «Затейники»
    5. М. Зощенко «Елка»
    6. В. Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик»
    7. П. Бажов «Серебряное копытце»
    8. М. Пришвин «Еж», «Берестяная трубочка», «Лисичкин хлеб»
    9. В. Бианки «Как муравьишка домой собирался», «Аришка-трусишка», «Кто чем поет?»
    10. В. Медведев «Обыкновенный великан»
    11. Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот»
    12. В. Драгунский «Денискины рассказы»
    13. М. Горький «Самовар», «Случай с Евсейкой», «Воробьишко»
    14. А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
    15. Сказки братьев В. и Я. Гримм. «Маленькие человечки»; «Беляночка и Розочка»; «Храбрый портной»
    16. Сказки Х.К. Андерсена «Огниво», «Ель», «Гадкий утёнок»
    17. Братья Гримм «Бременские музыканты»
    18. Б. Житков «Как я ловил человечков»; «Помощь идёт»
    19. Н. Носов «Ступеньки»
    20. В. Голявкин «Наши с Вовкой разговоры»
    21. В. Драгунский «Он живой и светится»
    22. Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное», «Перо и чернильница»
    23. Ю. Коринец «Лапки», «Как я искал свой день», «Таинственный дом»
    24. Л. Пантелеев. «Буква Ты», «Рассказы о Белочке и Тамарочке»
    25. В. Осеева. «До первого дождя», «Спасибо», «Печенье»
    26. Рассказ Р. Погодина «Кирпичные острова»
    27. Рассказы о родной природе. В. Солоухин «О скворцах», К. Паустовский «Барсучий нос»
    28. Рассказы о мальчиках и девочках. Л. Пантелеев «Честное слово»
    29. Рассказы Л. Толстого «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула»
    30. А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
    31. М. Лермонтов «Ашик-Кериб»
    32. П. Ершов «Конёк-Горбунок»
    33. И. Крылов «Волк и журавль», «Квартет»
    34. В. Одоевский «Городок в табакерке»
    35. М. Зощенко «Ёлка»
    36. Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш»
    37. А. Куприн «Барбос и Жулька»
    38. М. Пришвин «Выскочка»
    39. В. Астафьев «Стрижонок Скрип»
    40. Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова»
    41. А. Волков «Волшебник Изумрудного города»
    42. А. Иванов «Приключения Хомы и суслика и другие сказки»
    43. О. Кургузов «По следам Почемучки». Рассказы и сказки
    44. И. Семенова «Учись быть здоровым, или Как стать Неболейкой»
    Для учеников средней школы:

    1. Л. Гераскина «В Стране невыученных уроков»
    2. В. Драгунский «Денискины рассказы»
    3. Б. Заходер Избранное
    4. М. Зощенко «Ёлка»
    5. И. Крылов Басни
    6. Ю. Коринец «Там вдали, за рекой»
    7. Г. Куликов «Как я влиял на Севку»
    8. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома», рассказы
    9. Л. Пантелеев «Честное слово»
    10. К. Паустовский «Золотой линь», «Мещерская сторона», «Корзина с еловыми шишками», «Заячьи лапы»
    11. М. Пришвин «Золотой луг»
    12. А. Толстой «Детство Никиты»
    13. Л. Толстой Басни
    14. И. Тургенев «Воробей»
    15. Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»
    16. А. Чехов «Ванька»
    17. А. Пушкин «Руслан и Людмила»
    18. П. Бажов «Каменный цветок»
    19. И. Тургенев «Муму»
    20. Л. Толстой «Кавказский пленник»
    21. В. Гаршин «Сигнал»
    22. Л. Андреев «Кусака»
    23. А. Куприн «Белый пудель»
    24. А. Пушкин «Обвал»
    25. К. Паустовский «Мещёрская сторона»
    26. Е. Носов «Тридцать зёрен», «Как ворона на крыше заблудилась»
    27. В. Шукшин «Жатва»
    28. Ю. Казаков «Тихое утро»
    29. В. Солоухин «Мститель»
    30. Жуковский В. «Спящая царевна»
    31. Белов В. «Скворцы»
    32. Пушкин А. Сказки
    33. Гоголь Н. «Майская ночь, или Утопленница»
    34. Куприн А. «Чудесный доктор»
    35. Зощенко М. «Великие путешественники»
    36. Платонов А. «Волшебное кольцо»
    37. Паустовский К. «Кот-ворюга»
    38. Астафьев В. «Васюткино озеро»
    Для учеников старшей школы:

    1. А. Пушкин «Повести Белкина»
    2. Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»
    3. Н. Лесков «Человек на часах», «Тупейный художник», «Обман», «Пигмей»
    4. И. Тургенев «Хорь и Калиныч»
    5. Л. Толстой «Хаджи-Мурат»
    6. А. Чехов «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Налим», «Беззащитное существо», «Жалобная книга»и др.
