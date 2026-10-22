Проза — это устная или письменная речь, которая не делится на стихотворные строки и не подчиняется постоянному ритму, а также не связана рифмой. Слово пришло из латыни: prosa oratio означает «прямая, свободно движущаяся речь». В литературе это один из двух способов организации художественной речи наряду с поэзией. Так написана большая часть книг, которые читают в школе: от «Капитанской дочки» Пушкина до «Войны и мира» Толстого.
Широкий и узкий смысл термина
Если простыми словами, всё, что написано не стихами, относится к прозе. В широком смысле это любая нестихотворная речь: разговор с другом, письмо, новость, учебник, научная статья, публицистика. В узком смысле это художественные произведения с вымыслом, героями, сюжетом и авторским стилем.
Над тем, что такой речью пользуется каждый, посмеялся ещё Мольер. Персонаж комедии «Мещанин во дворянстве» господин Журден с изумлением узнаёт от учителя, что больше сорока лет говорит прозой, сам того не подозревая.
Проза — не жанр и не род литературы
Частая ошибка — называть прозу жанром. Литературу делят на три рода: эпос, лирику и драму. Проза же — форма речи, и встречается она в любом роде:
- эпос чаще пишут прозой — это повести, рассказы, романы, но бывает и эпос в стихах: «Евгений Онегин» Пушкина — роман в стихах;
- драма бывает и стихотворной («Горе от ума» Грибоедова), и прозаической («Ревизор» Гоголя, «Вишнёвый сад» Чехова);
- лирика обычно стихотворная, но у Тургенева есть цикл «Стихотворения в прозе».
Поэтому «Вишнёвый сад» — пьеса без стихов, а не повествовательное произведение вроде повести или рассказа. В пьесе нет повествователя: текст состоит из реплик персонажей и ремарок.
Как проза стала главной формой литературы
В Древней Греции и Риме прозой писали историю, философию и речи ораторов, а высоким искусством считалась поэзия. Правила такой речи задавала риторика — искусство красноречия. Художественные повествования появились позже, например «Метаморфозы» Апулея (II век).
Древнерусская литература тоже прозаическая: летописи, жития святых, «Повесть временных лет» (начало XII века). В XVIII веке поэзия по-прежнему считалась более высоким искусством. Перелом связан с Николаем Карамзиным: его повесть «Бедная Лиза» (1792) полюбили и знатоки, и широкая публика.
XIX век стал временем расцвета художественной прозы в России. Пушкин в заметке «О прозе» (1822) сформулировал главный закон: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат». За Пушкиным пришли Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой и Чехов, а в XX веке — Бунин, Горький, Булгаков, Платонов, Шолохов, Паустовский и Солженицын.
Жанры прозы
Основные виды и жанры прозаических произведений различают по объёму, числу персонажей и сюжетных линий, а также по тому, какой отрезок жизни охватывает произведение. Есть крупные формы (роман, эпопея), средние (повесть) и малые (рассказ, новелла, очерк, эссе).
|
Жанр
|
Объём
|
Что в центре
|
Пример
|
Роман
|
крупный, сотни страниц
|
судьбы многих персонажей, несколько сюжетных линий, годы жизни героев
|
«Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского
|
Роман-эпопея
|
очень крупный, несколько томов
|
судьба народа в переломную историческую эпоху
|
«Война и мир» Л. Н. Толстого, «Тихий Дон» М. А. Шолохова
|
Повесть
|
средний
|
несколько важных событий в жизни одного или двух героев, одна сюжетная линия
|
«Шинель» Н. В. Гоголя, «Муму» И. С. Тургенева
|
Рассказ
|
малый, несколько страниц
|
одно событие или эпизод, мало героев
|
«Хамелеон» А. П. Чехова, «Судьба человека» М. А. Шолохова
|
Новелла
|
малый
|
острый сюжет и неожиданная развязка
|
«Выстрел» из «Повестей Белкина» А. С. Пушкина
|
Очерк
|
малый или средний
|
реальные люди, места и события
|
«Остров Сахалин» А. П. Чехова
|
Эссе
|
малый
|
личные размышления автора, свободная композиция
|
литературно-критические статьи и заметки писателей
|
Литературная сказка
|
малый
|
вымысел, иносказание, часто сатира
|
сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина
Подробнее о том, как устроена самая крупная форма, — в статье «Что такое роман-эпопея».
Кроме того, сюда относят притчу — короткую поучительную историю с иносказанием, сказ («Левша» Н. С. Лескова), а также мемуары, дневники, письма и автобиографию, если у них есть художественная ценность. Например, «Былое и думы» А. И. Герцена — книга воспоминаний.
