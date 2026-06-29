Самоиндукция: определение простыми словами

Включите лампу через выключатель и понаблюдайте: она загорается с едва заметной задержкой. За этим эффектом стоит самоиндукция.

Самоиндукция, явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении протекающего через него тока. Катушка или контур противодействуют любому изменению тока: как только он начинает расти или падать, в цепи возникает ЭДС самоиндукции, направленная против этого изменения.

Электрический ток создаёт вокруг проводника магнитное поле. Когда ток меняется, меняется и магнитный поток через тот же контур. По закону электромагнитной индукции Фарадея любое изменение магнитного потока порождает ЭДС. При самоиндукции контур сам является источником этого изменяющегося потока.

Аналогия: маховик и инерция тока

Представьте тяжёлый маховик. Раскрутить его быстро не получится, и остановить мгновенно тоже. Ток в катушке индуктивности ведёт себя так же: самоиндукция создаёт своего рода инерцию тока. Чем больше индуктивность, тем сильнее это сопротивление изменениям.

Магнитный поток и самоиндукция

Магнитный поток вычисляется по формуле: Ф = B · S · cos(α), где B, магнитная индукция (Тл), S, площадь поверхности (м²), α, угол между вектором B и нормалью к поверхности.

Когда ток в контуре меняется, меняется создаваемое им магнитное поле, а значит, и магнитный поток. Это изменение потока запускает самоиндукцию.

Самоиндукция как частный случай закона Фарадея

Закон электромагнитной индукции Фарадея: ЭДС индукции в контуре равна по модулю скорости изменения магнитного потока через этот контур. В классической индукции источником изменяющегося потока служит внешнее поле. При самоиндукции контур сам создаёт изменяющийся поток своим током и сам же на него реагирует.

Физическая природа самоиндукции

Связь потока и тока: формула Ф = L·I

Ключевое соотношение: Ф = L · I, где L, индуктивность контура (Гн), I, сила тока (А). Если ток удвоится, поток тоже удвоится. Из этой формулы прямо следует: изменение тока влечёт изменение потока, а значит, по закону Фарадея, возникает ЭДС самоиндукции.

Правило Ленца: направление ЭДС самоиндукции

Правило Ленца: индукционный ток всегда направлен так, что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, вызвавшему этот ток.

Ток возрастает. Магнитный поток через катушку увеличивается, и ЭДС самоиндукции тормозит нарастание тока.

Ток убывает. Поток уменьшается. ЭДС самоиндукции теперь поддерживает убывающий ток, замедляя его уменьшение. Математически это отражает знак минус в формуле: ε = −L · (dI/dt).

Формулы самоиндукции: ЭДС, индуктивность и энергия

Основная формула ЭДС самоиндукции

ε = −L · (dI/dt)

ε , ЭДС самоиндукции (В)

, ЭДС самоиндукции (В) L , индуктивность катушки (Гн)

, индуктивность катушки (Гн) dI/dt , скорость изменения тока (А/с)

, скорость изменения тока (А/с) Знак минус отражает правило Ленца

Пример: L = 0,1 Гн, ΔI = 2 А, Δt = 0,01 с. Тогда |ε| = 0,1 × (2 / 0,01) = 20 В. Чем быстрее меняется ток, тем больше ЭДС самоиндукции. При резком размыкании электрической цепи dI/dt достигает огромных значений, отсюда искра между контактами.

Индуктивность: физический смысл и формула

Индуктивность показывает, насколько сильно катушка сопротивляется изменению тока. Для соленоида: L = μ₀ · μᵣ · N² · S / l. Индуктивность растёт пропорционально квадрату числа витков N² и магнитной проницаемости сердечника μᵣ. От величины тока она не зависит.

Энергия магнитного поля катушки

Катушка индуктивности с током накапливает энергию: W = ½ · L · I². При отключении источника эта энергия возвращается в цепь, поддерживая ток. Именно поэтому возникает искра при размыкании.

