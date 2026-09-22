Арифметическая прогрессия — это числовая последовательность, в которой каждый следующий член получается прибавлением одной и той же разности к предыдущему. Разность арифметической прогрессии обозначается буквой d. Первый член прогрессии имеет номер 1. Формула n-го члена прогрессии выглядит так:

aₙ = a₁ + (n − 1)·d

Основные свойства:

любой член прогрессии (кроме первого и последнего) равен среднему арифметическому соседних с ним членов;

сумма первых n членов вычисляется по формуле Sₙ = (n/2)·(a₁ + aₙ).

Пример: 2, 5, 8, 11… Здесь разность прогрессии равна 3. Зная первый член и разность, легко найти любой последующий член.

Арифметическая прогрессия изучается в школе на уроках алгебры. Рассмотрим, как определить, является ли последовательность арифметической.

Определение числовой последовательности

Числовая последовательность — это упорядоченное множество чисел, где каждому номеру соответствует определённое значение. Например: 1, 4, 7, 10… Здесь каждый следующий член получается по чёткой закономерности.

Арифметическая прогрессия — частный случай такой последовательности. Разность арифметической прогрессии постоянна. Члены прогрессии сохраняют постоянную разность на всём протяжении.

Основные виды:

Возрастающая — каждый член больше предыдущего. Убывающая — каждый член меньше предыдущего. Стационарная — все члены равны.

Чтобы узнать, является ли данная последовательность арифметической, достаточно проверить разность между соседними членами. Если разность одинакова, то перед нами арифметическая прогрессия.

Определение арифметической прогрессии

Арифметической прогрессией называют последовательность, в которой разность между любыми двумя соседними членами постоянна. Эта постоянная величина называется разностью арифметической прогрессии.

Член арифметической прогрессии можно найти, если известны первый член и разность. Формула общего члена прогрессии позволяет вычислить значение на любом месте.

Рассмотрим таблицу для наглядности:

Номер члена Значение 1 a₁ 2 a₁ + d 3 a₁ + 2d

На каждом этапе прогрессия увеличивается (или уменьшается) на один и тот же шаг d. Члены прогрессии сохраняют постоянную разность. У арифметической прогрессии разность всегда одна и та же.

Чтобы определить вид прогрессии, достаточно взять любые три члена подряд. Если разность одинакова, перед нами арифметическая прогрессия. Арифметическую прогрессию необходимо уметь отличать от геометрической. Знаменатель характерен только для геометрической прогрессии.

Свойство арифметической прогрессии

Главное свойство арифметической прогрессии состоит в том, что каждый член является средним арифметическим двух соседних. Это означает: если взять любой член прогрессии, то он равен полусумме предыдущего и следующего.

Способ проверки прост. Запишем три члена подряд: a, b, c. Тогда 2b = a + c. Если равенство выполняется, перед нами арифметическая прогрессия.

Дополнительные свойства:

сумма членов, равноотстоящих от концов прогрессии, постоянна;

разность арифметической прогрессии можно найти, зная любые два члена и их номера.

Член прогрессии на позиции n вычисляется быстро. Прогрессия имеет постоянный шаг. Разность арифметической прогрессии помогает решать задачи. Важно помнить: прогрессия начиная с первого члена подчиняется одной закономерности.

Проверьте сами на примере 3, 7, 11, 15. Здесь каждый средний член прогрессии подтверждает правило.

Формула n-го члена арифметической прогрессии

Формула n-го члена арифметической прогрессии записывается так: aₙ = a₁ + (n − 1)·d. Здесь aₙ — искомый член прогрессии, a₁ — первый, d — разность арифметической прогрессии, n — порядковый номер.

Чтобы найти нужный член, подставляем известные значения в формулу. Получаем результат сразу.

Пример расчёта:

Дано: a₁ = 5, d = 3, n = 10. a₁₀ = 5 + (10 − 1)·3 = 5 + 27 = 32.

