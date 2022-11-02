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Об участии "Дома Знаний" во Всероссийской конференции по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма «Формула согласия»

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    Во Всероссийской конференции по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма «Формула согласия» принял участие Генеральный директор нашей онлайн-школы Халипа Юсупович Тагиров.


    В ходе конференции Халипа Тагиров представил презентацию и подробно рассказал о реализуемом онлайн-школой проекте "Ресоциализация", направленном на помощь подросткам в возрасте от 14 до 18 лет, в числе которых дети – воспитанники социально-реабилитационных центров и дети, возвращенные из стран Ближнего Востока. Проект "Ресоциализация" направлен на повышение уровня грамотности и вовлечение детей данной группы риска в здоровую жизнь общества.



    После конференции “Дом Знаний” посетили представители национального антитеррористического комитета: Лобода Виталий Викторович - сотрудник аппарата Национального антитеррористического комитета и Сорокин Олег Владимирович - заместитель декана Высшей школы современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат социальных наук.
    Представителям комитета провели экскурсию по “Дому Знаний” и ознакомили с работой школы.
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