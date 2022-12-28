Баннер с акцией
Дом знаний
Категория
Общие темы

Сотрудники АНОО «Дом Знаний» провели тренинг для детей из социально-реабилитационного центра

5 минут чтения
preview_image

Содержание

    Сегодня в Махачкале в стенах социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних были проведены тренинги для целевых групп по психолого-педагогическому сопровождению.
    Программы мероприятий были заранее подготовлены сотрудниками кафедры психологии АНОО «Дом Знаний» с учетом особенностей детей, находящихся в центре.
    Для детей время пролетело весело и с пользой. После тренингов дети делались своими эмоциями и давали обратную связь по мероприятию.
    Также была достигнута договоренность с руководством центра о проведении дальнейших тренингов по курсу Профориентация.
    ← Все посты
    ;

    Определи свои интересы и способности

    Получи рекомендации по предметам, которые помогут тебе добиться успеха
    People