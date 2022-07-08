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Что такое методика Монтессори?

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Содержание

    Начало двадцатого века буквально разделило историю человечества на до и после, ведь жизнь претерпела невероятные изменения и требовала новых моральных ориентиров, подходов к образованию и воспитанию и организации труда и отдыха. Это был период смелых экспериментов и удивительных открытий. Несмотря на все социальные потрясения люди двадцатого века стали свободнее и прогрессивнее, а значит и воспитание и образование должно было сильно измениться, ведь малышам предстояло расти в совершенно новом мире.
    Наблюдения и нововведения итальянского врача Марии Монтессори стали настоящим прорывом в педагогике, так как её подход одновременно имел как хорошую теоретическую основу, так и блестящие результаты на практике. Далее в статье постараемся раскрыть все основные особенности Монтессори образования и обсудим для каких детей занятия по методике Монтессори подходят лучше всего.
    Основные методы Монтессори.
    Чтобы кратко изложить основные идеи метода Марии Монтессори важно сперва объяснить, на каких убеждениях основывается подход:
    • Ребенок развивается, следуя своим естественным интересам и благодаря опыту, самостоятельно полученному на их основе,
    • Только грамотно организованная среда позволяет малышу полностью раскрыть свой потенциал развития,
    • Взрослый может быть проводником и помощником, но не может стать единственным полноценным источником знаний и навыков для развития ребенка,
    Именно эти убеждения и определяют стиль взаимодействия детей и взрослых, выбравших для своих малышей метод М. Монтессори.
    Подход отличает: 
    • специально организованная среда ( дидактический материал, расположенный в свободном доступе ребенка), соответствующая возрасту детей; 
    • ведущая позиция ребенка, его самостоятельность и свободный выбор активностей; 
    • уважительное и внимательное отношение взрослых к индивидуальным потребностям малыша.
    Кратко сформулируем основные принципы метода Марии Монтессори:
    1. Отсутствие классно-урочной системы и свободное перемещение ребенка в пространстве класса,
    2. Отсутствие единой программы и обязательного учебного плана для всех воспитанников, индивидуальный подход к каждому ребенку,
    3. Занятия по методу М. Монтессори проходят в разновозрастной группе,
    4. Любая Монтессори сессия требует подготовленную среду, упорядоченные и разнообразные материалы для обучения,
    5. Взрослый следует за интересом ребенка, наблюдает за работой детей и очень ограниченно включается в их самостоятельные занятия.
    Теперь же давайте более детально изучим особенности методики Монтессори и начнём с того, какие цели стоят перед Монтессори педагогом в зависимости от возраста воспитанников.
    Цели занятий по методу Монтессори по возрастам.
    Подход обеспечивает обучение детей от рождения до средней школы, при этом фокус внимания, а значит и приёмы, используемые в Монтессори среде, зависят от возраста ребёнка. Подход обеспечивает обучение детей от рождения до средней школы, при этом фокус внимания, а значит и приёмы, используемые в Монтессори среде, зависят от возраста ребенка. 
    Метод Монтессори - для каких детей подойдет такой подход?
    Стоит всегда помнить, что детская любознательность и желание познавать мир - это врожденное качество абсолютно любого ребенка.
    Несмотря на то, что все приёмы Монтессори сопряжены со свободным выбором ребёнка и его практически неограниченным передвижением по классу, даже самые "неуправляемые" и "сложные" дети в конце концов успешно вливаются в процесс.
    Вы легко можете попробовать и индивидуальные занятия, чтобы у малыша было дополнительное внимание взрослого для более легкой адаптации в новой обстановке.
    Монтессори-педагогика — это лишь один из методов занятий с детьми. С этим методом вы легко можете сочетать и другие.




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