Роботы захватывают мир? | Роботы-доставщики, города роботов и прочий беспредел

Каждый из нас в детстве мечтал иметь собственного робота, который делал бы за нас все дела по дому. Но с каждым днём люди всё больше и больше осознают, что скоро наш мир буквально «захватят» роботы. Казалось бы, это же будет нескоро, зачем так волноваться? Но на самом деле, небольшие изменения происходят уже сейчас, просто мы их не замечаем…

Ярким примером этого является гость нашей программы — робот-доставщик Яндекс.

В 2019 году появился необычный робот от компании Яндекс. Он был на шести колёсиках, около полуметра в высоту, чем-то напоминал луноход. Робота назвали «Яндекс ровер» — это робот для перевозки небольших грузов. На стадии тестирования его работа заключалась в перевозке документов или мелких пакетов, а позже, уже после пройденных проверок, его стали использовать для доставки еды.

В 2021 году Яндекс выпустил роботов третьего поколения модели R3. Их можно встретить в Москве, США, а также в научном городке Иннополис, находящимся в Республике Татарстан, недалеко от Казани. В Иннополисе почти всё население — IT-специалисты, здесь Яндекс роверов используют в университетах для перевозки еды в общежития студентов.

В основании робота — алюминиевая, изготовленная путём сварки, рама. На раму крепятся основные детали. Грузовая корзина целиком вынимается из робота, благодаря этому вся электроника достаётся сразу, это очень удобно для ремонта.

Как рассказывает человек, работающий в компании Яндекс, робота первого поколения компания выпустила 7 ноября 2019 года. На протяжении двух поколений, специалисты наблюдали и улучшали робота, так что в третьем поколении стало гораздо легче и проще пользоваться Яндекс ровером.

Комментарий от специалиста Yandex Self-Driving Group:

«Мы изменили многое в третьем поколении нашей модели. Робот стал больше и вместительнее. Теперь можно перевозить до 20 кг полезного груза в отсеке объёмом 60 л и три двухлитровые бутылки кока-колы.»

Ровер абсолютно не зависит от человека. Это-то и пугает большинство людей, ведь их никто не контролирует. У ровера есть два радара по бокам, а ещё много камер, за счёт чего он видит окружающий мир на 360 градусов.

Так как роверов стали использовать для перевозки еды, роботов запрограммировали так, чтобы они могли самостоятельно «переезжать» дорогу, без риска образовать аварию. В этом им очень помогают камеры и радары. На светофорах, с помощью центральной камеры, через которую робот видит окружающую обстановку, он ждёт, когда загорится зелёный, и только тогда переезжает дорогу. Также, у роверов есть лидар – это прибор, находящийся над центральной камерой, он обрабатывает скопление красных точек, из которых образуется полноценная картина окружающего.

Чтобы проехать бордюры, у роверов предусмотрены специальные колёса, которые имеют подвижную перегородку между собой. За счёт этого, роверы могут подниматься и спускаться по бордюру без повреждений.

Работают роверы на электричестве. До этого у них была батарея, которую нужно было заряжать, но в третьем поколении всё изменилось — теперь батарея съемная, её можно быстро поменять, не тратя много времени.

Комментарий от специалиста Yandex Self-Driving Group:

«Роботы первого поколения работали 3,5 часа без подзарядки. Потом мы установили процессоры ARM, и время работы увеличилось до 7 часов. R2 (робот второго поколения) за счёт оптимизации электроники работали 10 часов. А третье может ездить 8 часов, зато батарейку можно заменить за несколько секунд — робот сразу же поедет доставлять дальше.».

У Яндекс роверов третьего поколения есть специальная крышка, которая открывается и закрывается только после команды заказчика. Таким образом, никто не сможет своровать вашу еду из робота.

В самом начале работники компании Яндекс давали названия своим роботам из мультсериала «Футурама», однако количество роботов возрастало с каждым днём, и было принято решение давать роверам имена выдающихся учёных — Менделеева, Сахарова и т.д. Но эта идея также не увенчалась успехом, и разработчикам пришлось называть их однотипно: А-076 и А-073, например.

«Для чего нужны роверы?» — спросите вы. — «Отнимать работу у курьеров?»

Как говорят работники компании Яндекс, за последние годы потребность в доставке еды значительно возросла. Сначала это было вызвано карантином, а затем люди просто стали лениться готовить себе дома или попросту не успевали. Представьте, человек работает с девяти утра до девяти вечера, он приходит домой уставшим и на готовку у него просто не остаётся сил. Тогда он, разумеется, заказывает еду.

Что по поводу отнимания работы у курьеров, то наоборот, сейчас есть большая необходимость в курьерах. Но на все заказы доставщиков не хватает, поэтому и решили создать роверов.

Однако, роботы ездят примерно со скоростью человека, обычно 5-8 км/ч. Поэтому огромного выигрыша в производительности от ровера ждать не стоит.

