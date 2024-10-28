Второй по величине океан Земли простирается от Арктики до Антарктиды и от Америки до Африки. По меридиану протяженность составляет около 13 тыс. км — это наибольшая меридиональная протяженность среди земных океанов. Ученые разделяют океан на Северную Атлантику и Южную Атлантику — в этих областях сформированы собственные течения, оказывающие сильное влияние на погоду на планете.

Строение дна

Океанское дно Атлантики представляет собой сложную систему подводных хребтов, котловин и впадин. Самые заметные геологические структуры:

Срединно-Атлантический хребет;

ложе;

континентальные окраины.

Срединно-Атлантический хребет проходит практически вдоль всего дна примерно посередине между Африкой и Америкой. Он разделяет ложе на две почти равные части.

Высота подводных гор настолько велика, что вершины некоторых из них поднимаются над поверхностью воды. Так, Исландия — это часть Срединно-Атлантического хребта.

На хребте находится множество разломов и больше сотни вулканов. Самый активный вулкан хребта — Гекла. Находится в Исландии. Высота — 1491 м.

Климат и течения

Океан простирается от Северного Ледовитого океана до Антарктиды, проходя через экватор. Поэтому его климат варьируется от экваториального до арктического. Самая южная часть океана холоднее, чем самая северная.

В Атлантике существует несколько теплых и холодных течений. Гольфстрим несет теплые воды из Карибского моря к Западной Европе. Холодные Лабрадорское и Бенгельское течения сильно понижают температуру воды и воздуха.

Органический мир