Параметр Катушка индуктивности Конденсатор Накапливаемая энергия Магнитное поле Электрическое поле Формула энергии W = ½·L·I² W = ½·C·U² Что не меняется мгновенно Ток Напряжение Физическая аналогия Маховик (инерция) Пружина (упругость)

Самоиндукция и взаимоиндукция: в чём разница

Признак Самоиндукция Взаимоиндукция Число контуров 1 2 и более Источник ЭДС Собственный ток контура Ток соседнего контура Ключевая характеристика Индуктивность L (Гн) Коэффициент взаимной индукции M (Гн) Пример устройства Дроссель, катушка зажигания Трансформатор, беспроводная зарядка

Применение самоиндукции в технике

Все перечисленные ниже устройства используют способность катушки индуктивности противодействовать изменению тока.

Дроссели и сглаживающие фильтры , срезают пульсации тока в блоках питания и зарядных устройствах

, срезают пульсации тока в блоках питания и зарядных устройствах Трансформаторы , самоиндукция первичной обмотки определяет ток холостого хода и эффективность передачи энергии

, самоиндукция первичной обмотки определяет ток холостого хода и эффективность передачи энергии Катушки зажигания , при резком размыкании контакта ЭДС самоиндукции достигает 10 000, 30 000 В, поджигая топливно-воздушную смесь

, при резком размыкании контакта ЭДС самоиндукции достигает 10 000, 30 000 В, поджигая топливно-воздушную смесь LC-контуры , катушка совместно с конденсатором формирует резонансный контур в радиоаппаратуре

, катушка совместно с конденсатором формирует резонансный контур в радиоаппаратуре Buck/boost DC-DC конвертеры , катушка накапливает и отдаёт энергию в каждом такте переключения

, катушка накапливает и отдаёт энергию в каждом такте переключения EMI-фильтры , дроссели подавляют высокочастотные помехи в цепях питания

Типичные ошибки при решении задач по самоиндукции

Пропуск знака минус. Минус в формуле ε = −L·(dI/dt) указывает на направление ЭДС самоиндукции по правилу Ленца. При нахождении модуля его опускают, но о направлении рассуждают отдельно. Путаница L и R. Индуктивность определяет ЭДС самоиндукции при изменении тока. Сопротивление определяет падение напряжения при любом токе. Это разные величины с разными единицами. ЭДС при постоянном токе. Если электрический ток постоянен, dI/dt = 0 и ЭДС самоиндукции равна нулю. Самоиндукция проявляется только при изменении тока. Напряжение вместо тока в формуле энергии. Формула W = ½·L·I² содержит ток, а не напряжение. Аналог для конденсатора W = ½·C·U² не переносится на катушку автоматически. Зависимость индуктивности от тока. Индуктивность определяется только геометрией катушки и материалом сердечника, но не величиной тока.

Разбор задач по самоиндукции

Задача 1: вычисление ЭДС самоиндукции

Условие: L = 0,2 Гн, ток равномерно возрастает с 1 А до 5 А за 0,05 с. Найти модуль ЭДС самоиндукции.

Решение: ΔI = 5 − 1 = 4 А. Тогда |ε| = 0,2 × (4 / 0,05) = 0,2 × 80 = 16 В.

Ответ: 16 В. ЭДС направлена против нарастания тока по правилу Ленца.

Задача 2: нахождение тока через магнитный поток

Условие: при токе I₁ = 2 А магнитный поток Ф₁ = 0,6 мВб. Найти I₂, при котором Ф₂ = 0,9 мВб.

Решение: L = Ф₁ / I₁ = 0,6 × 10⁻³ / 2 = 3 × 10⁻⁴ Гн. Затем I₂ = Ф₂ / L = 0,9 × 10⁻³ / (3 × 10⁻⁴) = 3 А.

Ответ: I₂ = 3 А. Индуктивность одинакова в обоих случаях, поскольку зависит только от геометрии катушки.

Итог: главное о самоиндукции

Самоиндукция , явление возникновения ЭДС в контуре при изменении собственного тока через него.

, явление возникновения ЭДС в контуре при изменении собственного тока через него. Правило Ленца определяет направление ЭДС самоиндукции: она всегда противодействует изменению тока.

