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Человечество занимается литературным творчеством уже более 42 веков. За это время было создано громадное количество разнообразных произведений. Ориентироваться в этом океане текстов читателям, писателям и исследователям помогает классификация.
Основные критерии — род и жанр. Знание, к какому из них относится то или иное произведение, существенно ускоряет выбор книги для чтения или анализа.
Род литературы
Род — самая крупная категория. В зависимости от способов художественного выражения, содержания и формы подачи выделяют три основных рода:
- Эпос. Масштабное повествование, чаще всего об исторических и мифологических событиях. Включает в себя рассказы о подвигах героев, грандиозных сражениях, дальних путешествиях. К эпосу могут относиться прозаические и поэтические произведения.
- Драма. Акцент ставится на конфликт между действующими лицами. Драмы главным образом предназначены для исполнения на театральной сцене.
- Лирика. Авторы концентрируют внимание на своих личных переживаниях. Чаще всего используется стихотворная форма.
Роды литературы и примеры произведений
К самым характерным примерам литературных произведений разных родов относятся следующие.
|
Род
|
Литературные произведения
|
Эпос
|
«Калевала», «Старшая Эдда»
|
Драма
|
«Три сестры» (А. Чехов), «Бесприданница» (А. Островский)
|
Лирика
|
«К Чаадаеву» (А. Пушкин), «Прости» ( Д. Байрон)
Жанр литературы
Литературные жанры конкретизируют форму, в которой создается литературное произведение. Также они в общих чертах определяют тему, стилистику, костяк сюжета. При этом границы жанров определяются нечетко и во многом пересекаются друг с другом.
Жанр нельзя назвать какой-то абсолютной категорией. Многие темы настолько сложны, что их просто невозможно раскрыть, находясь в рамках одного жанра.
Примеры жанров литературы
|
Жанр
|
Описание
|
Примеры
|
Роман
|
Крупное прозаическое произведение с большим количеством персонажей. Охватывает широкий круг важных тем. Романы могут быть психологическими, фантастическими, социальными, историческими и другими
|
«Война и мир» (Л. Толстой), «Мастер и Маргарита» (М. Булгаков)
|
Повесть
|
Объем и количество персонажей меньше, чем у романа. Внимание сосредотачивается на судьбе главного персонажа
|
«Капитанская дочка» (А. Пушкин), «Соглядатай» (В. Набоков)
|
Рассказ
|
Краткое произведение, сфокусированное на небольшом эпизоде жизни персонажа. Может быть реалистическим, фантастическим, сатирическим и т.д.
|
«Человек в футляре» (А. Чехов), «И грянул гром» (Р. Брэдбери)
|
Новелла
|
Произведение похоже на рассказ, но содержит меньше характеристик героев, внимание притягивается к необычности сюжета
|
«Красная гостиница» (О. Бальзак), «Ожерелье» (Ги де Мопассан)
|
Поэма
|
Длинное стихотворное произведение. Может быть лирическим, эпическим, драматическим
|
«Кому на Руси жить хорошо» (Н. Некрасов), «Демон» (М. Лермонтов)
|
Трагедия
|
Драматическое произведение, в котором главный герой погибает, сталкиваясь с непреодолимыми трудностями
|
«Гамлет» (У. Шекспир), «Маскарад» (М. Лермонтов)
|
Комедия
|
Юмористические произведения, ставящие акцент на смешных ситуациях и характерах
|
«Ревизор» (Н. Гоголь), «Виндзорские насмешницы» (У. Шекспир)
|
Детектив
|
Повествование о расследовании преступлений
|
«Собака Баскервилей» (А. Конан Дойль), «Мегрэ и порядочные люди» (Ж. Сименон)
Заключение
Роды и жанры литературы — важные инструменты исследования литературы, которыми пользуются читатели, критики и писатели. Они помогают ориентироваться в огромной массе произведений. Благодаря им читатель сразу же получает представление о структуре и цели выбранной им книги. Это делает чтение более глубоким процессом.