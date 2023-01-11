Изменения в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ-2023

Стали известны изменения по ЕГЭ в 2023 году, которые коснутся контрольно-измерительных материалов (КИМ). С дальнейшей информацией рекомендуем ознакомиться как учащимся 10-11 классов, так и их родителям.

1) В части 1 экзаменационной работы изменён порядок следования заданий на основе микротекста (1–3).

2) В задании 2 (в КИМ 2022 года – задание 3) части 1 экзаменационной работы изменены формулировка, система ответов (множественный выбор) и спектр предъявляемого языкового материала.

3) Заданиям 3 (в КИМ 2022 года – задание 1), 21 и 26 части 1 экзаменационной работы присвоен статус заданий повышенного уровня с учётом расширения языкового материала, предъявляемого в указанных заданиях.

• Так, задание 3 (в КИМ 2022 года – задание 1) становится заданием не общелингвистического, а сугубо стилистического анализа текста.

• Задания 3 (в КИМ 2022 г. – задание 1), 21 и 26 разрабатываются в соответствии с расширенным и уточнёнными перечнем элементов стилистического анализа, перечнем пунктуационных правил и перечнем основных изобразительно-выразительных средства языка, представленными в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения ЕГЭ по русскому языку.

• Кроме того, в задании 26 изменена система оценивания (максимальное количество баллов уменьшено с 4 до 3).

4) В задании 4 части 1 экзаменационной работы изменены формулировка и система ответов (множественный выбор), расширен предъявляемый языковой материал (обновлён Орфоэпический словник).

5) В задании 5 части 1 экзаменационной работы расширен предъявляемый языковой материал (обновлён Словарик паронимов).

6) В задании 8 части 1 экзаменационной работы изменена система оценивания (максимальное количество баллов уменьшено с 5 до 3).

7) В задании 9 части 1 экзаменационной работы изменены формулировка и спектр предъявляемого языкового материала (задание по формату стало аналогичным орфографическим заданиям 10–12).

8) Изменена формулировка задания 27 части 2 экзаменационной работы; изменён максимальный балл по критерию К2 «Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста» (уменьшен с 6 до 5). Кроме того, в критериях К7 и К8 исключено понятие «негрубая ошибка».

9) Уточнены нормы оценивания сочинения при наличии фактической(-их) ошибки (ошибок); в связи с этим внесены коррективы в критерии К1, К2, К3, К12.

10) В критериях оценивания сняты ограничения на максимальный объём сочинения.

11) Изменён первичный балл за выполнение работы с 58 до 54.

Изменения в содержании КИМ отсутствуют.

В структуру КИМ внесены изменения, позволяющие участнику экзамена

более эффективно организовать работу над заданиями за счёт перегруппировки заданий по тематическим блокам. В начале работы собраны практикоориентированные задания, позволяющие продемонстрировать умение применять полученные знания из различных разделов математики при решении практических задач, затем следуют блоки заданий по геометрии, по алгебре и началам математического анализа.

Изменения в содержании КИМ отсутствуют. В структуру части 1 КИМ внесены изменения, позволяющие участнику экзамена более эффективно организовать работу над заданиями за счёт перегруппировки заданий по тематическим блокам. Работа начинается с заданий по геометрии, затем следует блок заданий по элементам комбинаторики, статистике и теории вероятностей, а затем идут задания по алгебре и началам математического

анализа.

1) В 2023 г. изменено расположение заданий в части 1 экзаменационной работы. Интегрированные задания, включающие в себя элементы содержания не менее чем из трёх разделов курса физики, которые располагались на линиях 1 и 2 в КИМ ЕГЭ 2022 г., перенесены на линии 20 и 21 соответственно.

2) В части 2 расширена тематика заданий 30 (расчетных задач высокого уровня по механике). Кроме задач на применение законов Ньютона (связанные тела) и задач на применение законов сохранения в механике, добавлены задачи по статике.

1) Изменён формат предъявления условия задания 23, ориентированного на проверку умения проводить расчёты концентраций веществ в равновесной системе: вместо табличной формы, предъявления количественных данных, все элементы будут представлены в форме текста.

2) Изменён порядок следования заданий 33 и 34.

3) Изменён уровень сложности заданий 9, 12 и 16: в 2023 году указанные задания будут представлены на повышенном уровне сложности.