«Тогда в чём же их смысл?»

Допустим, курьер доставляет десять заказов за полчаса. А если к каждому курьеру добавить по одному Яндекс роверу, то пять заказов каждый доставит за пятнадцать минут. Роверы уменьшают время, затраченное на доставку заказов, и в этом их преимущество.

Комментарий от специалиста Yandex Self-Driving Group:

«Суммарно три поколения роботов уже доставили 60 тысяч заказов. Сборка третьего поколения идёт полным ходом — каждый день появляются новые R3. Будут ли новые поколения роботов? Вполне возможно. Мы постоянно анализируем удобство нашего сервиса рободоставки для пользователей и смотрим, что можно улучшить, так что выходом третьего поколения работа не заканчивается, а только начинается.»

До сих пор некоторые люди против таких «обновлений». Зачастую они руководствуются тем, что «это опасно для жизни обычных людей, вдруг роботы восстанут против человечества, тогда нам всем придёт конец». Я не отрицаю, что, возможно, так и будет, но стоять в начале прогресса и развернуться — это то же самое, что проиграть.

«Прогресс только ради прогресса поощрять нам не следует», — сказала Долорес Амбридж из пятой книги о Гарри Поттере. И я с ней в корне не согласна.

Если есть возможность что-то изменить, улучшить нашу жизнь — надо воспользоваться этим шансом. И даже если это в итоге окажется плохой идеей — это не значит, что нужно останавливаться, нужно просто что-то изменить и попробовать снова.

«Только настойчивость приводит к цели», — утверждал немецкий поэт Фридрих Шиллер.

Как приняли Яндекс роверов любители фастфуда?

Вот несколько комментариев от пользователей:

«Это всё скорее имиджевый продукт, кожаный мешок бегает быстрее и препятствия преодолевает лучше, и расходов с ним меньше. Робот этот в ночной доставке может будет востребован, а так больше похоже на инновации ради инноваций.».

Ответ представителя Yandex Self-Driving Group:

«Живых курьеров уже не хватает. И дальше будет не хватать еще больше. Одна половина человечества будет возить посылки второй половине. Если только не научиться масштабироваться. Для этого и нужны роботы.»

Комментарий от пользователя:

«А есть ли смысл управлять ровером удаленно с помощью пульта? Может тогда увеличится процент успешных доставок или нет? Аналогично про связь с клиентом или людьми по дороге, нет ли в этом необходимости? Потому что по курьерскому опыту скажу, что часто требуются непростые уточнения, чтобы добраться до клиента по карте, к примеру если территория у дома огорожена.

Хотелось бы, чтобы курьеров переквалифицировали в операторов.»

Ответ представителя Yandex Self-Driving Group:

«Если ровер сталкивается с какой-то непреодолимой проблемой в пути — он может запросить помощь удаленного оператора. Один оператор приглядывает сразу за несколькими роботами, но он не управляет ими с пульта.»

Комментарии от пользователей:

«А "спасибо" научите говорить?»

«В этом году в Иннополисе такой робот смело кинулся мне под колеса. На дороге мой автомобиль был единственным. Пешеходный переход был нерегулируемым. Тормозил я активно и почти в пол. Почему я должен пропускать тележку с колесами на пешеходном переходе - я не понял, списал на особенности Иннополиса.»

«Выбирая между сотнями тысяч азиатских, плохо говорящих на русском языке, курьеров и роботами, я выберу роботов. Банально, но робот найдет меня быстрее. Или я – робота.»

«В условиях нашего общества этот проект невозможен, ибо как сказали выше, его или сломают, или украдут.»

«Если тебе нужно спускаться и выходить из подъезда, чтобы забрать еду, то в чем тогда смысл? Легче заказать обычного доставщика, который дойдет до двери квартиры и даст тебе твою еду, так еще и доставщики сейчас на великах и электронных самокатах, и эта тележка медленнее их в несколько раз.»

«Мне кажется, проект либо не доведут до конца, либо он очень быстро загнется.»

В общем, общество разделилось на два лагеря: одни считают, что Яндекс роверы — это наше будущее, другие против нововведений и предпочитают обычных курьеров.

На самом деле, действительно удобнее, когда курьер доставляет еду прямо вам в квартиру. Например, вы заболели, и выходить на улицу, даже в подъезд, вам очень не хочется. Но Яндекс роверы просто не могут на своих маленьких колёсиках открыть дверь подъезда и довезти вам еду. В этом, наверное, их самый главный минус.

Но, с другой стороны, роботам не нужно платить зарплату, они будут более пунктуальными, чем курьеры. Также, роверы могут работать как днём, так и ночью, просто надо вовремя менять им батарею. Так что, тут и правда есть две стороны, обе из которых имеют место быть.

А вы как считаете, роботы-доставщики — наше будущее или страшный кошмар?

Автор: Луиза Салихова