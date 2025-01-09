Баннер с акцией
Дом знаний
Категория
Литература

Что такое роды и жанры литературы

5 минут чтения
preview_image

Содержание

    Человечество занимается литературным творчеством уже более 42 веков. За это время было создано громадное количество разнообразных произведений. Ориентироваться в этом океане текстов читателям, писателям и исследователям помогает классификация.

    Основные критерии — род и жанр. Знание, к какому из них относится то или иное произведение, существенно ускоряет выбор книги для чтения или анализа.

    Род литературы

    post_image

    Род — самая крупная категория. В зависимости от способов художественного выражения, содержания и формы подачи выделяют три основных рода:

    1. Эпос. Масштабное повествование, чаще всего об исторических и мифологических событиях. Включает в себя рассказы о подвигах героев, грандиозных сражениях, дальних путешествиях. К эпосу могут относиться прозаические и поэтические произведения.
    2. Драма. Акцент ставится на конфликт между действующими лицами. Драмы главным образом предназначены для исполнения на театральной сцене.
    3. Лирика. Авторы концентрируют внимание на своих личных переживаниях. Чаще всего используется стихотворная форма.

    Роды литературы и примеры произведений

    К самым характерным примерам литературных произведений разных родов относятся следующие.

    Род

    Литературные произведения

    Эпос

    «Калевала», «Старшая Эдда»

    Драма

    «Три сестры» (А. Чехов), «Бесприданница» (А. Островский)

    Лирика

    «К Чаадаеву» (А. Пушкин), «Прости» ( Д. Байрон)

    Жанр литературы

    post_image

    Литературные жанры конкретизируют форму, в которой создается литературное произведение. Также они в общих чертах определяют тему, стилистику, костяк сюжета. При этом границы жанров определяются нечетко и во многом пересекаются друг с другом.

    Жанр нельзя назвать какой-то абсолютной категорией. Многие темы настолько сложны, что их просто невозможно раскрыть, находясь в рамках одного жанра.

    Примеры жанров литературы

    Жанр

    Описание

    Примеры

    Роман

    Крупное прозаическое произведение с большим количеством персонажей. Охватывает широкий круг важных тем. Романы могут быть психологическими, фантастическими, социальными, историческими и другими

    «Война и мир» (Л. Толстой), «Мастер и Маргарита» (М. Булгаков)

    Повесть

    Объем и количество персонажей меньше, чем у романа. Внимание сосредотачивается на судьбе главного персонажа

    «Капитанская дочка» (А. Пушкин), «Соглядатай» (В. Набоков)

    Рассказ

    Краткое произведение, сфокусированное на небольшом эпизоде жизни персонажа. Может быть реалистическим, фантастическим, сатирическим и т.д.

    «Человек в футляре» (А. Чехов), «И грянул гром» (Р. Брэдбери)

    Новелла

    Произведение похоже на рассказ, но содержит меньше характеристик героев, внимание притягивается к необычности сюжета

    «Красная гостиница» (О. Бальзак), «Ожерелье» (Ги де Мопассан)

    Поэма

    Длинное стихотворное произведение. Может быть лирическим, эпическим, драматическим

    «Кому на Руси жить хорошо» (Н. Некрасов), «Демон» (М. Лермонтов)

    Трагедия

    Драматическое произведение, в котором главный герой погибает, сталкиваясь с непреодолимыми трудностями

    «Гамлет» (У. Шекспир), «Маскарад» (М. Лермонтов)

    Комедия

    Юмористические произведения, ставящие акцент на смешных ситуациях и характерах

    «Ревизор» (Н. Гоголь), «Виндзорские насмешницы» (У. Шекспир)

    Детектив

    Повествование о расследовании преступлений

    «Собака Баскервилей» (А. Конан Дойль), «Мегрэ и порядочные люди» (Ж. Сименон)

    Заключение

    Роды и жанры литературы — важные инструменты исследования литературы, которыми пользуются читатели, критики и писатели. Они помогают ориентироваться в огромной массе произведений. Благодаря им читатель сразу же получает представление о структуре и цели выбранной им книги. Это делает чтение более глубоким процессом.

    ← Все посты
    ;

    Определи свои интересы и способности

    Получи рекомендации по предметам, которые помогут тебе добиться успеха
    People