Перед всеми выпускниками 9-го и 11-го классов встает ответственная задача — сдача государственной итоговой аттестации. Для девятиклассников успешное прохождение этого испытания является обязательным условием перевода в 10 класс, а для одиннадцатиклассников — получения аттестата.

В процессе напряженной подготовки к важным экзаменам многие ученики и их родители сталкиваются с неразберихой, вызванной многочисленными аббревиатурами: ЕГЭ, ГИА, ОГЭ, ГВЭ. В этой статье будет дано подробное разъяснение, какое отношение эти понятия имеют к государственной итоговой аттестации и какие экзамены нужно сдавать.

Какие госэкзамены относятся к ГИА

ГИА расшифровывается как «государственная итоговая аттестация». Заметьте, здесь нет слова «экзамен», потому что ГИА охватывает несколько форм обязательных экзаменов, проводимых в российских школах. Под ГИА подразумеваются три основных вида тестирования знаний учащихся:

Основной государственный экзамен (ОГЭ) — это ГИА в 9 классе. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — ГИА после окончания 11 класса. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) — особая форма ГИА в 9 и 11 классах для учащихся с ограниченными возможностями.

Таким образом, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ — это разные формы ГИА. Сказанное можно пояснить следующей диаграммой.

ГИА 9 класс

11 класс ОГЭ (ГИА-9)



ГВЭ-9

ЕГЭ (ГИА-11)



ГВЭ-11



Таким образом, государственная итоговая аттестация объединяет в себе разные виды тестов, с помощью которых проверяются усвоенные учащимися знания и предоставляется возможность продолжать образование.

Основной государственный экзамен