Жанровые названия у писателей бывают неожиданными. Гоголь назвал «Мёртвые души» поэмой, хотя книга написана прозой. А «Герой нашего времени» Лермонтова — первый русский социально-психологический роман — состоит из пяти повестей, объединённых главным героем.
По теме и пафосу прозаические произведения бывают историческими, психологическими, философскими, сатирическими, юмористическими, приключенческими и фантастическими. «Капитанская дочка» — исторический роман, а в «Мастере и Маргарите» Булгакова соединены философская, сатирическая и фантастическая линии.
Характерные черты прозы
Прозаические произведения отличаются от поэзии и драматургии не темой, а тем, как устроен текст. Вот главные черты прозы:
-
Отсутствие стихотворного размера и рифмы. Текст делится на предложения и абзацы, а не на строки и строфы. Ритм и интонация у такого текста тоже есть, но ритм свободный и не повторяется регулярно, как стихотворный размер.
-
Повествование. В тексте есть рассказчик: сам автор, повествователь или герой. Например, «Капитанская дочка» написана как записки Петра Гринёва, то есть рассказ ведётся от первого лица.
-
Сюжет. В центре — события, действия героев, развитие конфликта. Порядок частей подчинён композиции: завязка, развитие действия, кульминация, развязка.
-
Подробные описания. Автор может детально описывать портрет и характер персонажа, пейзаж, интерьер, детали быта. Особенно важен внутренний мир человека: его мысли и чувства. Психологизм Толстого Н. Г. Чернышевский назвал «диалектикой души».
-
Разные типы речи. В одном тексте соединяются повествование, описание и рассуждение, диалоги, прямая речь и внутренний монолог персонажа.
-
Свобода формы. Объём — от рассказа на одну страницу до многотомной эпопеи. Внутрь произведения можно встроить письма, дневник, вставную историю. В «Герое нашего времени» есть «Журнал Печорина», а «Бедные люди» Достоевского целиком состоят из писем.
При этом средства художественной выразительности — эпитеты, метафоры, сравнения — есть и в прозаическом тексте. Но главное в нём не звучание строки, а мысль, событие и образ человека.
Чем проза отличается от поэзии
|
Признак
|
Проза
|
Поэзия
|
Единица текста
|
предложение, абзац
|
строка (стих), строфа
|
Ритм
|
свободный, нерегулярный
|
регулярный, задан размером
|
Рифма
|
нет
|
чаще всего есть (кроме белого стиха и верлибра)
|
Что важнее
|
события, герои, повествование
|
переживание, образ, звучание
|
Типичный род
|
эпос
|
лирика
Сравните два текста одного автора. В «Дубровском» Пушкин пишет: «Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров». Стихами — в «Руслане и Людмиле»: «У лукоморья дуб зелёный; Златая цепь на дубе том…». Во втором фрагменте слышен размер и есть рифма, в первом — нет.
Граница между стихами и нестихотворной речью не всегда чёткая. Существуют переходные формы: ритмическая проза («Петербург» Андрея Белого), стихотворения в прозе (у Тургенева — «Русский язык», 1882) и верлибр — свободный стих без рифмы и размера, который всё же делится на строки.
Как отличить прозаический текст от стихов
- Посмотрите на запись: текст идёт сплошными абзацами или разбит на короткие строки?
- Прочитайте вслух: повторяется ли ударение через равное число слогов, есть ли рифмы на концах строк?
- Проверьте, есть ли рассказчик и сюжет. Если текст состоит только из реплик героев и ремарок, это драма, даже если в ней нет стихов.
Примеры прозаических произведений в классической русской литературе
Классика русской литературы — это прежде всего XIX век. В таблице — произведения, которые входят в школьную программу и встречаются в заданиях ОГЭ и ЕГЭ по литературе.
|
Автор
|
Произведение
|
Жанр
|
Год
|
Н. М. Карамзин
|
«Бедная Лиза»
|
повесть
|
1792
|
А. С. Пушкин
|
«Повести Белкина»
|
цикл повестей
|
1831
|
А. С. Пушкин
|
«Капитанская дочка»
|
исторический роман (его часто называют и повестью)
|
1836
|
М. Ю. Лермонтов
|
«Герой нашего времени»
|
социально-психологический роман
|
1840
|
Н. В. Гоголь
|
«Мёртвые души», т. 1
|
поэма в прозе
|
1842
|
Н. В. Гоголь
|
«Шинель»
|
повесть
|
1842
|
И. А. Гончаров
|
«Обломов»
|
роман
|
1859
|
И. С. Тургенев
|
«Отцы и дети»
|
роман
|
1862
|
Ф. М. Достоевский
|
«Преступление и наказание»
|
роман
|
1866
|
Л. Н. Толстой
|
«Война и мир»
|
роман-эпопея
|
1865–1869
|
Н. С. Лесков
|
«Левша»
|
сказ
|
1881
|
А. П. Чехов
|
«Хамелеон»
|
рассказ
|
1884
|
И. А. Бунин
|
«Господин из Сан-Франциско»
|
рассказ
|
1915
Годы указаны по первой публикации; «Война и мир» печаталась частями несколько лет.