1) В первой части КИМ добавлено одно задание. Соответственно с 28 до 29 увеличилось общее число заданий КИМ.

2) Задания содержательного блока «Система и многообразие органического мира» первой части экзаменационной работы представлены единым вариативным модулем (задания 9–12), состоящим из комбинации двух тематических разделов:

• «Многообразие растений и грибов» (два задания)

• «Многообразие животных» (два задания).

3) Задания содержательного блока «Организм человека и его здоровье» в первой части экзаменационной работы собраны в единый модуль, состоящий из 4 заданий (задания 13–16).

4) Задания с кратким ответом, проверяющие знания бактерий и вирусов, будут представлены в заданиях блока «Клетка и организм – биологические системы» (задания 5–8).

5) Из второй части работы исключена линия 24 на анализ биологической информации. Собран мини-модуль из двух линий заданий (задания 23 и 24), направленных на проверку сформированности методологических умений и навыков.

1) Число заданий увеличено с 19 в 2022 г. до 21. В работу включено задание на проверку знания фактов истории Великой Отечественной войны (8).

В работу включено задание на проверку умения сравнивать исторические события, процессы, явления (20).

2) Максимальный первичный балл увеличен с 38 в 2022 г. до 42.

3) Уточнены критерии оценивания ответов на задания 18 и 19 (по нумерации 2023 г.).

4) Время выполнения экзаменационной работы увеличено со 180 до 210 минут.

При формировании экзаменационных вариантов история Великой Отечественной войны будет проверяться не только заданиями 8 и 17 (по нумерации 2023 г.), но и широко представлена в других заданиях. Не менее 20% заданий экзаменационной работы будут включать в себя факты истории Великой Отечественной войны.

Изменений нет

1) Изменена формулировка задания 18.

2) Детализирована формулировка задания 25 и изменена система оценивания его выполнения. Максимальный балл увеличен с 4 до 6.

3) Максимальный балл за выполнение задания 3 уменьшен с 2 до 1 балла.

4) Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы изменён с 57 до 58 баллов.

1) Изменена формулировка задания 9: снято указание точного количества правильных ответов, которое теперь в зависимости от анализируемого произведения (фрагмента произведения) может варьироваться от 2 до 4 (ранее в задании требовалось выбрать 3 правильных ответа из 5 предложенных).

2) Уточнен критерий 1 «Соответствие теме сочинения и её раскрытие».

1) В экзаменационной работе 2023 г. сокращено с 20 до 18 количество заданий в разделе 3 «Грамматика и лексика».

2) Уменьшено максимальное количество баллов за выполнение заданий 1, 2, 10 и 11. Максимальный балл за верное выполнение каждого из заданий 1 и 11 стал равен 3 баллам, каждого из заданий 2 и 10 – 4 баллам.

3) Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы уменьшен со 100 до 86 баллов.

4) Уточнены формулировки задания 38 письменной части и задания 4 устной части, а также критерии оценивания задания 37 письменной части и задания 3 устной части.

В экзаменационную работу 2023 г. были внесены изменения в раздел 3 («Грамматика, лексика и иероглифика») и 5 («Говорение»).

В разделе 3 («Грамматика, лексика и иероглифика») экзаменуемым предлагается:

• В задании 17 заполнить пропуск в предложении подходящей лексической единицей;

• В задании 23 заполнить пропуск в предложении подходящей результативной морфемой;

• В задании 26 установить, какая последовательность расположения фрагментов предложения является верной с точки зрения грамматики;

• В заданиях 15, 16, 17, 18, 22, 23 выбрать правильный ответ из четырёх предложенных (количество вариантов ответов сокращено с пяти вариантов ответов до четырёх).

Вразделе 5 («Говорение) для более качественного решения коммуникативной задачи повышены требования к объёму ответа в задании 2 (с 8-9 до 10-12 фраз) и уточнена формулировка задания 3.

1) Задание 6 в 2023 году будет посвящено анализу алгоритма для конкретного исполнителя, определению возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов.

2) Задание 22 призвано привлечь внимание к параллельному программированию, технологиям организации многопроцессорных / многопоточных вычислений.

Это задание будет выполняться с использованием файла, содержащего информацию, необходимую для решения задачи.

Всем успешной подготовки и сдачи экзаменов!