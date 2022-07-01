Медицинский осмотр перед поступлением в ВУЗ: всё о необходимых справках

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Поступление в университет - это абсолютно новый и волнительный этап в жизни молодых людей, который также несет за собой груз бумажной волокиты. И требования прохождения медицинского осмотра и предоставления соответствующих справок - одно из обязательных условий. Поэтому прохождение медицинского осмотра абитуриентов избежать не получится. Давайте поговорим о том, как он проходит и что вам нужно делать.
Медосмотр при приеме в ВУЗ
Прием в вуз должен обязательно сопровождаться медосмотром. Абитуриенты должны в пакет документов вложить справку, на которой будет указываться подпись всех врачей. Такой медосмотр начинается с конца школы и может продолжаться целый месяц или даже дольше.
Чтобы студент прошел медосмотр, ему нужно перевести свою медицинскую карточку из детской поликлиники во взрослую. Взрослую поликлинику нужно узнать по месту регистрации. Найти вашу поликлинику можно с помощью портала «Госуслуги».
Также можете обратиться в платную клинику. Разницы между двумя вариантами почти нет. И в том и в другом случае вам придется заплатить определенную сумму, чтобы получить справку по форме 086-У.
Только в платной поликлинике сумма будет немного выше, но зато вам не придется стоять в многочисленных очередях и сдавать анализы строго по времени.
Медицинский осмотр абитуриента важен тем, что он показывает наличие заболеваний, передающихся другим людям. Если вовремя выявить болезнь, то можно вылечить ее без последствий. Поэтому врачи рекомендуют проходить медкомиссию каждый год.
Вместе со справкой абитуриенту необходимо приложить сертификат с подписью о всех сделанных прививках. А также справку с результатами флюорографии.
Медосмотр – это обязательное прохождение врачей и сдача анализов. В справке должно быть указано «здоров» с подписью всех врачей.
Кому нужна справка 086-У
Справка 086-У нужна всем абитуриентам очного отделения. Также необходимо будет получить справку некоторым поступающим на заочную форму обучения.
Посмотрите на официальном сайте вуза, какие справки вам нужны для поступления.
Так, для будущих спасателей, служащих в МВД и учителей понадобится гораздо больше справок, чем для других специальностей.
Также узнать больше о прохождении медосмотра вы можете у приемной комиссии или по горячей линии, указанной на сайте.
Список врачей и перечень анализов
Мы перечислим общий для всех список врачей и перечень анализов, которые входят в медосмотр.
Абитуриенту следует посетить:
Если у вас никогда не было проблем, то вам нужно будет лишь сдать анализы в наркологии и пройти тест в психиатрии.
В поликлинике вам также необходимо сдать общий анализ мочи и крови. Результаты анализа можно забрать через 1-2 дня.
Также до прохождения медосмотра вам необходимо сделать флюорографию. И уже с результатами вы можете идти в поликлинику.
Срок действия справки
Справка действует ровно 1 год. Если вы не поступите в нынешнем году, то, скорее всего, вы уже не успеете поступить с ней же в следующем.
Какие документы нужны для прохождения медицинского осмотра?
Для прохождения медицинского осмотра вам понадобятся:
Даже если вы принесли готовую справку перед поступлением в вуз, вам необходимо будет пройти медосмотр на первом курсе. Это необходимо, чтобы терапевт определил для вас группу на занятиях физкультурой.
Вас могут ограничить от некоторых занятий, либо вообще запретить вам заниматься спортом, либо отправят в группу абсолютно здоровых. Несмотря на то, что студент получает освобождение от физических нагрузок, он все равно должен присутствовать на занятиях и выполнять минимум упражнений.
Медосмотр 1 курса также подразумевает прикрепление студентов по желанию к студенческой поликлинике. Если вы приехали из другого города, то для вас это будет обязательным условием. Поэтому с собой обязательно нужно взять:
Обычно медосмотр – это день освобождения от пар и других занятий.
На первом курсе вас будут проверять досконально. Врачам необходимо выявить подтверждение вашим справкам абитуриента, либо опровержения. Поэтому обязательно возьмите с собой воду без сахара и газа, подготовьте бахилы.
Таким образом, медосмотр играет очень важную роль на 1 курсе. Это поможет определять вашу физическую группу для спортивных занятий и состязаний.
Медосмотр при приеме в ВУЗ
Прием в вуз должен обязательно сопровождаться медосмотром. Абитуриенты должны в пакет документов вложить справку, на которой будет указываться подпись всех врачей. Такой медосмотр начинается с конца школы и может продолжаться целый месяц или даже дольше.
