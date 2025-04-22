Современные дети разбираются в трендах лучше взрослых: они хотят не просто «что-то полезное», а подарок, который вызовет вау-эффект в TikTok. Но как угадать между модным гаджетом и милым сердцу хобби? Мы подготовили 30 идей для мальчиков и девочек 7–16 лет — от бюджетных до премиальных.