Что нужно первокласснику в классической и онлайн школе?

Подготовка к учебному году у всех начинается в разное время: одни родители закупают школьные принадлежности за несколько дней до сентября, другие уже в начале июля. Ранцы, тетради, ручки, краски, форма — магазинные полки ломятся от

ярких интересных предложений, и наша с вами задача: подобрать только самое лучшее. С каким списком канцтоваров для школы идти по магазинам и что точно можно приобрести заранее рассказываем далее.

Как узнать что именно покупать?

Если от этого вопроса невольно бросает в дрожь, то поздравляем — ваш ребенок идет в первый класс. Переживать, к слову, совершенно не стоит: будущий классный руководитель обязательно даст список необходимых покупок.

Для самых ответственных родителей ниже мы даем информацию по школьным канцтоварам, которые можно приобрести заранее.

Школьная форма

Если у вашей школы нет договора с ателье, где для школьников отшивают одинаковую одежду по меркам, за ней первой стоит отправиться на поиски. Почему?

Во-первых, наверняка вам потребуется форма определенного цвета, а поскольку детей много, то и спрос на нее очень большой;

Во-вторых, нужно суметь подобрать такой размер одежды, чтобы ребенку было комфортно. В условиях, когда все уже раскуплено, сделать это достаточно трудно.

Материал должен хорошо впитывать влагу и хотя бы наполовину состоять из натуральных тканей. Для зимы это, например, шерсть, а хлопок и лен отлично подойдут для осени и весны.

Форма для девочек

Обычно выбор стоит среди двух вариантов: блуза + сарафан, блуза + юбка + пиджак. Большинство родителей делает выбор в пользу сарафана: он всегда выглядит опрятно и легкий в носке. У юбки же есть неприятная особенность перекручиваться в течение активного дня, а у блузки — вылезать из-за пояса.

При выборе школьного сарафана обращайте внимание на застежку: девочке будет гораздо удобнее его надевать самой, если молния сбоку, а не на спинке.

Форма для мальчиков

Классика: брюки + жилет + рубашка. Сюда стоило бы добавить пиджак, но многие преподаватели и родители замечают, что ребята практически его не носят, то и дело оставляя на спинке стула или в раздевалке.

Отправляясь в магазин за формой для мальчика, обязательно снимите мерки: объем талии и длину плеч. Длина брюк не так важна в этом случае: многие модели идут с напуском, чтобы в течение года форму можно было перешить (ведь ребенок растет).

Канцтовары

Пенал

Есть два вида футляров для карандашей и прочих принадлежностей:

- С одним отделением, по типу косметички;

- С несколькими секциями и фиксирующими резинками.

Выбирать стоит вместе с ребенком, но имейте в виду: пеналы с фиксаторами внутри приучают складывать вещи (в этом случае, линейки, фломастеры и проч.) по своим местам.

Чтобы школьник лишний раз не носил тяжелый портфель, разделите все принадлежности на две группы. Кисточки и краски в один пенал

(здесь как раз можно использовать футляр в виде косметички), а самые важные и каждодневные предметы — в другой, с фиксаторами.

Так ребенок не запутается во множестве отделений и не будет отвлекаться на внезапное раскрашивание обложки вовремя математики.

Что складываем в пенал?

♦ Простые карандаши

Для первоклашек обычно выбирают карандаши с мягким серым грифелем. Также вы можете купить набор сразу с несколькими вариантами жесткости: заодно определите, какой тип нравится вашему ребенку больше всего.

Механические карандаши — не лучшая идея для начальных классов.

♦ Ручки.

Нужны шариковые, синие, красная и зеленая обязательно с резиновой прокладкой у носика для исключения появления мозолей на пальчиках.

К обязательным школьным канцтоварам также относят счетные палочки, закладки для книг и подставку, папку для тетрадей, мешок для сменки, точилку (лучше брать закрытую, чтобы случайно не намусорить в классе), крупный ластик (захватите сразу 2 штуки) и цветные карандаши в наборе на 12 штук.

Не спешите с покупкой школьного дневника: лучше дождаться наставлений классного руководителя и уже только потом отправляться на поиски.

♦ Линейки.