определяет направление ЭДС самоиндукции: она всегда противодействует изменению тока. Ключевые формулы: ε = −L·(dI/dt) и W = ½·L·I².

ε = −L·(dI/dt) и W = ½·L·I². Принцип непрерывности тока: ток через катушку индуктивности не может измениться мгновенно.

ток через катушку индуктивности не может измениться мгновенно. Применения: дроссели, трансформаторы, катушки зажигания, LC-контуры, EMI-фильтры, импульсные преобразователи.

Часто задаваемые вопросы

Что такое самоиндукция простыми словами?

Самоиндукция, свойство катушки или проводящего контура противодействовать изменению тока через себя. Когда ток меняется, катушка порождает собственную ЭДС самоиндукции, направленную против этого изменения. По сути, это электрическая инерция: катушка не даёт току ни резко вырасти, ни резко упасть.

Что такое ЭДС самоиндукции?

ЭДС самоиндукции, электродвижущая сила, возникающая в контуре при изменении протекающего через него тока. Она пропорциональна индуктивности катушки и скорости изменения тока: ε = −L·(dI/dt). Знак минус означает, что эта ЭДС всегда направлена против причины своего возникновения.

Что такое индуктивность и в чём она измеряется?

Индуктивность, характеристика катушки, показывающая, насколько сильно она сопротивляется изменению тока. Измеряется в генри (Гн): 1 Гн соответствует ЭДС самоиндукции 1 В при скорости изменения тока 1 А/с. Индуктивность зависит от числа витков, геометрии катушки и материала сердечника, но не от тока.

В чём разница между самоиндукцией и электромагнитной индукцией?

Электромагнитная индукция, общее явление: изменяющийся магнитный поток через контур порождает в нём ЭДС. Источником потока может быть внешний магнит или другой контур. Самоиндукция, частный случай, когда контур сам создаёт изменяющийся поток своим током и сам же реагирует на него.

Какова формула ЭДС самоиндукции?

Основная формула: ε = −L·(dI/dt), где L, индуктивность (Гн), dI/dt, скорость изменения тока (А/с), ε, ЭДС самоиндукции (В). При равномерном изменении тока: ε = −L·(ΔI/Δt). Например, при L = 0,1 Гн и ΔI/Δt = 50 А/с получаем |ε| = 5 В.

Как направлена ЭДС самоиндукции по правилу Ленца?

По правилу Ленца ЭДС самоиндукции всегда противодействует изменению тока. Ток нарастает, ЭДС тормозит его рост. Ток спадает, ЭДС замедляет его убывание, поддерживая ток в прежнем направлении. Математически это отражает знак минус в формуле ε = −L·(dI/dt).

От чего зависит величина индуктивности катушки?

Индуктивность соленоида описывается формулой L = μ₀·μᵣ·N²·S/l. Она растёт пропорционально квадрату числа витков и магнитной проницаемости сердечника, уменьшается при увеличении длины намотки. Ферромагнитный сердечник повышает μᵣ в сотни раз, резко увеличивая индуктивность. От тока индуктивность не зависит.

Где применяется явление самоиндукции?

Самоиндукция лежит в основе работы дросселей и сглаживающих фильтров в блоках питания, трансформаторов, катушек зажигания в двигателях, LC-резонансных контуров в радиоаппаратуре, EMI-фильтров и импульсных DC-DC преобразователей. Во всех этих устройствах используется способность катушки накапливать энергию и противодействовать изменению тока.

Почему при размыкании цепи возникает искра?

При резком размыкании электрической цепи с катушкой ток падает до нуля за очень короткое время. Скорость изменения тока dI/dt становится очень большой, и ЭДС самоиндукции резко возрастает, порой до сотен вольт. Это напряжение пробивает воздушный зазор между контактами выключателя, вызывая искру или дугу.

Как самоиндукция проявляется в электрических цепях на практике?

При замыкании цепи с катушкой индуктивности ток нарастает плавно: самоиндукция тормозит его рост. При размыкании возникает всплеск напряжения. В цепях переменного тока катушка создаёт индуктивное сопротивление, растущее с частотой: XL = 2π·f·L. Всё это, прямые практические проявления самоиндукции в реальных схемах.