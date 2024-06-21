Министры «Дома Знаний» хорошо потрудились в этом году и заслужили самую высокую оценку!

Большой вклад в интерес ребят к обучению внесло Министерство образования. Оно делало все, чтобы обучение одноклассников было комфортным и добавило новых знаний! Всей командой они помогали классу преодолеть трудности, искали сильные и слабые стороны учащихся и поддерживали их. Такая помощь улучшила оценки, ученики торопились поделиться своими успехами друг с другом. Вместе с тьюторами, учителями, завучем и директором ученики провели семинары и видеовстречи для того, чтобы обучение с каждым днем становилось легче и интереснее. А еще ученики стали использовать в обучении игры! Благодаря им уроки стали такими веселыми, что ученики не хотели уходить на перерыв! Команда работала над тем, чтобы ни один ученик не остался со своей проблемой один на один. “«Как только ученики ощутили поддержку, их оценки сразу стали гораздо выше, а класс стал дружнее, активнее и общительнее» - сказала Сабина, министр образования онлайн-школы «Дом Знаний».