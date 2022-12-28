Сотрудники АНОО «Дом Знаний» провели тренинг для детей из социально-реабилитационного центра

Сегодня в Махачкале в стенах социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних были проведены тренинги для целевых групп по психолого-педагогическому сопровождению.

Программы мероприятий были заранее подготовлены сотрудниками кафедры психологии АНОО «Дом Знаний» с учетом особенностей детей, находящихся в центре.

Для детей время пролетело весело и с пользой. После тренингов дети делались своими эмоциями и давали обратную связь по мероприятию.

Также была достигнута договоренность с руководством центра о проведении дальнейших тренингов по курсу Профориентация.