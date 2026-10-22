Проза — это устная или письменная речь, которая не делится на стихотворные строки и не подчиняется постоянному ритму, а также не связана рифмой. Слово пришло из латыни: prosa oratio означает «прямая, свободно движущаяся речь». В литературе это один из двух способов организации художественной речи наряду с поэзией. Так написана большая часть книг, которые читают в школе: от «Капитанской дочки» Пушкина до «Войны и мира» Толстого.

Широкий и узкий смысл термина

Если простыми словами, всё, что написано не стихами, относится к прозе. В широком смысле это любая нестихотворная речь: разговор с другом, письмо, новость, учебник, научная статья, публицистика. В узком смысле это художественные произведения с вымыслом, героями, сюжетом и авторским стилем.

Над тем, что такой речью пользуется каждый, посмеялся ещё Мольер. Персонаж комедии «Мещанин во дворянстве» господин Журден с изумлением узнаёт от учителя, что больше сорока лет говорит прозой, сам того не подозревая.

Проза — не жанр и не род литературы

Частая ошибка — называть прозу жанром. Литературу делят на три рода: эпос, лирику и драму. Проза же — форма речи, и встречается она в любом роде:

эпос чаще пишут прозой — это повести, рассказы, романы, но бывает и эпос в стихах: «Евгений Онегин» Пушкина — роман в стихах;

драма бывает и стихотворной («Горе от ума» Грибоедова), и прозаической («Ревизор» Гоголя, «Вишнёвый сад» Чехова);

лирика обычно стихотворная, но у Тургенева есть цикл «Стихотворения в прозе».

Поэтому «Вишнёвый сад» — пьеса без стихов, а не повествовательное произведение вроде повести или рассказа. В пьесе нет повествователя: текст состоит из реплик персонажей и ремарок.

Как проза стала главной формой литературы

В Древней Греции и Риме прозой писали историю, философию и речи ораторов, а высоким искусством считалась поэзия. Правила такой речи задавала риторика — искусство красноречия. Художественные повествования появились позже, например «Метаморфозы» Апулея (II век).

Древнерусская литература тоже прозаическая: летописи, жития святых, «Повесть временных лет» (начало XII века). В XVIII веке поэзия по-прежнему считалась более высоким искусством. Перелом связан с Николаем Карамзиным: его повесть «Бедная Лиза» (1792) полюбили и знатоки, и широкая публика.

XIX век стал временем расцвета художественной прозы в России. Пушкин в заметке «О прозе» (1822) сформулировал главный закон: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат». За Пушкиным пришли Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой и Чехов, а в XX веке — Бунин, Горький, Булгаков, Платонов, Шолохов, Паустовский и Солженицын.

Жанры прозы

Основные виды и жанры прозаических произведений различают по объёму, числу персонажей и сюжетных линий, а также по тому, какой отрезок жизни охватывает произведение. Есть крупные формы (роман, эпопея), средние (повесть) и малые (рассказ, новелла, очерк, эссе).

Жанр Объём Что в центре Пример Роман крупный, сотни страниц судьбы многих персонажей, несколько сюжетных линий, годы жизни героев «Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского Роман-эпопея очень крупный, несколько томов судьба народа в переломную историческую эпоху «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Тихий Дон» М. А. Шолохова Повесть средний несколько важных событий в жизни одного или двух героев, одна сюжетная линия «Шинель» Н. В. Гоголя, «Муму» И. С. Тургенева Рассказ малый, несколько страниц одно событие или эпизод, мало героев «Хамелеон» А. П. Чехова, «Судьба человека» М. А. Шолохова Новелла малый острый сюжет и неожиданная развязка «Выстрел» из «Повестей Белкина» А. С. Пушкина Очерк малый или средний реальные люди, места и события «Остров Сахалин» А. П. Чехова Эссе малый личные размышления автора, свободная композиция литературно-критические статьи и заметки писателей Литературная сказка малый вымысел, иносказание, часто сатира сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина

Подробнее о том, как устроена самая крупная форма, — в статье «Что такое роман-эпопея».

