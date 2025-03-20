9 Мая — День Победы. Это одна из самых значительных дат в российской истории, один из самых торжественных государственных праздников. Каждый год в этот день народ вспоминает тех, чье мужество и самоотверженность принесли победу над фашизмом в 1945 году.

9 Мая в 2025 году

9 Мая 2025 года будет отмечаться 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Гитлеровская Германия капитулировала 9 мая 1945 года. Это стало возможным только благодаря стойкости и сплоченности народов, давших отпор фашизму. Спустя десятилетия День Победы продолжает оставаться важной частью национальной культуры не только России, но и других стран, в которых проживают потомки тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войн.

День Победы ознаменовал окончание самой разрушительной войны в истории человечества. Миллионы людей отдали свои жизни ради приближения этого дня. Советский Союз заплатил самую страшную цену — потерял почти 27 млн человек.

История праздника 9 Мая

В начале мая 1945 года весь мир, затаив дыхание, ожидал капитуляции Германии. Было ясно, что это должно произойти со дня на день. Люди не отходили от радиоприемников, стараясь не пропустить долгожданную новость.

Но несмотря на очевидность разгрома, фашисты продолжали отчаянное сопротивление, и советским войскам приходилось вести бои за каждый дом Берлина. Во время Берлинской операции погибло более 78 тыс. советских солдат.

Подписание капитуляции состоялось во французском городе Реймсе. Но Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР И. В. Сталин потребовал подписать дополнительный документ, что и было сделано 8 мая в пригороде Берлина, Карлсхорсте. В Москве в это время уже наступило 9 мая.

В 2 час 10 минут по Московскому времени диктор Юрий Левитан объявил об окончании Великой Отечественной войны. На улицы городов хлынули ликующие толпы людей, которые плакали от счастья, обнимались и поздравляли друг друга. Специальным указом Президиума Верховного Совета СССР 9 Мая было объявлено праздником Победы.

Как праздновали 9 Мая в СССР

В СССР празднование Дня Победы проводилось на удивление скромно. С 1945 г. по 1947 г. этот день был выходным, а в 1948 г. его сделали рабочим, и так продолжалось до юбилейного 1965 года.

Концерты и салют в Москве 9 мая проходили ежегодно, а военным парадом отметили только 20-ую, 40-ую и 45-ую годовщины Великой Победы.

Ветеранам в юбилейные годы вручались медали, и каждый год выдавались небольшие подарочные наборы, которые в народе прозвали «пайками». В набор входили продукты (консервы, сахар, масло, бутылка водки), сувениры, посуда.

Традиции 9 Мая в России

Празднование Дня Победы имеет огромное значение для всех граждан РФ и бывших республик СССР. В Советском Союзе практически в каждой семье были участники Великой Отечественной войны, поэтому 9 Мая до сих пор воспринимается не только как государственный, но и как семейный праздник. Он объединяет людей разного возраста и социального статуса, подчеркивая единство народа.

С празднованием Дня Победы связано множество традиций, которые делают 9 Мая особенным и неповторимым. Соблюдая их, люди сохраняют связь с военным прошлым, чтят историю страны, укрепляют память о тех, кто своей героической смертью обеспечил всем остальным возможность жить на родной земле в свободном государстве, а не под фашистским гнетом.

Возложение цветов и минута молчания

Торжественные праздничные мероприятия в День Победы начинаются с возложения цветов у мемориалов или Вечного огня. Чаще всего для этой церемонии выбирают красные гвоздики. В народном сознании эти цветы символизируют стойкость и мужество. Букеты цветов и одежду людей часто украшают георгиевской лентой.

В возложении цветов принимают участие первые лица государства, а также простые граждане.

В 18 часов по московскому времени в стране объявляется Минута молчания в честь погибших во время Великой Отечественной войны — эта традиция была учреждена в 1965 году. Прерываются теле- и радиопередачи, все соблюдающие этот скорбный ритуал встают и, склонив головы, хранят молчание в течение минуты.

Парад

Военный парад — одна из самых красочных и торжественных составляющих официального праздника. В СССР кроме самого первого исторического Парада Победы в 1945 году, проводились юбилейные парады в 1965, 1985, 1990 годах. Затем в 1995 году по распоряжению президента РФ Бориса Ельцина парад стал проводиться ежегодно.

Современный парад Победы включает в себя три части:

Пешая — по Красной площади торжественным маршем проходят войска Московского гарнизона, курсанты военных училищ, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, сводные полки ВМФ. Моторизованная — совершается проезд военной техники различных подразделений: мотострелковых, танковых, ПВО, артиллерии, ракетных войск и других. Воздушная — выполняется пролет боевой авиации, в котором участвуют несколько десятков самолетов и вертолетов.