Пластиковые или деревянные? Этот извечный спор выигрывают всё-таки вторые, и вот какие для этого аргументы:

- Деревянные линейки в большинстве своем гипоаллергенны;

- Реже необходимо обновлять, т.к. пластмасса ломается чаще. Отсюда вытекает третий пункт;

- Менее травмоопасны.

Сломанная деревянная линейка не будет иметь таких острых углов, как пластиковая;

Не размазывают остатки чернил и графита по бумаге, а впитывают их.

Плюс ко всему, деревянные линейки не изготавливаются кислотных оттенков, а значит, не отвлекают на уроках, и не имеют химического запаха. Обычно, в первый класс просят купить две линейки 15 см. и 20 см.

♦ Ластик

Чтобы стирательная резинка именно удаляла простой карандаш, а не размазывала грифель по листу, стоит выбирать среди прочих мягкие ластики и светлого цвета (серый, белый). Для цветных карандашей подойдут более жесткие варианты.

В ластики, которые стирают чернила, добавлены частички пемзы. Обязательно научите детей пользоваться такой стирашкой, чтобы они не продырявили случайно лист тетради.

♦ Точилка

Для школы отличным вариантом будет небольшая легкая ручная точилка с закрытым корпусом или контейнером. Механические и электрические приборы слишком громоздкие и совсем не подходят для учебного процесса.

Покупайте точилки лучше сразу с запасом, две штуки.

Также продаются пеналы с наполнением, что, в принципе, лишает трудностей с закупкой ручек, ножниц и т. д.

Что нужно в школе на каждый день?

Тетради

В клетку и линейку по 12 листов, и тех и других по количеству — от 4 до 10 штук.

Обязательно обращайте внимание на плотность бумаги тетради. Если она будет слишком тонкой, то ребенок может сильно надавить на лист ручкой и случайно его порвать.

Обложки

Плотный материал, хорошо склеенные края, специальные липкие ленты, которые фиксируют обложку на разворотах — то, что определяет долговечность.

Дневник

Твердый переплет, плотная белая бумага внутри, и чтобы нравился ребенку. Вот, собственно, все требования к покупке школьного дневника в 1 класс, если школа не устанавливает своих.

Подставка для книг

Существует два типа подставок: переносные и стационарные. Первые — легкие, пластмассовые или металлические - часто просят купить для школы,

вторые — настольные, с креплениями и более тяжелые - для дома. Зачем нужны? Если обеспечить ребенка таким незамысловатым аксессуаром, то

можно быть уверенным, что процесс чтения проходит анатомически правильно.

Ранец

Не совершайте покупку самостоятельно: ребенку, а не вам ходить с этим портфелем минимум один год, а значит, малышу должен нравиться его первый важный аксессуар. Так же проверьте наличие светоотражающих элементов как на спинке ранца, так и на лямках спереди.

Сумка для обуви

В выборе мешка для сменки нет ничего сложного. Проверьте, крепкие ли лямки, постарайтесь подобрать влагоотталкивающий материал и прикиньте, какой дизайн 100% понравится вашему будущему школьнику или школьнице.

Собираемся на урок рисования

Казалось бы, что еще нужно на ИЗО кроме красок и альбома? Но не тут-то было.

Краски

Из акварельных лучше всего лежат на бумаге медовые. Большая палитра не нужна, достаточно 12 цветов.

Самый маленький набор гуашь — 6 баночек с черной белой, синей, зеленой, красной и желтой красками. Вот его-то как раз и нужно приобрести. Наборы по 12 и 24 оттенка первоклашке не требуются.

Кисти

Ориентируйтесь на материал, из которого сделана сама кисть. Натуральный ворс (например, белка или пони), форма классическая — круглая. На уроке должна быть тонкая кисточка, средней толщины и крупная, по размеру все не больше №9.

Стакан-непроливайка

Вы даже не представляете, сколько раз он спасет школьную форму ученика от случайных пятен и разводов. Крышка у стаканчика так прилегает к корпусу, что не откроется, если вдруг баночка упадет, но легко поддастся даже детской ручке. Выбрать непроливайку на одну секцию для воды или на две — решайте сами.

Альбом или бумага для рисования

Есть альбомы для рисования на скобках и на пружине, а есть отдельные листы в папках. В идеале стоит купить все-таки второй вариант: так исключаются неаккуратные попытки вырвать рисунок.

