Что такое hard skills и soft skills

Жесткие навыки

Что такое hard skills? Жесткие навыки представляют собой умения и знания, которые измеримы и могут быть усвоены, применены через практический опыт. Они специфичны для определенной профессии или области деятельности. Примеры хард навыков:

1. Программирование.

2. Бухучет и финансовый анализ.

3. Дизайн и графические программы (Photoshop, Illustrator).

4. Владение иностранными языками.

5. Машинное обучение и работа с данными.

Жесткие навыки играют ключевую роль в достижении успеха в карьере, так как они составляют основу технической компетенции специалиста.

Гибкие навыки

Гибкие (мягкие) навыки (soft skills) — это личные качества, которые оказывают влияние на взаимодействие с другими людьми и эффективность выполнения работы. Несмотря на «мягкость», эти навыки чрезвычайно нужны в профессиональной сфере. К ним относятся:

1. Коммуникация.

2. Лидерские качества.

3. Тайм-менеджмент.

4. Критическое мышление.

5. Креативность.

Гибкие навыки помогают эффективно сотрудничать, вести переговоры и адаптироваться к изменениям в карьере.

Чем отличаются soft skills и hard skills

Главное различие между этими навыками в том, что hard skills связаны с конкретными умениями в профессии, а софтскиллы — с личностными качествами и способностью работать с людьми.

Жесткие навыки конкретны, измеримы, им можно научиться и усовершенствовать через обучение. Гибкие навыки относительно абстрактны, менее осязаемы и больше основаны на личном опыте.

Hard skills определяют, что я умею делать, в то время как soft skills определяют, как я это делаю. Для успеха нужен синергетический эффект сочетания обоих типов навыков.

Что важнее — «мягкие» или «жесткие» навыки

Невозможно однозначно сказать, какие умения важнее — все зависит от специфики профессии и этапа карьеры. В идеале работник должен обладать сбалансированным набором hardskills и softskills.

Для технических и узкоспециализированных ролей на первый план выходят hard skills как базовые требования. Но для руководителей и менеджеров гибкие навыки критически важны для управления командой и взаимодействия с людьми.

По мере развития карьеры акцент смещается от жестких к гибким навыкам. Исследования показывают, что софт скиллы имеют большее влияние на успех на высших должностях и в топ-менеджменте.

Лучший подход — развивать и совершенствовать как жесткие, так и мягкие навыки для максимальной конкурентоспособности.

Как развивать soft и hard skills

Hard skills можно приобрести через формальное образование (университет, курсы, тренинги), участие в конференциях и семинарах, личную практику, получение сертификатов и лицензий, изучение книг по конкретным дисциплинам.

Гибкие навыки помогает развить такая деятельность, как:

1. Участие в совместных проектах, работа в команде.

2. Практика публичных выступлений и презентаций.

3. Курсы самопознания, коучинг по личностному росту.

4. Чтение литературы по психологии, общению.

5. Практика активного слушания и обратной связи.

6. Решение нетривиальных задач.

Важно регулярно тренировать и совершенствовать как soft skills, так и hard skills.

5 самых важных soft skills

Для каждого человека и компании список обязательных скиллов будет свой. Но в обобщенной практике наиболее важными считаются именно эти.

Коммуникативность

Эффективные коммуникации имеют ключевое значение для успеха. В карьере необходимо грамотно взаимодействовать как с коллегами, так и с партнерами. Умение четко выражать мысли, убедительно излагать идеи, а также внимательно выслушивать собеседника является залогом продуктивного сотрудничества и достижения поставленных целей.

Умение работать в команде

Способность слаженно работать в команде критически важна в современном деловом мире. Успешная командная работа требует внимания к мнениям и идеям коллег, готовности брать на себя руководящую роль при необходимости, умения делегировать задачи и давать адекватную обратную связь. Закрытость и нежелание прислушиваться к критике существенно затрудняют интеграцию в трудовой коллектив.

Умение справляться с трудностями

В любой деятельности неизбежно возникают сложные ситуации и нестандартные проблемы. Умение принимать взвешенные решения, применять критическое и логическое мышление, подходить к задачам творчески — бесценный навык. Зачастую для разрешения проблемы недостаточно имеющихся знаний, требуются гибкость и способность находить инновационные решения.

Публичные выступления

Навыки публичных выступлений высоко ценятся в деловой среде. Эффективное донесение информации во время презентаций, совещаний или переговоров требует уверенности, четкости изложения, логичного структурирования мыслей и понимания своей аудитории. Грамотный оратор способен убедительно излагать идеи, несмотря на давление ситуации.

Креативность

Творческий подход часто необходим для решения новых, беспрецедентных задач. Креативность позволяет правильно сформулировать проблему и найти нестандартные пути ее решения, выходя за рамки существующих практик. Способность генерировать инновационные идеи и создавать оригинальные концепции крайне востребована в современном, быстро меняющемся деловом мире.

Самые важные hard skills

Самые важные жесткие навыки различаются в зависимости от профессии. Но есть несколько универсальных компетенций, которые высоко ценятся почти везде. Что это?

1. Работа с данными, визуализация и анализ информации.

2. Кибербезопасность и защита данных.

3. Облачные технологии.

4. Управление проектами.

5. Продуктовый менеджмент и цифровой маркетинг.

6. Программирование и разработка ПО.

