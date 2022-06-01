Скандальный и эксцентричный Дали, социофобный Ван Гог и другие необычные художники

Об известных художниках можно найти огромное количество информации – как они жили, как творили свои бессмертные произведения. Многие обычно не задумываются об особенностях характера и образа жизни художника. А ведь некоторые факты из биографии или история создания той или иной картины являются порой весьма занимательными и даже вызывающими.

Сегодня расскажем вам о нескольких знаменитых художниках и об их необычных поступках.



Сальвадор Дали

Самый скандальный художник XX века. Он выходил на прогулку с муравьедом, вел лекцию в водолазном костюме и откровенно рассказывал в картинах о своих комплексах. Дали занимался живописью, скульптурой, дизайном и кино, то есть проявил себя абсолютно во всех видах искусств, но чаще всего мы вспоминаем о нем именно как о художнике. Даже те, кто не интересуются искусством, точно что-то о нем слышали. Но что делает его картины такими притягательными?

Живопись Сальвадора Дали – это поэзия ночных кошмаров и метаморфоз, приправленная шокирующими откровениями и размышлениями о войне, любимой Гале и призрачной грани между реальностью и галлюцинацией. За шестидесятилетнюю творческую карьеру он создал более 1500 произведений и разработал собственный стиль – параноидально-критический метод.

Несмотря на то что Дали обычно причисляют к сюрреализму, с этим направлением он триумфально порвал еще в 1936 г., после чего провозгласил свой знаменитый манифест:

"Сюрреализм – это я".

Источник вдохновения художника – его личные переживания, сокровенные желания и фобии. Его искусство – это честный разговор человека, который пытается понять самого себя. Для художника нет запретных тем, поэтому его картины часто кажутся скандальными и неприличными.

Символы Дали маниакально повторяются из картины в картину – это важная особенность его творчества. Художник открывает нам своё бессознательное и облекает его в понятные образы, которые с помощью метода свободных ассоциаций превращаются в нечто причудливое, нечто, отражающее его уникальный опыт. Нас подкупает его откровенность и способность предстать перед нами беззащитным.

Но что еще делает его картины такими популярными? Возможно, то, что он помогает нам заглянуть в пространство сна? Ведь кто из нас не пытался пересказать сюжет своего сна или описать те вещи, которые в нем появлялись? Это очень сложно, и сны от нас постоянно ускользают, стоит только открыть глаза.

Винсент Ван Гог

Родился художник в религиозной семье, принадлежащей к высшему среднему классу, в деревне Гроот-Зундерт, Голландия, 30 марта 1853 года. После долгих душевных исканий, занятий и путешествий он начал заниматься живописью без формального обучения. Его потрясающее описание пейзажей, натюрмортов, портретов и эскизов с их яркими цветами и субъективной перспективой произвело революцию в восприятии миром искусства. Он боролся с депрессией и психическими заболеваниями, параллельно создавая захватывающую вселенную образов. Жизнь и карьера Ван Гога - это бурное путешествие вечно конфликтующей и гениальной души.

Он создавал новый шедевр каждые 36 часов.

Несмотря на то, что он работал всего 10 лет - с 27 лет и до своей ранней кончины в 37 лет - Ван Гог был невероятно плодовитым. За эти годы Винсент Ван Гог создал более 2 тысяч произведений, из них около 860 — картины, написанные маслом, и еще множество рисунков и эскизов. На каждую работу он тратил всего 36 часов.

Он написал более 30 автопортретов.

Будучи неизвестным и бедным, Ван Гог не имел средств, чтобы оплатить работу модели, поэтому ему приходилось писать свои автопортреты. Ван Гог написал более 30 автопортретов. Написанные в разное время работы позволяют оценивать все трансформации души и творчества Ван Гога. Кроме того, чтобы сэкономить материалы, Ван Гог зачастую писал новые картины поверх старых. Интересно, сколько шедевров хранят известные полотна Ван Гога?

Ван Гог при жизни никогда не был знаменит как художник и постоянно боролся с бедностью. Пока он был жив, он продал только одну картину: «Красный виноградник», который Ван Гог продал за 400 франков всего за семь месяцев до смерти. Его самая дорогая картина «Портрет доктора Гаше» была продана в 1990 году за 148,6 миллиона долларов.