Член арифметической прогрессии на десятом месте равен 32. Прогрессия начиная с любого номера подчиняется этой формуле. Разность арифметической прогрессии всегда умножается на (n − 1). Формулу необходимо применять аккуратно. Зная разность, можно быстро вычислить любой элемент. n-й член прогрессии находится без перебора всех предыдущих.

Сумма первых n членов арифметической прогрессии

Сумма первых n членов арифметической прогрессии находится по формуле Sₙ = n/2 · (a₁ + aₙ). Здесь aₙ — последний член прогрессии. Другое выражение: Sₙ = n/2 · (2a₁ + (n − 1)·d).

Нужно знать первый член и разность арифметической прогрессии либо первый и последний. Тогда сумма вычисляется напрямую.

Пример:

a₁ = 2, d = 4, n = 5

a₅ = 2 + 4·4 = 18

S₅ = 5/2 · (2 + 18) = 50

Член прогрессии на пятом месте равен 18, а сумма равна 50. Прогрессия имеет постоянный прирост, поэтому сумма растёт предсказуемо. Разность арифметической прогрессии входит в обе формулы. Сумму необходимо считать аккуратно, подставляя верные значения. Зная разность, можно избежать ошибок. Решение занимает несколько минут.

Формулы арифметической прогрессии

Основные формулы арифметической прогрессии сводятся к двум. Первая — для нахождения n-го члена: aₙ = a₁ + (n − 1)·d. Вторая — для суммы: Sₙ = n/2 · (a₁ + aₙ).

Существует и общий вид через разность: Sₙ = n/2 · (2a₁ + (n − 1)·d). Обе формулы работают одинаково.

Кратко в таблице:

Что ищем Формула Член прогрессии aₙ = a₁ + (n − 1)·d Сумма членов Sₙ = n/2 · (a₁ + aₙ)

Прогрессия имеет постоянный шаг d. Член арифметической прогрессии находится за один шаг. Разность арифметической прогрессии входит в каждую формулу. Эти выражения необходимо применять на практике. Зная разность, можно решать задачи без перебора. Теперь любое значение вычисляется быстро.

Чем арифметическая прогрессия отличается от геометрической

Арифметическая прогрессия отличается от геометрической главным образом характером изменения членов. В арифметической каждый следующий член получают прибавлением постоянной разности. В геометрической каждый следующий член получают умножением на постоянный знаменатель.

Основные различия:

у арифметической прогрессии разность постоянна;

у геометрической прогрессии знаменатель постоянен;

сумма арифметической прогрессии растёт линейно, геометрической — показательно.

Понятие разности характерно только для арифметической прогрессии. Знаменатель применяется исключительно в геометрической.

Член арифметической прогрессии растёт равномерно. Член геометрической прогрессии растёт пропорционально. У прогрессий разный закон построения.

Виды прогрессий необходимо различать с первых шагов изучения. Разность сразу показывает тип последовательности. Разность арифметической прогрессии никогда не путают со знаменателем.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое арифметическая прогрессия?

Арифметическая прогрессия — это последовательность, где каждый следующий член получают прибавлением постоянной разности. Прогрессия имеет фиксированный шаг d.

2. Как найти n-й член прогрессии?

Используем формулу aₙ = a₁ + (n − 1)·d. Член арифметической прогрессии вычисляется напрямую. Подставляем известные значения и получаем ответ.

3. Как посчитать сумму первых n членов?

Воспользуемся формулой Sₙ = n/2 · (a₁ + aₙ). Для этого необходимо знать оба крайних члена.

4. Чем отличается от геометрической?

В геометрической прогрессии используют знаменатель, а не разность. У арифметической прогрессии разность всегда постоянна.

5. Где применяется?

В школьной программе алгебры, при решении задач и в повседневных расчётах. Зная разность, можно быстро находить нужные значения членов прогрессии.