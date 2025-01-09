Человечество занимается литературным творчеством уже более 42 веков. За это время было создано громадное количество разнообразных произведений. Ориентироваться в этом океане текстов читателям, писателям и исследователям помогает классификация.

Основные критерии — род и жанр. Знание, к какому из них относится то или иное произведение, существенно ускоряет выбор книги для чтения или анализа.

Род литературы