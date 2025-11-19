Цветковые, или покрытосеменные, растения — самая молодая (появились около 130 млн лет тому назад) многочисленная и разнообразная группа высших растений. В настоящее время она занимает господствующее положение в растительном мире Земли. Всего насчитывается более четверти миллиона видов.
Цветковые растения распространены по всему земному шару — от влажных тропиков до арктических пустынь, от морских побережий до высокогорных районов. Они способны заселять различные почвы (кислые, соленые, малоплодородные), расти на камнях и стволах других растений. Некоторые виды цветковых встречаются даже под водой (это так называемые гидатофиты), например элодея, рдест, валлиснерия.
Строение цветка — из чего состоит цветок
Цветок — особый вид укороченного побега, предназначенный для размножения растения. Он формируется из генеративной (цветочной) почки и может располагаться на вершине растения или в пазухе листа.
Побеги, несущие цветки, — это цветоносы. Лишенные листьев цветоносы (безлистные) называются цветочными стрелками. Они характерны для одуванчиков, книпхофии, лука, эухариса. Облиственными цветоносами обладают пионы, подсолнечник.
Если цветок располагается в пазухе листа, то такой лист называется прицветником (или кроющим листом). Часто он бывает меньше обычных листьев. Но у некоторых растений (например, пуансеттии) прицветники крупные и очень ярко окрашенные, в то время как сами цветки мелкие и незаметные.
Цветок состоит из нескольких частей.
|
Основные компоненты цветка
|
Стеблевая часть
|
цветоножка
|
цветоложе
|
Листовая часть
|
чашелистики
|
лепестки
|
другие элементы
|
Репродуктивная (генеративная) часть
|
тычинки
|
пестик
Цветоножка представляет собой маленький стебелек, соединяющий цветок с цветоносом. Важно подчеркнуть, что цветоножка — это самостоятельный элемент анатомии цветка. Она не является частью цветоноса. Может быть разной длины — от удлиненной до максимально укороченной. В некоторых случаях цветоножка может практически отсутствовать (например, у подорожника и кофейного дерева) — тогда цветок называют сидячим.
Функции цветоножки:
- структурная поддержка — удерживает цветок в таком положении, которое обеспечивает удобный доступ опылителям;
- транспортировка питательных веществ, необходимых для развития цветка.
Верхней расширенной частью цветоножки является цветоложе — к нему крепятся все остальные части цветка.
Околоцветник
Это внешняя часть цветка, которая объединяет в себе лепестки и чашелистики. Его роль — оберегать уязвимые репродуктивные элементы цветка, а также привлекать опылителей.
Считается стерильной частью, так как не участвует в размножении напрямую, но создает условия для успешного опыления.
Различают два типа околоцветника:
- простой — состоит из одинаковых листочков, не подразделяется на чашечку и венчик (характерен для тюльпана, ландыша);
- двойной — включает наружный круг (чашечку из чашелистиков) и внутренний круг (венчик из лепестков). Встречается у большинства растений (яблоня, роза, пион).
Обычно чашелистики зеленые и отвечают за защиту бутона, а лепестки — ярко окрашены и привлекают опылителей.
Некоторые растения, например ива и тополь, имеют цветки, лишенные околоцветников.
Анатомические части околоцветника берут свое начало от листьев. Так, чашелистики — это видоизмененные листочки, которые располагаются по краю цветоложа. Они защищают бутон, обычно имеют зеленую окраску и способны осуществлять фотосинтез. У некоторых растений (например, дельфиниум, фуксия, купальница) чашелистики отличаются крупными размерами и яркой расцветкой — благодаря этому они привлекают опылителей.
Чашелистики формируют чашечку цветка, которая может быть:
- раздельнолистной — свободные чашелистики (капуста, вишня);
- сростнолистной — частично или полностью сросшиеся (картофель, физалис, горох).
Лепестки — это видоизмененные внутренние листья околоцветника. Зачастую они крупные и ярко окрашены. Все лепестки цветка в совокупности образуют венчик. Венчик может быть:
- сростнолепестным — лепестки срастаются (паслен, яснотка белая, колокольчик карпатский);
- свободнолепестным (раздельнолепестным) — лепестки остаются отдельными (вишня, гвоздика, зверобой).
