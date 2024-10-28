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Второй по величине океан Земли простирается от Арктики до Антарктиды и от Америки до Африки. По меридиану протяженность составляет около 13 тыс. км — это наибольшая меридиональная протяженность среди земных океанов. Ученые разделяют океан на Северную Атлантику и Южную Атлантику — в этих областях сформированы собственные течения, оказывающие сильное влияние на погоду на планете.
Строение дна
Океанское дно Атлантики представляет собой сложную систему подводных хребтов, котловин и впадин. Самые заметные геологические структуры:
- Срединно-Атлантический хребет;
- ложе;
- континентальные окраины.
Срединно-Атлантический хребет проходит практически вдоль всего дна примерно посередине между Африкой и Америкой. Он разделяет ложе на две почти равные части.
Высота подводных гор настолько велика, что вершины некоторых из них поднимаются над поверхностью воды. Так, Исландия — это часть Срединно-Атлантического хребта.
На хребте находится множество разломов и больше сотни вулканов. Самый активный вулкан хребта — Гекла. Находится в Исландии. Высота — 1491 м.
Климат и течения
Океан простирается от Северного Ледовитого океана до Антарктиды, проходя через экватор. Поэтому его климат варьируется от экваториального до арктического. Самая южная часть океана холоднее, чем самая северная.
В Атлантике существует несколько теплых и холодных течений. Гольфстрим несет теплые воды из Карибского моря к Западной Европе. Холодные Лабрадорское и Бенгельское течения сильно понижают температуру воды и воздуха.
Органический мир
Животный и растительный мир океана чрезвычайно богат. Основу пищевых цепочек составляют микроскопические организмы, образующие планктон. Видовое разнообразие рыб насчитывает более 20 тысяч видов. Также в океане обитают все виды морских млекопитающих, включая голубых китов — крупнейших животных планеты.
Кораллов в Атлантике довольно мало. В основном они сосредоточены в Карибском море.
Использование человеком
Атлантика играет одну из ключевых ролей в мировой экономической системе. Водный путь соединяет страны Европы, Америки и Африки, обеспечивая возможность международного торгового обмена. Через Атлантику проходит почти четверть мирового морского транспорта.
Каждый год в Атлантическом океане вылавливается более трети добываемой в мире рыбы и морепродуктов. Здесь ловят сельдь, треску, скумбрию, камбалу, путассу, тунца, креветок, кальмаров.
На шельфах находятся богатые месторождения нефти, природного газа, железа, фосфоритов, марганца. Активнее всего разработки ведутся в нефтегазоносном бассейне Мексиканского залива и в бассейне Маракайбо.
Вопрос — ответ
Приведем несколько интересных числовых данных.
Какова площадь Атлантического океана?
Около 92 млн км2, при этом почти 16% площади приходится на заливы и моря. Без морей площадь составляет около 85 млн км2.
Какая самая глубокая точка Атлантического океана?
В желобе Пуэрто-Рико (19°50’09’’ с. ш. 66°45’16’’ з. д.) глубина достигает 8742 м.
Какие страны омываются водами океана?
Побережья Атлантического океана находятся на всех континентах, кроме Австралии. Такие моря, как Черное, Средиземное, Карибское, Балтийское входят в систему бассейнов Атлантического океана, поэтому, строго говоря, его воды омывают побережья Российской Федерации, Польши, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Турции, Хорватии, Болгарии, Египта, Туниса, Чили, Венесуэлы, США, Канады, Мексики и других стран. Всего этот океан омывает 133 страны, а также заморские и островные территории.
Выводы
Атлантический океан — важнейшая экосистема, оказывающая огромное влияние на жизнь всей планеты. В этом океане зарождаются мощнейшие ураганы, в нем протекает самое длинное течение Гольфстрим, здесь вылавливается почти 40% мирового улова рыбы. Сохранение природных ресурсов этого океана должно оставаться одной из приоритетных задач для всего человечества.