    7. А. Алексин «Звоните и приезжайте»
    8. В. Астафьев «Фотография, на которой меня нет»
    9. В. Белов Рассказы для детей
    10. В. Железников «Чудак из шестого “Б”», «Путешествие с багажом», «Чучело»
    11. М. Зощенко Рассказы для детей
    12. Ф. Искандер «Первое дело», «Запретный плод», «Мученики сцены», «Вечерняя дорога», рассказы о море
    13. В. Крапивин «Валькины друзья и паруса», «Брат, которому семь»
    14. А. Платонов «В прекрасном и яростном мире»
    15. К. Паустовский «Мещёрская сторона»
    16. В. Жуковский «Светлана»
    17. А. Пушкин «Полтава», «Медный всадник», «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Скупой рыцарь»
    18. Н. Гоголь «Тарас Бульба»
    19. И. Тургенев «Бурмистр», «Певцы»
    20. М. Салтыков-Щедрин Сказки
    21. Л. Толстой «Детство»
    22. А. Куприн «Изумруд», «Тапер»
    23. А. Чехов «Размазня», «Тоска» и другие рассказы
    24. М. Горький «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Детство»
    25. И. Бунин «Сны Чанга»
    26. М. Зощенко «История болезни»
    27. А. Грин «Алые паруса», «Золотая цепь», «Бегущая по волнам»
    28. В. Розов «В добрый час!»
    29. А. Рыбаков Трилогия о Кроше
    30. В. Астафьев «Мальчик в белой рубашке»
    31. А. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Полтава», «Медный всадник», «Борис Годунов»
    32. И. Пущин «Записки о Пушкине»
    33. Н. Гоголь «Ревизор», «Женитьба», «Петербургские повести»
    34. И. Тургенев «Ася», «Первая любовь»
    35. Л. Толстой «После бала», «Детство», «Отрочество», «Хаджи-Мурат»
    36. И. Бунин «Цифры», «Лапти»
    37. Д. Фонвизин «Недоросль»
    38. Н. Карамзин «Бедная Лиза»
    39. А. Грибоедов «Горе от ума»
    40. А. Пушкин «Евгений Онегин», стихи
    41. М. Лермонтов «Герой нашего времени», стихи
    42. Н. Гоголь «Мертвые души»
    43. А. Чехов «Медведь»
    44. А. Аверченко Рассказы по выбору учащихся, например, «Кривые углы»
    45. М. Булгаков «Похождения Чичикова»
    46. И. Бунин Рассказы
    47. М. Шолохов «Судьба человека»
    48. А. Пушкин «Евгений Онегин», «Пиковая дама», стихи
    49. М. Лермонтов «Герой нашего времени», стихи
    50. Н. Гоголь «Мертвые души»
    51. А. Островский «Гроза», «Бесприданница»
    52. И. Гончаров «Обломов»
    53. И. Тургенев «Отцы и дети», «Записки охотника»
    54. М. Салтыков-Щедрин «История одного города»
    55. Ф. Достоевский «Преступление и наказание»
    56. Л. Толстой «Война и мир»
    57. Н. Лесков «Тупейный художник»
    58. А. Чехов «Маленькая трилогия», «Ионыч», «Толстый и тонкий» (рассказы), «Вишневый сад», «Дядя Ваня» (пьесы).
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