Кроме того, сюда относят притчу — короткую поучительную историю с иносказанием, сказ («Левша» Н. С. Лескова), а также мемуары, дневники, письма и автобиографию, если у них есть художественная ценность. Например, «Былое и думы» А. И. Герцена — книга воспоминаний.

Жанровые названия у писателей бывают неожиданными. Гоголь назвал «Мёртвые души» поэмой, хотя книга написана прозой. А «Герой нашего времени» Лермонтова — первый русский социально-психологический роман — состоит из пяти повестей, объединённых главным героем.

По теме и пафосу прозаические произведения бывают историческими, психологическими, философскими, сатирическими, юмористическими, приключенческими и фантастическими. «Капитанская дочка» — исторический роман, а в «Мастере и Маргарите» Булгакова соединены философская, сатирическая и фантастическая линии.

Характерные черты прозы

Прозаические произведения отличаются от поэзии и драматургии не темой, а тем, как устроен текст. Вот главные черты прозы:

Отсутствие стихотворного размера и рифмы. Текст делится на предложения и абзацы, а не на строки и строфы. Ритм и интонация у такого текста тоже есть, но ритм свободный и не повторяется регулярно, как стихотворный размер. Повествование. В тексте есть рассказчик: сам автор, повествователь или герой. Например, «Капитанская дочка» написана как записки Петра Гринёва, то есть рассказ ведётся от первого лица. Сюжет. В центре — события, действия героев, развитие конфликта. Порядок частей подчинён композиции: завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Подробные описания. Автор может детально описывать портрет и характер персонажа, пейзаж, интерьер, детали быта. Особенно важен внутренний мир человека: его мысли и чувства. Психологизм Толстого Н. Г. Чернышевский назвал «диалектикой души». Разные типы речи. В одном тексте соединяются повествование, описание и рассуждение, диалоги, прямая речь и внутренний монолог персонажа. Свобода формы. Объём — от рассказа на одну страницу до многотомной эпопеи. Внутрь произведения можно встроить письма, дневник, вставную историю. В «Герое нашего времени» есть «Журнал Печорина», а «Бедные люди» Достоевского целиком состоят из писем.

При этом средства художественной выразительности — эпитеты, метафоры, сравнения — есть и в прозаическом тексте. Но главное в нём не звучание строки, а мысль, событие и образ человека.

Чем проза отличается от поэзии

Признак Проза Поэзия Единица текста предложение, абзац строка (стих), строфа Ритм свободный, нерегулярный регулярный, задан размером Рифма нет чаще всего есть (кроме белого стиха и верлибра) Что важнее события, герои, повествование переживание, образ, звучание Типичный род эпос лирика

Сравните два текста одного автора. В «Дубровском» Пушкин пишет: «Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров». Стихами — в «Руслане и Людмиле»: «У лукоморья дуб зелёный; Златая цепь на дубе том…». Во втором фрагменте слышен размер и есть рифма, в первом — нет.

Граница между стихами и нестихотворной речью не всегда чёткая. Существуют переходные формы: ритмическая проза («Петербург» Андрея Белого), стихотворения в прозе (у Тургенева — «Русский язык», 1882) и верлибр — свободный стих без рифмы и размера, который всё же делится на строки.

Как отличить прозаический текст от стихов

Посмотрите на запись: текст идёт сплошными абзацами или разбит на короткие строки? Прочитайте вслух: повторяется ли ударение через равное число слогов, есть ли рифмы на концах строк? Проверьте, есть ли рассказчик и сюжет. Если текст состоит только из реплик героев и ремарок, это драма, даже если в ней нет стихов.

Примеры прозаических произведений в классической русской литературе

Классика русской литературы — это прежде всего XIX век. В таблице — произведения, которые входят в школьную программу и встречаются в заданиях ОГЭ и ЕГЭ по литературе.

