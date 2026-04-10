Художественная литература делится на три основных рода: лирика, эпос, драма. Термин «лирика» происходит от греческого слова λυρικός (лирикос — «лирный», «исполняемый под звуки лиры»).

У этого слова есть и другие, более широкие значения. Так, в музыке под «лирикой» понимают произведения, в которых преобладает эмоциональная составляющая; в разговорной речи — это синоним всего чувствительного, противоположного рассудочному и практичному.

Особенности лирики

От других родов литературы лирика отличается особым способом отображения действительности. В лирических произведениях в центре внимания оказываются не события, а внутренний мир человека, его чувства, эмоции и переживания.

Одна из главных особенностей лирики — самораскрытие автора или лирического героя. Через текст читатель получает доступ к личным мыслям и состояниям. Даже если прямо не говорится «я чувствую», структура текста и выбор слов передают настроение и глубину переживаний.

Лирика чаще всего принимает стихотворную форму. Ритм, рифмы и стихотворный размер в лирической поэзии — это не просто украшение. Они работают на усиление эмоционального воздействия. Звуковая организация строк помогает точнее передать оттенки чувств.

Жанрам лирики свойственно большое разнообразие. Каждый из них имеет свои особенности построения, но все они объединены общей задачей — показать внутренний мир человека через призму авторского восприятия. К лирическим жанрам относятся: ода, элегия, сонет, послание, романс, эпиграмма, эпитафия и другие.

Итак, специфика этого рода литературы проявляется в неразрывной связи формы и содержания. Композиция и используемые художественные приемы призваны передать спектр эмоций и внутренних переживаний лирического героя и самого автора.

Свойства лирики

На фоне других литературных родов лирика заметно выделяется благодаря своим характерным свойствам. Первостепенное значение имеет сосредоточенность на внутреннем мире. В центре внимания находятся не события, а то, как они отражаются в душе лирического героя.

Одна из главных черт лирики — субъективность. О лирике можно сказать, что она всегда передает личное восприятие. Даже если описывается природа или исторические события, это делается через призму собственных ощущений человека.

Еще одна важная черта — эмоциональность. Лирика — это способ выразить весь спектр человеческих переживаний. Для этого активно используются средства художественной выразительности: метафоры, эпитеты, сравнения, гиперболы.

Компактность формы — тоже свойство лирики. Часто произведения этого рода литературы невелики по объему, но насыщены смыслом. Мысль концентрируется, а лишние детали отбрасываются.

Ритм и звучание также играют большую роль. Многие лирические тексты рифмуются и имеют четкую метрику, что усиливает их эмоциональное воздействие. Наконец, символичность образов лирической поэзии позволяет передавать сложные идеи через простые, но емкие детали.

Жанры лирики в классической русской литературе

В русской литературной классике представлены все свойственные лирике жанры.

Ода — торжественное стихотворение, посвященное значимому событию или лицу (Ломоносов, Державин). Элегия — грустные размышления о жизни, чувствах, судьбе (Жуковский, Пушкин, Лермонтов). Сонет — строгая форма из 14 строк с особым порядком рифмовки; в русской лирической поэзии встречается не так часто, (Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Бунин). Послание — стихотворение в форме обращения к кому-либо (Пушкин, Батюшков). Эпиграмма — короткое сатирическое стихотворение (Пушкин, Крылов). Гимн — торжественное стихотворение или песня, прославляющие кого-либо или что-либо (Державин, Жуковский). Песня (романс) — лирическое произведение, рассчитанное на музыкальное исполнение (Кольцов, Пушкин). Баллада — сюжетное стихотворение с драматическим развитием, нередко с элементами фольклора или мистики (Жуковский, Пушкин, Лермонтов). Мадригал — небольшое лирическое стихотворение, обычно воспевающее даму (Карамзин, Батюшков). Эпитафия — краткая надгробная надпись в стихах (Державин, Пушкин). Идиллия — описание гармоничной жизни на лоне природы (Жуковский, Гнедич). Стансы — стихотворения, строфы которых обладают четкой рифмой, обычно полностью завершены по смыслу и обособлены (Пушкин, Баратынский).

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