Основные функции венчика — привлечение насекомых для опыления и защита репродуктивных органов цветка.
Тычинка
Это мужской половой орган цветка. Она состоит из тычиночной нити, выполняющей функцию опоры, и пыльника, в котором формируется пыльца.
Тычинка — генеративный орган, то есть отвечающий за формирование гамет (половых клеток с одинарным набором хромосом).
Пыльник тычинки состоит из двух половин, внутри каждой из которых имеется по два пыльцевых гнезда. В этих гнездах и происходит созревание пыльцевых зерен (пыльцы).
Пестик
Это женский репродуктивный орган цветковых растений. Обычно расположен в центре цветка.
Состоит из трех элементов:
- завязь — нижняя полая часть, где находятся семязачатки (семяпочки);
- столбик — средняя часть, которая приподнимает рыльце над завязью;
- рыльце — верхняя часть, улавливающая пыльцу.
После оплодотворения из завязи формируется плод, а из семязачатков — семена.
Количество пестиков в цветке может быть разным — от одного (огурец, ива) до нескольких (земляника, кувшинка). Когда столбика нет и рыльце «сидит» прямо на завязи, его именуют сидячим (мак снотворный, магнолия).
Типы завязи цветка
Завязь — это утолщенная полая часть пестика, в которой находятся семязачатки. После оплодотворения она превращается в плод, а семязачатки — в семена.
В зависимости от того, как завязь расположена в цветке, ее относят к одному из двух типов:
- верхняя (свободная): крепится к цветоложу своей основой и не соединена с другими частями (горох, картофель);
- нижняя: располагается под цветоложем (огурец, подсолнечник).
Когда цветок опыляется и происходит оплодотворение, завязь постепенно преобразуется в плод. При этом из семяпочки формируется семя, а из стенок — околоплодник.
Классификации цветков
Классификация проводится по разным признакам: по расположению разнополых соцветий, по числу осей симметрии, по наличию набора репродуктивных органов.
Классификации цветков по количеству осей симметрии
В зависимости от того, сколько осей симметрии можно провести через центр цветка, выделяют три типа:
- Актиноморфные (правильные) — отличаются наличием нескольких осей симметрии (колокольчик, шиповник);
- Зигоморфные (неправильные) — обладают лишь одной осью симметрии (шалфей, анютины глазки).
- Асимметричные цветки. Не имеют осей симметрии вовсе (канна индийская, валериана, керантус красный).
В природе наиболее распространены актиноморфные (радиально-симметричные, правильные) цветки.
Классификации цветков по наличию пестиков и тычинок
В зависимости от наличия репродуктивных органов выделяют следующие группы.
Обоеполые. В цветках присутствуют как тычинки, так и пестики. Это означает, что они содержат полный комплект репродуктивных органов (картофель, тюльпан, яблоня).
Однополые (раздельнополые). Присутствуют либо тычинки, либо пестики, но не оба типа репродуктивных органов одновременно (ива, кукуруза, огурец).
Однополые цветки, в свою очередь, подразделяются на:
- тычиночные (мужские) — отсутствуют женские органы цветка, содержатся только тычинки;
- пестичные (женские) — не содержат тычинок.
Среди современных покрытосеменных растений большинство (примерно 75%) имеют обоеполые цветки.
Однодомные и двудомные растения
Среди растений с раздельнополыми цветками (то есть содержащими либо тычинки, либо пестики), выделяют две основные категории: однодомные и двудомные.
Однодомные растения — это те, на одном экземпляре которых одновременно присутствуют и мужские (тычиночные), и женские (пестичные) цветки. То есть на одном растении происходит как формирование пыльцы, так и развитие плодов (кукуруза, тыква, огурец).
Двудомные характеризуются тем, что мужские и женские цветки развиваются не на одном растении, а на разных особях. При этом у одних экземпляров будут присутствовать только тычиночные, а у других — пестичные цветки (облепиха, ива, крапива двудомная).
Знаменитый своим пухом черный тополь тоже двудомный. «Июньскую метель» устраивают женские особи тополя.
