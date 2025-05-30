Перед всеми выпускниками 9-го и 11-го классов встает ответственная задача — сдача государственной итоговой аттестации. Для девятиклассников успешное прохождение этого испытания является обязательным условием перевода в 10 класс, а для одиннадцатиклассников — получения аттестата.
В процессе напряженной подготовки к важным экзаменам многие ученики и их родители сталкиваются с неразберихой, вызванной многочисленными аббревиатурами: ЕГЭ, ГИА, ОГЭ, ГВЭ. В этой статье будет дано подробное разъяснение, какое отношение эти понятия имеют к государственной итоговой аттестации и какие экзамены нужно сдавать.
Какие госэкзамены относятся к ГИА
ГИА расшифровывается как «государственная итоговая аттестация». Заметьте, здесь нет слова «экзамен», потому что ГИА охватывает несколько форм обязательных экзаменов, проводимых в российских школах. Под ГИА подразумеваются три основных вида тестирования знаний учащихся:
- Основной государственный экзамен (ОГЭ) — это ГИА в 9 классе.
- Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — ГИА после окончания 11 класса.
- Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) — особая форма ГИА в 9 и 11 классах для учащихся с ограниченными возможностями.
Таким образом, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ — это разные формы ГИА. Сказанное можно пояснить следующей диаграммой.
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ГИА
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9 класс
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11 класс
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ОГЭ (ГИА-9)
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ГВЭ-9
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ЕГЭ (ГИА-11)
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ГВЭ-11
Таким образом, государственная итоговая аттестация объединяет в себе разные виды тестов, с помощью которых проверяются усвоенные учащимися знания и предоставляется возможность продолжать образование.
Основной государственный экзамен
ОГЭ — это государственная итоговая аттестация, которую обязаны проходить выпускники 9 класса. Поэтому ОГЭ часто называют ГИА-9 или итоговая аттестация за курс основного общего образования. Это испытание является обязательным для всех выпускников девятых классов общеобразовательных учреждений.
Программа ОГЭ включает четыре экзаменационные дисциплины: две обязательные и две дополнительные, которые ученики выбирают по желанию. К числу обязательных предметов относятся русский язык и математика.
Дополнительные итоговые экзамены учащиеся выбирают, исходя из собственных предпочтений и профессиональных планов. Чаще всего это учебные дисциплины, которые необходимы для поступления в профильные классы старшей школы (например, физико-математические, гуманитарные, естественно-научные профили), либо хорошо освоенные предметы, позволяющие продемонстрировать высокие академические достижения.
Успешная сдача ОГЭ дает учащимся право на продолжение получения среднего общего образования. Они могут либо перейти в 10 класс соответствующего профиля, либо поступить в среднее специальное учебное заведение (техникум, училище, колледж) и получить не только аттестат, но и профессию.
Результаты ГИА-9 учитываются при формировании оценки, которая будет выставлена в школьном аттестате. Поэтому они существенно влияют на перспективы дальнейшего профессионального роста учащихся.
Единый государственный экзамен
Итоговая государственная аттестация в форме Единого Государственного Экзамена (или ГИА-11) проводится после завершения полного цикла общего среднего образования. Итоговые тесты охватывают все одиннадцать лет обучения. ЕГЭ является обязательным для каждого выпускника одиннадцатых классов российских школ.
Чтобы получить школьный аттестат об общем образовании, достаточно сдать два обязательных экзаменационных испытания: русский язык и математику базового уровня. Но минимальный набор из русского и «базы» не дает права на поступление в вуз.
Если выпускник планирует продолжать образование, то в дополнение к двум обязательным предметам необходимо сдать еще хотя бы один по выбору. Это дает право подать документы в вуз и участвовать в конкурсе. Оценки в аттестате и баллы, полученные за ЕГЭ, будут определять конкурсные позиции среди будущих студентов.
Помимо базовой математики, выпускники имеют возможность выбрать и профильный уровень. Он предназначен специально для тех, кто планирует поступать на специальности, требующие высокого уровня математических знаний. Профильная математика значительно сложнее базовой версии. Для успешной сдачи этого экзамена нужны глубокие знания и хорошие аналитические способности.
Также выпускники могут сдавать любое количество дополнительных предметов. Их выбирают самостоятельно в зависимости от требований вузовских направлений, на которые планируется подавать документы.
Результаты ЕГЭ определяют возможность получения золотой или серебряной школьной медали и конкурентные преимущества при поступлении в выбранный вуз.
Государственный выпускной экзамен
ГВЭ — это специальная форма государственной итоговой аттестации, разработанная для выпускников, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Она представляет собой альтернативу ЕГЭ и ОГЭ. Соответственно, выделяют два типа: ГВЭ-9 и ГВЭ-11.
Ученикам предоставляется допуск к облегченной версии итоговых тестов после предоставления результатов прохождения специализированной медицинской комиссии. Эта медкомиссия оценивает состояние здоровья подростка и определяет наличие оснований для допуска к особой процедуре ГИА.
Экзамены формата ГВЭ проводятся в щадящих условиях. От обычных форм ГИА их отличается следующее:
- Нет системы подсчета первичных баллов. Оценка выставляется сразу по пятибалльной шкале.
- Разрешается выбирать форму экзамена. При подаче заявления на ГВЭ ученику разрешается самостоятельно определить предпочтительный способ выполнения задания — письменный или устный. Также можно комбинировать различные форматы по разным предметам, в зависимости от индивидуальных потребностей выпускника.
- Предоставляется дополнительное время. Продолжительность сдачи увеличивается на полтора часа по сравнению с обычным временем, отведенным на ОГЭ или ЕГЭ. Это снижает стрессовую нагрузку и повышает качество выполненной работы.
