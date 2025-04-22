Что подарить школьнику на день рождения: 30 идей, от которых он точно завизжит от восторга
Современные дети разбираются в трендах лучше взрослых: они хотят не просто «что-то полезное», а подарок, который вызовет вау-эффект в TikTok. Но как угадать между модным гаджетом и милым сердцу хобби? Мы подготовили 30 идей для мальчиков и девочек 7–16 лет — от бюджетных до премиальных.
1. Гаджеты, от которых загорятся глаза
2. Для учёбы и творчества: полезно, но нескучно
3. Активный отдых: подарки для движения
4. Игры и головоломки: вызов для ума
5. Оригинальное и личное: чтобы запомнилось
6. Бюджетно, но круто: до 2000 рублей
Чего дарить НЕ стоит? 3 фатальные ошибки
Даже самый простой подарок станет особенным, если обыграть его оригинально: спрятать в квест, добавить открытку с мемом или устроить тематическую упаковку. А если сомневаетесь — спросите у ребёнка напрямую. Современные дети ценят честность!
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