Автор Произведение Жанр Год Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» повесть 1792 А. С. Пушкин «Повести Белкина» цикл повестей 1831 А. С. Пушкин «Капитанская дочка» исторический роман (его часто называют и повестью) 1836 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» социально-психологический роман 1840 Н. В. Гоголь «Мёртвые души», т. 1 поэма в прозе 1842 Н. В. Гоголь «Шинель» повесть 1842 И. А. Гончаров «Обломов» роман 1859 И. С. Тургенев «Отцы и дети» роман 1862 Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» роман 1866 Л. Н. Толстой «Война и мир» роман-эпопея 1865–1869 Н. С. Лесков «Левша» сказ 1881 А. П. Чехов «Хамелеон» рассказ 1884 И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» рассказ 1915

Годы указаны по первой публикации; «Война и мир» печаталась частями несколько лет.

Какую прозу читают в школе

Знакомство с классикой идёт постепенно, от коротких форм к крупным. По федеральной программе порядок примерно такой:

При анализе прозаического произведения на уроке, в сочинении и на ОГЭ или ЕГЭ обычно разбирают тему и идею, сюжет и композицию, систему образов и характеристику персонажей, образ рассказчика, мотивы, пафос и художественные детали. Перед уроком полезно перечитать краткое содержание или пересказ произведения.

Конкретный набор текстов и класс зависят от учебника, поэтому сверяйтесь со списком своей школы. Полный перечень для экзамена — в статье «Произведения ЕГЭ по литературе 2026».

Писатели Серебряного века и всего XX столетия продолжают классическую традицию. На уроках разбирают «Старуху Изергиль» Горького, «Судьбу человека» Шолохова, «Тёплый хлеб» Паустовского, «Мастера и Маргариту» Булгакова. На этих текстах видно, как развиваются жанры и приёмы реализма от Пушкина до XX века.

Если хочется разобраться в теории литературы глубже, это удобно делать с преподавателем. В онлайн-школе «Дом знаний» литературу проходят в мини-группах до 10 учеников, а начать можно с бесплатного пробного периода.

Часто задаваемые вопросы

1. Чем проза отличается от поэзии?

Она не делится на строки и строфы, в ней нет регулярного стихотворного размера и рифмы. Поэзия, наоборот, строится на ритме и звучании строки. Ещё одно отличие: в прозе обычно есть рассказчик и сюжет, а в поэзии на первом месте переживание лирического героя.

2. Проза — это жанр или род литературы?

Ни то, ни другое. Это форма организации речи. Родов литературы три: эпос, лирика и драма, и в каждом могут быть как прозаические, так и стихотворные произведения. К прозаическим жанрам относятся роман, повесть, рассказ, новелла, очерк, эссе.

3. Что означает слово «проза»?

Оно происходит от латинского prosa oratio — «прямая, свободно движущаяся речь». А латинское versus («стих») буквально значит «поворот»: стихотворная строка возвращается к началу, а прозаическая речь движется вперёд без возвратов.

4. Какие жанры относятся к прозе?

Крупные — роман и эпопея, средний — повесть, малые — рассказ, новелла, очерк, эссе, литературная сказка, притча. Сюда же относят мемуары, дневники и письма с художественной ценностью.

5. Может ли пьеса быть написана прозой?

Да. «Ревизор» Гоголя и пьесы Чехова написаны без стихов. Но это драма, а не повествовательное произведение: в пьесе нет рассказчика, текст состоит из реплик и ремарок.

6. Что такое стихотворение в прозе?

Это короткое лирическое произведение без рифмы и деления на строки, но с выраженным настроением и ритмом. Самый известный пример — цикл И. С. Тургенева, в который входит «Русский язык».

7. Что значит «прозаичный» в обычной речи?

В переносном смысле «прозаичный» — будничный, обыденный, лишённый романтики. Например: «прозаичная причина», «прозаичные заботы». Отсюда же наречие «прозаично» и слово «прозаичность».

8. Кого считают классиками русской прозы?

В XIX веке — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Толстого, Лескова и Чехова. В XX веке — Бунина, Горького, Булгакова, Платонова, Шолохова, Паустовского и Солженицына.