Функции цветка
Основное назначение этого органа — обеспечение размножения. Для этого цветок выполняет следующие функции:
- формирование половых клеток (гамет) — цветок служит местом, где образуются клетки, необходимые для процесса оплодотворения;
- защита семязачатков от внешних воздействий;
- привлечение насекомых-опылителей, которые переносят пыльцу;
- защита развивающегося зародыша.
Именно цветок значительно повышает шансы на успешное размножение и распространение вида, поэтому покрытосеменные растения в настоящее время доминируют в земной растительности.
Эволюция гинецея
Гинецей представляет собой комплекс плодолистиков (другие названия — плодник, карпелла), образующий пестик. Плодолистики — ключевые составляющие гинецея у покрытосеменных растений. Пестик может состоять как из одного плодолистика (горох, лютик), так и из нескольких, сросшихся вместе (апельсин, лимон).
Некоторые ученые предполагают, что плодолистик произошел от видоизмененного листа — женского спорофилла (мегаспорофилла).
В ходе эволюции цветочных структур сначала семязачатки развивались открыто — на его верхней стороне плодолистика. Позднее, когда края плодолистика сомкнулись и срослись, образовалась замкнутая завязь. Поскольку изначально семязачатки крепились к краям мегаспорофилла, в результате этих изменений они оказались внутри. Так пестик стал производным плодолистиков.
На определенном этапе эволюции плодолистиков появилось рыльце пестика. Это особая структура, которая выделяет клейкий секрет для улавливания пыльцы. Ткани рыльца довольно рыхлые, и пыльцевая трубка легко может прорастать через них.
Виды гинецея и типы образующихся плодов
Существует три основных типа гинецея, которые определяют вид образующегося плода:
- Апокарпный гинецей. Включает несколько самостоятельных плодолистиков. Семязачатки прикреплены по краю (краевая плацентация). Развиваются такие плоды, как многолистовка (магнолия, купальница), многоорешек (лютик, гравилат), многокостянка (малина, ежевика).
- Монокарпный. Разновидность апокарпного, состоит из одного плодолистика. Примеры плодов: боб (горох, фасоль), однолистовка (живокость), однокостянка (миндаль, слива, вишня).
- Ценокарпный. Образован сросшимися плодолистиками. Имеет три подтипа: синкарпный (центрально-угловая плацентация), паракарпный (стенки плодолистиков не сохранились, постенная плацентация), лизикарпный (стенки плодолистиков не сохранились, колончатая плацентация).
Ценокарпные плоды могут быть верхними или нижними. Среди них встречаются коробочка (мак, фиалка), ягода, тыквина (кабачок, огурец), гесперидий (плод цитрусовых), яблоко (груша, яблоня), гранатина (гранат) и другие.
Есть также псевдомонокарпные плоды, которые формируются из ценокарпного гинецея, но содержат одно семя (орех, орешек, желудь, семянка, зерновка).
Часто задаваемые вопросы о строении цветка
Как определить, является ли цветок обоеполым?
Нужно рассмотреть строение: найти женские и мужские репродуктивные органы. Если в цветке есть и тычинки, и пестики — он обоеполый (гермафродитный). Если есть только один тип органов — цветок однополый.
Почему у некоторых растений цветы имеют неприятный запах?
Это эволюционная стратегия для привлечения определенных опылителей (мух, падальщиков). Такие растения имитируют запах гниющей органики, экскрементов. Опылители, принимая цветок за источник пищи, способствуют его размножению. Примеры: раффлезия, аморфофаллус, некоторые орхидеи и стапелии.
Можно ли искусственно изменить форму цветка?
Изменить форму живого цветка сложно. Можно скорректировать его рост и очертания с помощью обрезки, подвязки, опор. Но кардинально изменить генетически заданную форму практически невозможно.
Заключение
Цветок занимает особое место среди органов покрытосеменных растений — именно он обеспечивает их репродуктивную функцию. Его структура включает стеблевые, листовые и репродуктивные части. Основные функции — привлечение опылителей, образование половых клеток, защита семязачатков и формирование плодов и семян. Цветок играет важнейшую роль в поддержании биоразнообразия.