Цветковые, или покрытосеменные, растения — самая молодая (появились около 130 млн лет тому назад) многочисленная и разнообразная группа высших растений. В настоящее время она занимает господствующее положение в растительном мире Земли. Всего насчитывается более четверти миллиона видов.

Цветковые растения распространены по всему земному шару — от влажных тропиков до арктических пустынь, от морских побережий до высокогорных районов. Они способны заселять различные почвы (кислые, соленые, малоплодородные), расти на камнях и стволах других растений. Некоторые виды цветковых встречаются даже под водой (это так называемые гидатофиты), например элодея, рдест, валлиснерия.

Строение цветка — из чего состоит цветок

Цветок — особый вид укороченного побега, предназначенный для размножения растения. Он формируется из генеративной (цветочной) почки и может располагаться на вершине растения или в пазухе листа.

Побеги, несущие цветки, — это цветоносы. Лишенные листьев цветоносы (безлистные) называются цветочными стрелками. Они характерны для одуванчиков, книпхофии, лука, эухариса. Облиственными цветоносами обладают пионы, подсолнечник.

Если цветок располагается в пазухе листа, то такой лист называется прицветником (или кроющим листом). Часто он бывает меньше обычных листьев. Но у некоторых растений (например, пуансеттии) прицветники крупные и очень ярко окрашенные, в то время как сами цветки мелкие и незаметные.

Цветок состоит из нескольких частей.