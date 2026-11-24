Словосочетание — это сочетание главного и зависимого слов, которое уточняет название предмета, признака или действия. Предложение — самостоятельная единица речи, с помощью которой сообщают, спрашивают или побуждают к действию. В разборе «Дома Знаний» проще всего увидеть отличие на примере пары «сильный ветер» и «Ветер усилился». В первом случае можно задать вопрос от главного слова к зависимому, во втором есть грамматическая основа.

Как определить словосочетание

Найдите слово, от которого можно задать вопрос к другому. В сочетании «читать книгу» главное слово — «читать». От него задаём вопрос «что?» к зависимому слову «книгу». В сочетании «интересная книга» главным будет слово «книга», зависимым — «интересная».

В паре «интересная книга» при изменении существительного меняется и прилагательное: «интересной книги». Это согласование. В паре «читать книгу» глагол требует определённой падежной формы существительного. Это управление. В паре «читать вслух» зависимое наречие не изменяется. Такая связь называется примыканием.

Как найти предложение

Начните с грамматической основы. В примере «Поезд прибыл» слово «поезд» — подлежащее, «прибыл» — сказуемое. Вместе они составляют основу. В школьном разборе подлежащее со сказуемым выделяют отдельно от словосочетаний.

Главный член может быть один. «Смеркается» сообщает о состоянии среды. Реплика «Подождите!» выражает побуждение. При разборе учитывайте, как выражена главная мысль и какую роль играют слова.

Разберём пример целиком

«Поздним вечером мы увидели яркую звезду».

Грамматическая основа — «мы увидели». От «увидели» задаём вопрос «что?» к слову «звезду» и вопрос «когда?» к сочетанию «поздним вечером». От «звезду» задаём вопрос «какую?» к слову «яркую». В сочетании «поздним вечером» главное слово — «вечером», зависимое — «поздним».

Часто задаваемые вопросы

1. Почему «дети смеются» не выписывают как словосочетание?

«Дети» — подлежащее, «смеются» — сказуемое. Они образуют грамматическую основу, которую в школьном синтаксическом разборе выделяют отдельно.

2. «В школе» — это словосочетание?

Предлог «в» с существительным «школе» образует предложно-падежную форму. Словосочетание получится с главным словом, например «учиться в школе».

3. Как разобрать фразу «тихий двор»?

В списке словосочетаний главное слово — «двор», зависимое — «тихий». В тексте «Тихий двор.» может быть самостоятельным назывным предложением, если автор отдельно называет место или картину. Решение зависит от контекста.

Источник

Учебные материалы портала «Грамота.ру» — https://gramota.ru/storage/medias/16/16a8022d-eab3-4ace-a048-4b1f3503d98d.pdf