Чтобы студент прошел медосмотр, ему нужно перевести свою медицинскую карточку из детской поликлиники во взрослую. Взрослую поликлинику нужно узнать по месту регистрации. Найти вашу поликлинику можно с помощью портала «Госуслуги».
Также можете обратиться в платную клинику. Разницы между двумя вариантами почти нет. И в том и в другом случае вам придется заплатить определенную сумму, чтобы получить справку по форме 086-У.
Только в платной поликлинике сумма будет немного выше, но зато вам не придется стоять в многочисленных очередях и сдавать анализы строго по времени.
Медицинский осмотр абитуриента важен тем, что он показывает наличие заболеваний, передающихся другим людям. Если вовремя выявить болезнь, то можно вылечить ее без последствий. Поэтому врачи рекомендуют проходить медкомиссию каждый год.
Вместе со справкой абитуриенту необходимо приложить сертификат с подписью о всех сделанных прививках. А также справку с результатами флюорографии.
Медосмотр – это обязательное прохождение врачей и сдача анализов. В справке должно быть указано «здоров» с подписью всех врачей.
Кому нужна справка 086-У
Справка 086-У нужна всем абитуриентам очного отделения. Также необходимо будет получить справку некоторым поступающим на заочную форму обучения.
- горное дело;
- ядерная физика;
- агроинженерия;
- педиатрия;
- психолого-педагогическое образование;
- ветеринария;
- технология общественного питания;
- испытание летательных аппаратов;
- транспортные средства;
- пожарная безопасность;
- гражданская безопасность;
- строительство и архитектура;
- эксплуатация железных дорог;
- радиотехника и электронная техника;
- поварское дело и некоторые другие.
Посмотрите на официальном сайте вуза, какие справки вам нужны для поступления.
Так, для будущих спасателей, служащих в МВД и учителей понадобится гораздо больше справок, чем для других специальностей.
Также узнать больше о прохождении медосмотра вы можете у приемной комиссии или по горячей линии, указанной на сайте.
Список врачей и перечень анализов
Мы перечислим общий для всех список врачей и перечень анализов, которые входят в медосмотр.
Абитуриенту следует посетить:
- Терапевта – он проверит ваш рост, вес, давление и температуру;
- Невропатолога – этот врач проверит ваши нервные окончания и рефлексы;
- Гинеколога (уролога) – врач проведет внешний осмотр и возьмет анализы;
- Офтальмолога – проверит ваше зрение;
- Отоларинголога – проверит уши и нос;
- Инфекциониста – проведет осмотр на наличие кожных заболеваний.
Если у вас никогда не было проблем, то вам нужно будет лишь сдать анализы в наркологии и пройти тест в психиатрии.
В поликлинике вам также необходимо сдать общий анализ мочи и крови. Результаты анализа можно забрать через 1-2 дня.
Также до прохождения медосмотра вам необходимо сделать флюорографию. И уже с результатами вы можете идти в поликлинику.
Срок действия справки
Справка действует ровно 1 год. Если вы не поступите в нынешнем году, то, скорее всего, вы уже не успеете поступить с ней же в следующем.
Какие документы нужны для прохождения медицинского осмотра?
Для прохождения медицинского осмотра вам понадобятся:
- Паспорт;
- Страховой полис;
- Справка о флюорографии;
- Сертификат о прививках.
Даже если вы принесли готовую справку перед поступлением в вуз, вам необходимо будет пройти медосмотр на первом курсе. Это необходимо, чтобы терапевт определил для вас группу на занятиях физкультурой.
Вас могут ограничить от некоторых занятий, либо вообще запретить вам заниматься спортом, либо отправят в группу абсолютно здоровых. Несмотря на то, что студент получает освобождение от физических нагрузок, он все равно должен присутствовать на занятиях и выполнять минимум упражнений.
Медосмотр 1 курса также подразумевает прикрепление студентов по желанию к студенческой поликлинике. Если вы приехали из другого города, то для вас это будет обязательным условием. Поэтому с собой обязательно нужно взять:
- Сертификат прививок (копия);
- Справку флюорографии – справка действительна 1 год;
- Результат анализа крови на МРП (микрореакция претипитации, определяющая наличие антител к возбудителю сифилиса в крови) – справка действительна всего 8 дней, Паспорт;
- Страховой полис;
- Пенсионное свидетельство.
Обычно медосмотр – это день освобождения от пар и других занятий.
На первом курсе вас будут проверять досконально. Врачам необходимо выявить подтверждение вашим справкам абитуриента, либо опровержения. Поэтому обязательно возьмите с собой воду без сахара и газа, подготовьте бахилы.
Таким образом, медосмотр играет очень важную роль на 1 курсе. Это поможет определять вашу физическую группу для спортивных занятий и состязаний.