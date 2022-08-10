Как бороться с ленью?

Почему человек ленится?

Дефицит сна и отдыха.

Вредные привычки.

Тонус мышц.

Питание.

Обезвоженность.

Нехватка мотивации.

Эмоциональное опустошение.

Как побороть лень прямо сейчас?

Примите душ.

Выпейте чистой воды.

Расслабьтесь.

Сидите ровно.

Способы избавления от лени

Работа над мотивацией

Одни называют лень двигателем прогресса, другие считают ее злостным вредителем, из-за которого люди закапывают в землю свои таланты, идеи, оставляют недописанными картины и книги, которые могли бы стать шедеврами. Сегодня попробуем разобраться, как избавиться от лени и не прожить жизнь впустую.Никто не рождается лентяем. У состояния лени, когда не хочется ни работать, ни даже заниматься чем-то приятным, есть свои причины. Их можно условно разделить на физические и психологические.Итак, какие вещи делают нас лентяями:Это самая банальная причина, по которой наш организм отказывается что-либо делать. Недосып, хроническая бессонница, перегруз на работе, стрессы – всё это никак не способствует состоянию бодрости и вдохновения.Когда в организм попадают вредные токсины от никотина или алкоголя, он бросает все силы на то, чтобы нейтрализовать пагубные последствия. Тут уж не до трудолюбия.Если единственная активность, которая присутствует в нашей жизни, это движение пальцем по компьютерной мышке, неудивительно, что со временем нам становится тяжело даже поднять свое тело с дивана.Рафинированный сахар и фастфуд также могут способствовать вялости мышц и тела.Нехватка воды в организме включает режим энергосбережения: замедляются жизненно важные процессы, активность уходит в минус.Давайте разберемся, что мешает нашей продуктивности со стороны психологии.Если мы не понимаем, ради чего нам нужно вставать в 6 утра и ехать в другой конец города в 30-градусный мороз, вряд ли мы сами сильно этого захотим. Наш мозг всегда ищет упрощенные схемы. Если бы пещерный человек не рисковал погибнуть голодной смертью, он вряд ли вообще выходил бы из своего теплого логова.Таким образом, мотивация – это один из самых мощных инструментов против лени.Представьте, что ваш эмоциональный запас – это ведро с чистой водой. Когда оно полное, у вас много сил, вы легко можете заниматься какой-либо умственной деятельностью, появляются идеи, строятся планы. Как только вода начинает заканчиваться, появляется усталость, утомленность. Если долго ходить с пустым “ведром”, наступает состояние, которое мы называем выгоранием.На что расходуется вода из нашего примера: сильные эмоции, избыток мыслей, информационный перегруз. По поводу последнего хочется сказать отдельно. К примеру, если вы с самого утра начинаете закидывать в себя тонны информации в виде мемов, видеороликов, новостей и прочее, то вскоре вам покажется, что вы просыпаетесь уставшим, сил не остается даже к началу рабочего дня.Есть экспресс-методы, которые помогут здесь и сейчас встряхнуть себя и начать учиться или работать:Во-первых, так вы смоете токсины с кожи, которая является самым крупным органом и постоянно трудится над выведением вредных веществ через поры.Во-вторых, прогреете тело, что ускорит кровоток.Всего один стакан немного почистит организм от токсинов и сделает кровь более текучей. Вы можете заметить, что даже думать станет легче.Можно сделать это по-разному: посидеть в тишине с закрытыми глазами 5–10 минут, помедитировать, послушать тихую расслабляющую музыку. В это время можно даже поразмышлять о своей главной цели, но только с позитивной стороны, без анализа и критики.Если у вас сидячая работа, старайтесь не скрещивать ноги и держите спину прямой, чтобы не создавать в теле зажимов.Перейдем к рекомендациям, которые помогут преодолеть лень на длительной дистанции, выработать целеустремленность и желание двигаться вперед.Есть два способа замотивировать себя: самостоятельный и с помощью внешних средств.Возможна через постановку целей. Подумайте, чего вы хотите достичь. Только не рассуждайте с позиции “модно” и “все этого хотят”. Какие достижения представляют ценность лично для вас? От этого и отталкивайтесь.помогают различные вдохновляющие видеоролики, фильмы, тренинги и т. д.Заниматься тем, к чему лежит душа, что нравится и приносит удовольствие, – вот отличный рецепт против лени и апатии.Рутина и будничная серость напрочь отбивают желание творить и радоваться. Чтобы исправить ситуацию, нужно наполнить свою жизнь яркими эмоциями, событиями, приятными занятиями, хобби.Как правило, после того как человек начинает заниматься какой-то интересной для себя деятельностью, вопрос о лени разрешается сам собой, приходит вдохновение и желание действовать.Внедряйте в свою жизнь новые полезные привычки. Делайте то, что раньше не делали, и получите то, чего раньше не имели! Наверняка эту фразу вы слышали в каких-нибудь мотивационных книжках или из уст одного из коучей по “успешному успеху”. Как бы ни тривиально она звучала, но это и правда работает.То что мы делаем каждый день, имеет огромное значение. Одно маленькое действие запускает цепочку других изменений, и так понемногу жизнь начинает приобретать новый оттенок. Попробуйте испытать это на себе.Настройте себя на то, что поработаете только 3 минуты. Мозг расценит такую деятельность вполне посильной задачей, и чувство лени притупится. Стоит гора грязной посуды? Поставьте таймер и посвятите мытью ровно 3 минуты.Если задача требует больше времени, разбейте ее на мелкие части и выполняйте каждый кусочек с перерывами на отдых. Активные интервалы можно увеличить до 5 или 10 минут – всё будет зависеть от конкретного дела. Поработали 10 минут – 3 минуты отдохнули. И так далее до полного завершения. А там и азарт появится, и пару перерывов захочется пропустить.Лень и апатия заразительны. Если вы постоянно находитесь в кругу лентяев и тех, кто вечно всем недоволен, со временем вы начнете перенимать их стиль жизни.Выбирайте для общения активных, целеустремленных и жизнерадостных людей. Тех, кто поддержит и вовремя даст дружеский пинок в сторону вашей цели.Привнесите в свою жизнь физическую активность.Движение – это жизнь. И это не преувеличение. Попробуйте проверить на себе: возьмите за правило при малейших признаках лени приседать 5 раз. Эффект не заставит себя долго ждать.Знаете, чем отличаются успешные люди? Они понимают, что 24-х часов в сутках вполне достаточно, чтобы реализовать все намеченные планы. Просто нужно уметь грамотно распоряжаться своим временем, вести ежедневник, записывать задачи на день и проставлять примерное время на выполнение каждой.Ставьте посильные цели. Большинство ленится только потому, что их мечты завышены и нет понимания, с какой стороны к ним подступиться. Загадывайте то, что можно выполнить пошагово, начав прямо сейчас.Отвыкайте откладывать в долгий ящик важные дела. Если вы давно планировали посетить стоматолога или разобрать завал на балконе, сделайте это в ближайшие дни. Вы сразу почувствуете, что вам даже стало как-то легче дышать.Ведь вы именно тот человек, чьё уважение вы должны заслужить в первую очередь. Только следите за тем, чтобы похвала была действительно заслуженной.