7. Финансовая и бизнес-аналитика.

8. Управление операциями и логистикой.

В работе и учебе важно развивать как soft skills, так и hard skills. То, какие именно навыки ценятся работодателями, зависит от конкретной должности. Овладев разными навыками, вы сможете качественно выполнять свои задачи, умело общаться, ясно выражать мысли, работать в команде и проявлять лидерские качества.

Как стать уверенным в себе и что делать, если ребёнок в себе не уверен

Уверенность в себе — это умение ценить и принимать себя, свои сильные и слабые стороны. Это качество важно не только для взрослых, но и для детей, поскольку оно влияет на все сферы жизни. Вот несколько рекомендаций, как развить уверенность.

Постоянно работайте над самопринятием. Осознавайте и цените свои таланты, способности и достижения. Концентрируйтесь на своих сильных сторонах, но также принимайте свои недостатки как области для роста.

Ставьте перед собой реалистичные цели в работе и личной жизни, делите большие задачи на маленькие шаги. Отмечайте даже небольшие победы — это будет повышать вашу уверенность.

Окружайте себя позитивными людьми, которые вас поддерживают и мотивируют. Избегайте токсичных отношений, которые разрушают самооценку.

Постоянно учитесь новому и выходите из зоны комфорта. Развитие новых навыков и преодоление страхов сделают вас увереннее.

Используйте позитивные утверждения и аффирмации для саморазвития, например: "Я ценный человек", "Я заслуживаю счастья" и т.п.

Следите за своим физическим здоровьем — правильное питание, физическая активность и полноценный сон тоже влияют на уверенность.

Если ребенок неуверен в себе, главное — создать благоприятную атмосферу, в которой он сможет развить позитивное самовосприятие и уверенность через понимание, поддержку и возможность пробовать новое. Это качество формируется годами, требует терпения, но очень важно для счастливой жизни.

Рекомендации:

1. Хвалите ребенка за старания и достижения, даже небольшие.

2. Будьте внимательными и принимайте его чувства.

3. Научите с оптимизмом справляться с критикой и ошибками.

4. Подбадривайте ребенка браться за новые задачи и пробовать войти в новый опыт.

5. Служите для него примером уверенного поведения.

Как вырастить успешного сына

Успехи детей помогают им развить уверенность в себе, мотивацию и стремление к саморазвитию. Пережитый в детстве позитивный опыт достижений закладывает основу для будущих побед и свершений, облегчает процесс личностного роста. Родителям важно поддерживать достижения ребенка в учебе, увлечениях и любых начинаниях, чтобы воспитать в нем здоровые амбиции и жажду самореализации.

Вот несколько советов, которые помогут воспитать успешного сына:

1. Поддерживайте его интересы и увлечения. Узнавайте, чем он увлекается, и поощряйте развитие этих интересов — записывайте в кружки, покупайте оборудование/литературу и т.д. Это поможет найти призвание и мотивацию.

2. Обучайте эмоциональному интеллекту. Учите сына распознавать и управлять эмоциями, проявлять эмпатию. Эти навыки очень важны для успеха в жизни.

3. Развивайте критическое мышление. Задавайте открытые вопросы, просите анализировать ситуации с разных сторон. Это поможет принимать взвешенные решения.

4. Учите строить отношения и работать в команде через игры, спорт и другие групповые активности. Социальные навыки необходимы.

5. Позволяйте ошибаться и учиться на ошибках в безопасной среде. Это закалит характер и научит извлекать уроки.

6. Помогите определить сильные стороны и слабости. Фокусируйтесь на развитии талантов и умений.

7. Воспитывайте настойчивость и стойкость перед трудностями своим примером. Научите не сдаваться.

8. По возможности знакомьте с успешными людьми из разных профессиональных сфер. Это вдохновляющие примеры для подражания.

Главное — создать среду, в которой сын сможет раскрыть весь свой потенциал и вырасти целеустремленным и успешным человеком.

Как пережить ограничения во время карантина

Всемирная пандемия добавила нам новый опыт работы, который не всем пришелся по вкусу. Сейчас компании все чаще отправляют своих работников на карантин и удаленную работу при малейших подозрениях на болезнь. Да и никто не застрахован от повторения пандемии, поэтому хотим мы этого или нет, но нам придется научиться жить с новой реальностью.

Периоды карантина и изоляции вызывают стресс и беспокойство. В это нелегкое время важно сохранять позитивный настрой и заботиться о своем физическом и психическом здоровье. Вынужденное заточение и резкие перемены в привычном укладе жизни могут давить психологически. Однако соблюдая несколько правил, можно существенно облегчить этот период:

1. Соблюдайте распорядок дня и режим сна, чтобы сохранить привычный режим.

2. Регулярно выполняйте физические упражнения, даже дома.

3. Ограничьте просмотр негативных новостей, отвлекитесь на хобби.

4. Поддерживайте социальные связи онлайн, говорите с близкими.

5. Практикуйте расслабляющие техники: медитацию, дыхательные практики.

6. Заботьтесь о сбалансированном питании и водном балансе.

7. Если есть сад/балкон, проводите время на свежем воздухе.

8. Настройте удобное рабочее место, если работаете из дома.

9. Проявляйте сочувствие к себе и другим в это трудное время.

Главное — сохранять позитивный настрой, заботиться о себе и перестраивать режим под новые условия.