Про ЕГЭ за рубежом

Что делать, если вы живете за рубежом, но планируете поступить в российский вуз и вам необходимо сдать ЕГЭ?



Важно, что, к сожалению, не во всех странах мира открыты пункты проведения ЕГЭ в 2023 году. На настоящий момент вы можете сдать экзамены в следующих странах:



Австрийская Республика



Алжирская Народная Демократическая Республика



Арабская Республика Египет



Аргентинская Республика



Венгрия



Гвинейская Республика



Государство Израиль



Государство Кувейт



Греческая Республика



Итальянская Республика



Канада



Киргизская Республика



Китайская Народная Республика



Королевство Бельгия



Королевство Испания



Королевство Марокко



Королевство Норвегия



Королевство Таиланд



Королевство Швеция



Лаосская Народно-Демократическая Республика



Мексиканские Соединенные Штаты



Монголия



Приднестровская Молдавская Республика



Республика Ангола



Республика Армения



Республика Болгария



Республика Индия



Республика Индонезия



Республика Казахстан



Республика Кипр



Республика Корея



Республика Куба



Республика Мозамбик



Республика Молдова



Республика Польша



Республика Сербия



Республика Таджикистан



Румыния



Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии



Соединённые Штаты Америки



Социалистическая Республика Вьетнам



Тунисская Республика



Турецкая Республика



Туркменистан



Федеративная Демократическая Республика Эфиопия



Федеративная Республика Бразилия



Федеративная Республика Германия



Финляндская Республика



Французская Республика



Швейцарская Конфедерация



Южно-Африканская Республика



Япония



Исламская Республика Иран



Республика Перу



Так вот, чтобы сдать ЕГЭ за рубежом, скажем в Турции, есть два варианта.



Первый вариант — подать заявление на сдачу ЕГЭ через консульство или аккредитованную школу. Адреса можно также уточнить в управлении по проведению ЕГЭ за пределами РФ.



В порядке проведения ГИА нет информации о том, что заявку нужно подавать только по месту регистрации в России, — сделать это можно и в другом месте.



В российском консульстве в Турции посоветовали обратиться в Российский центр науки и культуры в Анкаре. Представитель центра уточнил, что подать заявку на ЕГЭ можно напрямую, а организация сама передаст списки участников в государственную экзаменационную комиссию — ГЭК.







Второй вариант — найти аккредитованную школу и перевестись в нее. В свидетельстве об аккредитации школы должен быть прописан соответствующий уровень образования — для одиннадцатиклассников это среднее общее. Такая аккредитация есть у общеобразовательной школы имени Героя РФ А. Г. Карлова при посольстве РФ в Турции.



Правила и основания для перевода прописаны в локальных актах школ, они тоже публикуют их на сайтах. Обычно зачисление происходит после того, как школа рассмотрела заявления, — точных сроков нет. После этого остается зарегистрироваться на ЕГЭ по обычной процедуре, сдать экзамен и получить аттестат в Турции по российскому образцу. Заявления на участие в ЕГЭ принимается Рособрнадзором и МИД до 1 февраля.