Какую прозу читают в школе
Знакомство с классикой идёт постепенно, от коротких форм к крупным. По федеральной программе порядок примерно такой:
-
5–6 класс — «Муму» Тургенева, «Кавказский пленник» Толстого, «Дубровский» Пушкина, «Левша» Лескова;
-
7 класс — «Станционный смотритель» Пушкина, «Тарас Бульба» Гоголя, рассказы Чехова;
-
8 класс — «Капитанская дочка» Пушкина, «Шинель» Гоголя;
-
9 класс — «Бедная Лиза» Карамзина, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Мёртвые души» Гоголя;
-
10 класс — «Отцы и дети», «Обломов», «Преступление и наказание», «Война и мир», сказки Салтыкова-Щедрина.
При анализе прозаического произведения на уроке, в сочинении и на ОГЭ или ЕГЭ обычно разбирают тему и идею, сюжет и композицию, систему образов и характеристику персонажей, образ рассказчика, мотивы, пафос и художественные детали. Перед уроком полезно перечитать краткое содержание или пересказ произведения.
Конкретный набор текстов и класс зависят от учебника, поэтому сверяйтесь со списком своей школы. Полный перечень для экзамена — в статье «Произведения ЕГЭ по литературе 2026».
Писатели Серебряного века и всего XX столетия продолжают классическую традицию. На уроках разбирают «Старуху Изергиль» Горького, «Судьбу человека» Шолохова, «Тёплый хлеб» Паустовского, «Мастера и Маргариту» Булгакова. На этих текстах видно, как развиваются жанры и приёмы реализма от Пушкина до XX века.
Если хочется разобраться в теории литературы глубже, это удобно делать с преподавателем. В онлайн-школе «Дом знаний» литературу проходят в мини-группах до 10 учеников, а начать можно с бесплатного пробного периода.
Часто задаваемые вопросы
1. Чем проза отличается от поэзии?
Она не делится на строки и строфы, в ней нет регулярного стихотворного размера и рифмы. Поэзия, наоборот, строится на ритме и звучании строки. Ещё одно отличие: в прозе обычно есть рассказчик и сюжет, а в поэзии на первом месте переживание лирического героя.
2. Проза — это жанр или род литературы?
Ни то, ни другое. Это форма организации речи. Родов литературы три: эпос, лирика и драма, и в каждом могут быть как прозаические, так и стихотворные произведения. К прозаическим жанрам относятся роман, повесть, рассказ, новелла, очерк, эссе.
3. Что означает слово «проза»?
Оно происходит от латинского prosa oratio — «прямая, свободно движущаяся речь». А латинское versus («стих») буквально значит «поворот»: стихотворная строка возвращается к началу, а прозаическая речь движется вперёд без возвратов.
4. Какие жанры относятся к прозе?
Крупные — роман и эпопея, средний — повесть, малые — рассказ, новелла, очерк, эссе, литературная сказка, притча. Сюда же относят мемуары, дневники и письма с художественной ценностью.
5. Может ли пьеса быть написана прозой?
Да. «Ревизор» Гоголя и пьесы Чехова написаны без стихов. Но это драма, а не повествовательное произведение: в пьесе нет рассказчика, текст состоит из реплик и ремарок.
6. Что такое стихотворение в прозе?
Это короткое лирическое произведение без рифмы и деления на строки, но с выраженным настроением и ритмом. Самый известный пример — цикл И. С. Тургенева, в который входит «Русский язык».
7. Что значит «прозаичный» в обычной речи?
В переносном смысле «прозаичный» — будничный, обыденный, лишённый романтики. Например: «прозаичная причина», «прозаичные заботы». Отсюда же наречие «прозаично» и слово «прозаичность».
8. Кого считают классиками русской прозы?
В XIX веке — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Толстого, Лескова и Чехова. В XX веке — Бунина, Горького, Булгакова, Платонова, Шолохова, Паустовского и Солженицына.
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