Брать объемные альбомы в школу не стоит, достаточно 8-12 листов.

Палитра

Попробуйте самостоятельно подержать палитру в руках, чтобы понять, будет ли удобно с ней ученику.

Что нужно для урока труда?

Клей

Обычный ПВА для основных работ, кисточки к нему и клей-карандаш для маленьких деталек.

Ножницы

Как бы ни привлекали, порой, милые ножнички в виде панд, лисят и медвежат, не поддавайтесь на дизайн. Хороший инструмент, пускай и детский, должен быть сделан все-таки из металла, без острых концов и иметь небольшие кольца для захвата. Длина лезвий до 12 см.

Пластилин

Крупные кусочки, наличие белого цвета и минимум 12 цветов — не скупитесь на оттенки. Лепка — это один из самых

творческих процессов в школе, и препятствовать развитию фантазии будет чистым преступлением. И не забудьте дощечку: пластилин часто бывает марким.

Одежду от пятен можно спасти при помощи фартука и рукавов.

Цветная бумага и картон

Односторонние и двусторонние, глянцевые и матовые, тонкие и плотные — рынок пестрит разнообразными вариантами. Какая именно бумага нужна всегда подскажет преподаватель, но ввиду частых поделок запаситесь несколькими вариантами. По цветовой гамме это 12 или 24 цвета.

Мебель для первоклассника

Помимо школьных будней, новоиспеченный школьник проводит много времени за выполнением домашних заданий, и чтобы учеба была в радость, важно подобрать правильную мебель.

Кресло

Главные характеристики, которые стоит учитывать при покупке детского стула для учебы домой это:

- Регулируемая спинка;

- Соответствие стандартам размеров согласно росту ученика;

- Повторение физиологического строения позвоночника и его поддержание;

- Надежная устойчивая конструкция.

Такой, казалось бы, необходимый элемент для взрослого человека как подлокотники, для ребенка не только не важен, но и может навредить осанке. Выбирая кресло (ведь иначе он будет буквально скатываться с сиденья).

Рабочий стол

Как правило, письменный стол, который покупают домой для школьника, совмещает в себе сразу несколько вариаций: это место и для выполнения уроков и для работы на компьютере. Дизайнов много, а основные характеристики одни и те же:

- Глубина пишущей поверхности от 60 см;

- Ширина стола — минимум 100 см;

- Место для ног — 45–50 см.

Для растущего ребенка большим плюсом будет покупка стола с регулируемой высотой, но если рассматривать обычные варианты, то отличной и выгодной альтернативой может стать подставка для ног.

Теперь разберемся, что пригодится ребёнку, который учиться в онлайн-школе, а от чего можно отказаться.

В традиционной школе обычно не возникает вопросов, какая канцелярия необходима. Но нужно ли приобретать тетради, бумажные учебники и атласы, если учишься в дистанционной школе?

Что нужно иметь дома для обучения?

Для наиболее эффективного обучения рекомендуется вести конспекты и пользоваться учебниками. Попробуем составить список, что необходимо ученикам на дистанционном обучении:

Тетради

Лучше всего в твёрдой обложке на кольцах со сменными блоками. В таких тетрадях удобно вести записи сразу по нескольким предметам.

Текстовыделитель

Выделяя цветом важные слова и понятия, лучше их запоминаешь — обучение становится эффективнее. А ещё так проще ориентироваться внутри конспекта.

Принтер

Большинство занятий обычно сопровождаются электронными конспектами и презентациями. Для экономии времени школьника их можно распечатывать и вклеивать в тетрадь с рукописными записями. Стикеры

Разноцветные наклейки, развешанные на рабочем месте, помогают запоминать английские слова, понятия, мотивационные цитаты, дату созвона с куратором и многое другое.

Учебники

Ученики предоставляются бесплатно - это электронные учебники издательства «Просвещение» и корпорации «Российский учебник». Приобретать бумажные версии необязательно, только если ребёнку нравится держать в руках книги.

Канцелярия

Ручки, карандаши, линейки и прочие принадлежности для уроков труда и рисования.

Как видите, семейное обучение, особенно при использовании онлайн-школы, не требует большого количества школьных принадлежностей, что позволяет экономить время и деньги.

И тёплая привычная обстановка хорошо сказывается на результатах обучения.