Одна из самых известных легенд о жизни Ван Гога касается истории об отрезанном ухе. На самом деле была отрезана только доля уха (мочка). Это произошло в Арле в Рождество 1888 года. Жаркий спор с Гогеном привел Ван Гога в такое безумие, что тот схватил бритву и изуродовал свое ухо. Очень знаменательно, что Ван Гог увековечил свою рану в одном из своих автопортретов.

После инцидента с перерезанным ухом Ван Гог был госпитализирован в близлежащую больницу. Как только он оправился от потери крови, его выписали. К сожалению, после этого он впал в глубокую депрессию. Художник вынужден был ночи проводить в больнице, а днем он писал картины. Краску живописец применял не только по назначению: в письмах к брату Тео Ван Гог признавался, что любил собрать остатки краски после завершения работы и съесть их. Это пристрастие сыграло с живописцем злую шутку: в красках содержался свинец, который даже в небольших количествах способен нанести непоправимый вред психическому здоровью человека.



Леонардо да Винчи

Великий Леонардо считал: жизнь слишком интересная, чтобы тратить время на сон! Гений спал примерно по 4 часа в сутки. Еще он обожал создавать секретные послания: писал письма задом наперед, чтобы читать их приходилось в зеркале.

Гений шифровал не только личные послания, но и записи об изобретениях. Возможно, мастер считал, что человечество еще не готово к такой информации — а значит, нужно спрятать все открытия в ребусах для будущих поколений.

Кроме того, Леонардо любил оставлять произведения незаконченными, ведь незаконченность подразумевает продолжение. Пока картина не дописана, она живет…

Леонардо был амбидекстром — в одинаковой степени хорошо владел правой и левой руками. Говорят даже, что он мог одновременно писать разные тексты разными руками. Однако большинство своих произведений он написал левой рукой справа налево



Пабло Пикассо

Полное имя Пикассо состоит из 23 слов: Пабло-Диего-Хосе-Франсиско-де-Паула-Хуан-Непомусено-Мария-де-лос-Ремедиос-Киприано-де-ла-Сантисима-Тринидад-Мартир-Патрисио-Клито-Руиз-и-Пикассо.

Когда Пабло Пикассо родился, акушерка посчитала его мертворожденным. Спас ребёнка его дядя, который курил сигары и увидев младенца, лежащего на столе, пустил дым ему в лицо, после чего Пабло заревел. Таким образом, можно сказать, что курение спасло Пикассо жизнь.

Первое слово художники было - PIZ, сокращенное от LAPIZ («карандаш» по-испански).

В ранние годы своей жизни в Париже Пикассо был настолько беден, что иногда был вынужден топить камин своими картинами вместо дров.

Пикассо носил длинную одежду, а также у него были длинные волосы, что было неслыханно для тех времен.



Анри Матисс

Анри Матисс страдал от депрессии и бессонницы, иногда рыдал во сне и просыпался с воплями. Однажды без всякой причины у него вдруг появился страх ослепнуть. И он даже научился играть на скрипке, чтобы зарабатывать себе на жизнь уличным музыкантом, когда потеряет зрение.

Многие годы Матисс жил в нужде. Ему было около сорока, когда он, наконец, смог самостоятельно обеспечивать семью.

Анри Матисс никогда не рисовал в картине скал, четких кристаллов домов, обработанных полей.

За последние 10 лет жизни ему был поставлен диагноз рак двенадцатиперстной кишки, и ему пришлось остаться в инвалидной коляске.

Эдвард Мунк

Мунку было всего пять лет, когда умерла от туберкулеза его мать, а затем он потерял и старшую сестру. С тех пор тема смерти не раз возникала в его творчестве и жизненный путь художника с первых же шагов заявлял себя как жизненная драма.

Его картина «Крик» – это самое дорогое произведение искусства, проданное на открытом аукционе.

Мунк был одержим работой и сам об этом говорил так: «Писать для меня — это болезнь и опьянение. Болезнь, от которой я не хочу отделаться, и опьянение, в котором хочу пребывать».

Поль Гоген

Художник родился в Париже, но детские годы провёл в Перу. Отсюда его любовь к экзотике и тропическим странам.

Гоген легко менял техники и материал. Увлекался он и резьбой по дереву. Часто испытывая материальные затруднения, он был не в состоянии купить краски. Тогда он брался за нож и дерево. Двери своего дома на Маркизских островах он украсил резными панелями.

Поль Гоген работал чернорабочим на Панамском канале.

Натюрморты художник писал в основном не прибегая к модели.

В 1889 году, основательно изучив Библию, он написал четыре полотна, на которых изобразил себя в образе Христа.