Парад проходит под музыкальное сопровождение. Центральным военным оркестром Министерства обороны исполняются мелодии песен военных лет и строевые марши.

Парад Победы имеет важное международное значение. Каждый год в Москву приезжают делегации иностранных государств, чтобы принять участие в торжествах, выразить уважение к памяти погибших и готовность сохранять историческую правду.

Акция «Бессмертный полк»

Впервые акция-шествие «Бессмертный полк» состоялась 9 Мая 2012 года в рамках одноименного общероссийского народного движения. Участники «Бессмертного полка» шли колонной, неся в руках фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Подобные шествия начали проводиться в разных советских городах начиная с 60-х годов прошлого века. В Российской Федерации движение оформилось и получило свое название «Бессмертный полк» в 2011 году в Томске. Организаторами акции-шествия стали журналисты Томской медиа-группы: С.Колотовкин, И.Дмитриев и С.Лапенков. 9 мая 2012 года по городу прошла колонна из 6 тысяч человек, а на специальном сайте были опубликованы истории ветеранов.

Уже на следующий год акция прошла в 15 городах России, среди которых были Москва и Санкт-Петербург. В 2014 году шествие «Бессмертного полка» проводилось не только в РФ, но и в Республике Беларусь, а также в Израиле.

В 2015 году во время празднования 70-летия Победы по Красной площади прошла колонна, состоявшая почти из полумиллиона человек. Среди них был и Президент РФ В. В. Путин.

В 2019 году акция охватила 115 стран и более 10 млн участников. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, реальное шествие не проводилось, а желающим предоставлялась возможность демонстрировать фотографии ветеранов на сайте «Бессмертного полка». В таком же формате акция прошла и в 2021 году, а также в 2023 и 2024 годах. Но в юбилейном 2025 году запланировано проведение традиционного шествия.

Салют

В России традицию отмечать крупные военные победы салютами ввел Петр I. После Октябрьской революции она была прервана, но возобновилась в 1943 году. Первый салют во время Великой Отечественной войны был дан в честь освобождения Орла и Белгорода. Затем, когда славные победы на фронтах стали учащаться, были введены три категории салютов:

I — освобождение столиц союзных республик и столиц иностранных государств, выход советских войск к границе — 324 орудия, 24 залпа;

II — освобождение крупных городов, успешное выполнение важных операций — 224 орудия, 20 залпов;

III — овладение важными сооружениями, взятие в окружение крупных вражеских группировок — 124 орудия, 12 залпов.

Иногда в один вечер производилось сразу несколько салютов. Например, 27 июля 1944 г. было дано сразу 5 салютов II степени.

Всего за время Великой Отечественной войны салюты гремели 354 раза. Каждый из них назначался особым приказом Верховного главнокомандующего. Только приказ о салюте в честь полного снятия блокады Ленинграда был подписан не И. В. Сталиным, а командующим Ленинградским фронтом Л. А. Говоровым.

Специальный салют в честь Победы над фашистской Германией производился из 1000 орудий, давших 30 залпов. Также в небе скрестились лучи 160 прожекторов.

После войны в СССР 9 Мая каждый год проводились праздничные салюты. Список городов, в которых должно было проводиться это мероприятие, утверждался приказом министра обороны. Традиция салютов не прерывалась даже в те годы, когда на Красной площади не проводился военный парад.

В 1995 году был принят Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Одно из его положений закрепляет ежегодное проведение 9 Мая военного парада и артиллерийского салюта. Порядок проведения салютов в городах-героях регулируется Федеральным законом «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы».

В последние годы праздничные фейерверки в честь Дня Победы устраиваются практически во всех российских городах. Самые грандиозные салюты традиционно проходят в Москве. Первые залпы производятся около 22 часов, в это время цветовая гамма фейерверков видна на небе в полном объеме.

Салютные установки и артиллерийские орудия размещаются в более чем 10 салютных точках, поэтому салют хорошо виден во всех районах столицы. Главные точки — Поклонная гора и Воробьевы горы.

Какие страны отмечают День Победы

День Победы над гитлеровской Германией отмечают во многих странах. Даты и названия праздника несколько отличаются друг от друга. Так, Дания и Нидерланды празднуют 5 мая освобождение от фашистской оккупации. В Норвегии 8 мая объявлено Днем ветеранов. В Великобритании этот день называют Днем Победы в Европе, но официальных торжеств по этому случаю не проводится. Германия отмечает День освобождения от нацизма, США — День памяти и примирения.

Заключение

Празднование Дня Победы — это символ национальной гордости и проявление благодарности и уважения к ветеранам. Этот день служит напоминанием о том, какие огромные жертвы были принесены ради мирного будущего. 9 Мая вдохновляет представителей молодого поколения на защиту Отечества.