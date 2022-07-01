Апатия: чем опасна и как с ней справляться?

Чрезмерные требования родителей в учебе, спорте, дополнительных занятиях;

Сравнения ребенка с другими детьми (одноклассниками, соседями, отпрысками друзей), указание на то, что ребенок должен всегда быть лучшим;

Сложные отношения в школе с учителями или одноклассниками;

Напряженная психологическая обстановка в семье (когда родители часто ругаются, выясняют отношения при ребенке или втягивают его в скандалы);

Критика ребенка, неумение родителей хвалить и «подкреплять» успехи ребенка;

Ребенку с ранних лет говорят, что он «должен» делать, отрицая те занятия, которые он «хочет», если они не нравятся или не подходят родителям.

быстрая утомляемость, головная боль;

подавленное настроение;

тревожность;

потеря интереса не только к учебе, но и к увлечениям;

появление психологического барьера в общении, отстраненность;

рассеянность.

не заставить, а заинтересовать;

не оценивать, а мотивировать;

развивать интеллект;

поощрять интерес к познанию;

позаботиться заранее о легкой адаптации ученика в новом коллективе.

Современные родители активно занимаются развитием детей, прибегая к помощи ультрасовременных методик. Мамы и папы заботятся о будущем малыша, стараются предусмотреть любые повороты судьбы, максимально уберечь от тревог и неудач. Тем не менее, дети сегодняшнего поколения больше подвержены стрессу, чем были мы в их возрасте. Многие из них быстро теряют интерес к учебе, становятся пассивными. А родители не имеют представления, что делать с апатией ребенка.На это влияет и стильная нагруженность – школьные занятия, домашние задания, дополнительные кружки и секции.Естественно, что такой ритм жизни не может не сказываться на ребенке и «обратной реакцией» родители могут получить апатию, нежелание учиться, психосоматические проявления в виде болезней и многое другое.Помимо загруженности у детской апатии могут быть следующие причины:Чем опасная апатия? Ее симптомы и влияние на качество жизни ребенкаСамая большая опасность детской апатии в том, что взрослые часто путают её с ленью, поэтому не придают большого значения состоянию ученика, ужесточают меры наказания за неуспеваемость, повышают планку ответственности, чем дальше усугубляют ситуацию. От ошибки никто не застрахован, потому что далеко не все родители хорошо информированы и разбираются в детской психологии.Каждому родителю дошкольника, ученика начальной, средней школы полезно знать главные признаки апатии у детей. У малышей без объективных причин (при отсутствии заболеваний) внезапно начинает болеть живот, появляется тошнота. Ребёнок становится раздраженным, капризным, может жаловаться на усталость.Школьники имеют уже более развитую нервную систему, поэтому и симптомы становятся более выраженными. Определить апатию у школьника можно по таким признакам:Любой из перечисленных симптомов может сигнализировать о серьезной проблеме. Например, замкнутость часто развивается на фоне конфликтов со сверстниками, нерешительности, недовольства собой и др.Что делать если у ребенка апатия?Развивающие курсы для детей…Когда вы будете подыскивать очередные полезные курсы для маленького ученика, остановитесь и задумайтесь – действительно ли они нужны? Не слишком ли велика ноша для хрупких детских плеч? Внушая школьнику, что без иностранного языка, отличного знания математики, пробиться в жизни почти невозможно, мы заставляем его с детства беспокоиться о своем будущем, нервничать, когда что-то не удается. Ребенок работает с детского сада, чтобы стать успешным. Именно это причина стресса и апатии. А ведь главный смысл обучения – это развитие, а не маячащая на горизонте высокая должность.Правильно организованный процесс развития ребенка – вот главный рецепт против апатии, пассивности и низкой успеваемости. Условия правильного развития:Как справиться с детской апатией:Важно осознать, что проблема довольно серьезна и требует тщательного, внимательного и обдуманного решения. Заставляя, ругая, «шантажируя» подарками, требуя – ничего не добьешься. Это только усугубит ситуацию и испортит отношения между ребенком и родителями, лишив их доверия и теплоты.🔸Апатия к учебе может быть вызвана нездоровой атмосферой в социальной среде, где учится ребенок. Возможно, он подвергается насмешкам, или учитель слишком строг к нему. В любом случае, родители должны разобраться в причинах проблемы, прежде чем искать выход из сложившейся ситуации.🔸Рассмотрите расписание ребенка – насколько он загружен? Остается ли у него свободное время на игры, «ничегонеделанье»? Есть очень много западных исследований, в которых ученые пришли к выводу, что для будущей успешной и гармоничной жизни детям необходимы периоды скуки и «ничегонеделанья». Свободное время также важно для ребенка, как и для взрослого человека. Это его потребность и право.🔸Искренне расспросите ребенка, что ему интересно. Все ли кружки, которые он посещает, ему нравятся? Если нет, может, стоит отказаться от того, что не приносит удовольствия ребенку, а только отнимает время? Для любого ребёнка важно иметь те секции и кружки, где он добивается хороших результатов и чувствует себя уверенным в себе.🔸Поддерживайте и хвалите ребенка. Стоит фокусировать внимание не на «неудачах» ребенка, а на его «успехах». Объясняйте, что поражения – естественная часть жизни и бывают у всех. Также обращайте внимание и хвалите ребенка не за результаты, а за сам процесс работы.Таким образом, вы будете поддерживать у ребенка желание учиться, заниматься, читать, решать задачи, не привязываясь к положительному результату в виде хорошей оценки. Данный навык очень пригодится во взрослой жизни, так как он позволит получать удовлетворение от деятельности и работы, находя в самом процессе «награду».