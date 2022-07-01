Поэзия для детей и подростков

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Плохих и до безобразия немудреных стихов очень много…
Поэтому обычно в поиске поэзии для детей рука обычно тянется к проверенным сборникам Чуковского и Маршака. На деле же мир детской поэзии куда обширнее.
Мы собрали для вас несколько отличных современных детских поэтов, пишущих на русском языке.
«Что у нас в лесу на букву Ш?
Это шишка шлёпнулась, шурша.
Шмель и шершень шумно шарят в кашке.
Шебуршат в шиповнике букашки
Что ещё в лесу на букву Ш?
Шум и шорох возле шалаша.
Ну а если полон рот морошки –
Широежки и шороконожки!»
«Мама дома? Мамы нет.
Мама вышла в Интернет.
Мама ищет в Интернете,
Как дела на белом свете.
Кофе пьёт, глазами водит:
Что там в мире происходит?
Мама, я тебе скажу!
В мире Я происхожу!»
«Три брата-акробата.
Пошли однажды в парк
Один — с зонтом,
Другой — с котом,
А третий — просто так.
Вдруг хлынул дождь…
Скорей под зонт!
Но мало проку в том:
Втроём никак не влезть под зонт,
Тем более — с котом.
И всё же братья под дождём
Пришли домой сухими:
Один — с зонтом,
Другой — с котом,
А третий — с остальными!».
С подростками намного сложнее.
Есть ли у семиклассников в памяти хотя бы одно стихотворение, затронувшее их?
На этот вопрос не очень утешительные ответы: у многих пока нет такого стихотворения. Хотя среди запомнившихся стихотворений многие ребята называют и "Натали" А.С. Пушкина, и "Весеннюю грозу" Ф.И. Тютчева, и "Охоту на волков" В.С. Высоцкого. Да и в конце концов семиклассникам всего-то по 13 лет! Может быть, еще впереди встреча с любимым поэтом и любимыми стихотворениями.
Предлагаем несколько авторов, чья поэзия точно затронет души подростков и заставит задуматься…
Обязательно знакомьте детей с поэзией, это просветит их и позволит сделать много интересных выводов…
Поэтому обычно в поиске поэзии для детей рука обычно тянется к проверенным сборникам Чуковского и Маршака. На деле же мир детской поэзии куда обширнее.
Мы собрали для вас несколько отличных современных детских поэтов, пишущих на русском языке.
- Анастасия Орлова.
- Эдуард Шендерович.
- Михаил Яснов.
«Что у нас в лесу на букву Ш?
Это шишка шлёпнулась, шурша.
Шмель и шершень шумно шарят в кашке.
Шебуршат в шиповнике букашки
Что ещё в лесу на букву Ш?
Шум и шорох возле шалаша.
Ну а если полон рот морошки –
Широежки и шороконожки!»
- Маша Рупасова.
«Мама дома? Мамы нет.
Мама вышла в Интернет.
Мама ищет в Интернете,
Как дела на белом свете.
Кофе пьёт, глазами водит:
Что там в мире происходит?
Мама, я тебе скажу!
В мире Я происхожу!»
- Андрей Усачев
«Три брата-акробата.
Пошли однажды в парк
Один — с зонтом,
Другой — с котом,
А третий — просто так.
Вдруг хлынул дождь…
Скорей под зонт!
Но мало проку в том:
Втроём никак не влезть под зонт,
Тем более — с котом.
И всё же братья под дождём
Пришли домой сухими:
Один — с зонтом,
Другой — с котом,
А третий — с остальными!».
С подростками намного сложнее.
Есть ли у семиклассников в памяти хотя бы одно стихотворение, затронувшее их?
На этот вопрос не очень утешительные ответы: у многих пока нет такого стихотворения. Хотя среди запомнившихся стихотворений многие ребята называют и "Натали" А.С. Пушкина, и "Весеннюю грозу" Ф.И. Тютчева, и "Охоту на волков" В.С. Высоцкого. Да и в конце концов семиклассникам всего-то по 13 лет! Может быть, еще впереди встреча с любимым поэтом и любимыми стихотворениями.
Предлагаем несколько авторов, чья поэзия точно затронет души подростков и заставит задуматься…
- Николай Заболоцкий — "Некрасивая девочка", "Не позволяй душе лениться".
- Вадим Шефнер — "Умей".
- Евгений Евтушенко — "Зависть".
- Натали Самоний — "Дерутся девчонки".
- Аполлон Майков — "Юношам".
- Андрей Дементьев — "Авторитет".
- Роберт Рождественский — "Если вы есть будьте первыми".
- Давид Самойлов — "Подросток".
- Эдуард Асадов — "Что такое счастье", "О том, чего терять нельзя", "Отцы и дети",
- Юлия Друнина "Наказ дочери".
Обязательно знакомьте детей с поэзией, это просветит их и позволит сделать много интересных выводов…