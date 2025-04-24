Подготовка к первому классу — это не только волнительное событие, но и настоящий организационный квест. Чтобы 1 сентября стало праздником без лишнего стресса, мы составили подробный гид по всем необходимым покупкам. Сохраните этот чек-лист — он поможет собрать ребенка в школу без забытых мелочей и ненужных трат.

2. Одежда и обувь: практичный гардероб Повседневная форма

2-3 рубашки/блузки (белые + пастельные)

2 пары брюк/юбок (если предусмотрено дресс-кодом)

3-4 водолазки/поло (на холодный сезон)

Жилет или пиджак (по требованиям школы)

Спортивная форма

2 комплекта (футболка + шорты и спортивный костюм)

Кроссовки на белой подошве + мешок для сменки

Не пытайтесь купить все за один день — разбейте покупки на несколько этапов. Главное — вовлекайте будущего школьника в процесс выбора, ведь эти приготовления создают особое предвкушение нового важного этапа в жизни. И помните: даже если что-то забудете, всегда можно докупить в течение сентября!