- Можно сдавать в домашних условиях. Если выпускник не в состоянии прибыть в обычный пункт проведения ГИА, тестирование проводится у него на дому. Организаторы предоставляют соответствующие контрольные измерительные материалы (КИМ), устанавливают видеонаблюдение, как того требуют общие правила итоговой аттестации. Во время проведения экзамена обязательно присутствует медицинский персонал.
- Специальные КИМ. Содержание экзаменационных материалов адаптируется к конкретным физическим и психоэмоциональным особенностям выпускника. Учитываются особенности восприятия, когнитивные способности, двигательные возможности конкретного человека.
Таким образом, ГВЭ обеспечивает подросткам с особенностями состояния здоровья успешно завершить обучение и подтвердить свои компетенции во время итогового экзамена.
Зачем проводят государственные итоговые аттестации
Основной задачей государственной аттестации является проверка и объективная оценка уровня освоения школьной учебной программы каждым выпускником. Успешная сдача любой формы ГИА свидетельствует о должной степени усвоения материала и готовности продолжать образование.
Для учащихся девятых классов проведение ГИА служит своеобразной репетицией перед сложнейшим испытанием последнего этапа обучения — ЕГЭ. Пройдя аттестацию в конце девятого класса, школьники получают не только официальный документ, подтверждающий завершение среднего образования, но и ценнейший опыт работы в условиях госэкзамена. Это развивает в школьниках уверенность в своих силах, помогает справиться с волнением.
Для выпускников, желающих поступить в вуз, огромное значение имеет результат, полученный при сдаче ЕГЭ (ГИА-11). Именно баллы, полученные на этом госэкзамене, становятся основным критерием для зачисления на бюджетные места университетов и институтов. Поступающие, набравшие высокие баллы по профильным предметам, попадают в приоритетные списки кандидатов на зачисление. Исключения делают для призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Такие абитуриенты зачисляются сразу, без учета баллов за ЕГЭ.
Выпускникам, сдававшим ГВЭ-11, для поступления в вуз приходится сдавать дополнительные вступительные экзамены, предусмотренные внутренними правилами вуза. Но если обладатель аттестата ГВЭ-11 является призером или участником ВсОШ, то его зачисляют без конкурса.
Кто может сдавать ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, кроме школьников
Государственная итоговая аттестация предусмотрена не только для текущих выпускников девятых и одиннадцатых классов. Она также охватывает широкий круг категорий граждан, которым необходимо подтвердить свой уровень образования.
ОГЭ могут сдавать те, кому ранее не удалось набрать достаточное количество баллов. Повторная попытка возможна при условии, что кандидат прошел промежуточные аттестации по всем школьным предметам и получил оценки не ниже «тройки» (удовлетворительно), а также успешно справился с итоговым собеседованием. После этого он получает шанс на повторное подтверждение своей компетентности и получение официального документа об образовании.
Право на сдачу ЕГЭ предоставляется нескольким категориям граждан:
- выпускникам предыдущих лет, не сумевшим достичь необходимого количества баллов для получения аттестата;
- студентам колледжей и техникумов, планирующим дальнейшее поступление в высшие учебные заведения.
Для повторного допуска к ЕГЭ экстернам необходимо заново успешно пройти промежуточные аттестации по всему набору изучаемых предметов на оценку не менее «тройки». Другие желающие принять участие в ЕГЭ должны предъявить действующий аттестат о полном среднем общем образовании или специальный сертификат, подтверждающий факт завершения соответствующего образовательного курса. Лица, имеющие диплом колледжа или техникума, также могут представить данный документ в качестве основания для допуска к участию в ЕГЭ.
Кроме подростков с ОВЗ и ГВЭ доступен следующим группам:
- воспитанники специализированных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
- несовершеннолетние граждане, находящиеся в местах лишения свободы;
- взрослые люди, имеющие инвалидность, которые ранее не смогли пройти итоговую аттестацию.
Допуск к ГВЭ выдается только после одобрения специальной психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), подтвердившей необходимость особых условий проведения экзамена. Подтверждением права на сдачу ГВЭ становится соответствующая медицинская справка, выданная ПМПК.
Как подготовиться к ГИА
Достижение высоких результатов на любой форме ГИА требует тщательной и целенаправленной подготовки. Успех зависит не только от глубоких знаний обязательной и дополнительной учебной программы, но и от понимания критериев оценивания экзаменационных заданий, правильного заполнения специальных бланков, умения справляться с волнением и общей уверенности в себе.
Самостоятельно разобраться во всех тонкостях предстоящего экзамена бывает непросто, поэтому оптимальным решением станет подготовка под руководством квалифицированных преподавателей.
Один из эффективных способов подготовиться к ГИА — обратиться в онлайн-школы, предлагающие качественную подготовку, удобный учебный план и индивидуальный подход к каждому учащемуся.
Можно сосредоточиться на подготовке по одному или нескольким нужным предметам, изучать их в небольших группах вместе с другими учениками. Во время занятий участники детально разбирают задания, аналогичные тем, что содержатся в реальных КИМ, решают тренировочные тесты, задают вопросы, получают исчерпывающие разъяснения по трудным вопросам.
Заключение
Государственная итоговая аттестация — это один из самых важных элементов системы российского школьного образования, позволяющий объективно оценить уровень подготовки выпускников девятых и одиннадцатых классов. Полученные оценки определяют возможность перехода в профильные классы, поступление в профессиональные колледжи или вузы.
Несмотря на сложности, связанные с проведением тестов, система ГИА ежегодно совершенствуется. Организаторы стараются как можно полнее учесть интересы всех участников образовательного процесса. Если добросовестно учиться и тщательно готовиться к испытанию, то можно успешно преодолеть ГИА и получить высоковостребованную специальность.